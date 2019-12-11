Chỉ cần tận dụng cơm nguội, chị em có ngay món ngon cực phẩm đãi cả nhà

Nấu gì hôm nay 11/12/2019 09:51

Cơm nguội thừa đừng vội bỏ đi, chỉ cần vài bước đơn giản bạn đã có ngay đĩa cơm rang dưa bò kích thích vị giác cho cả nhà, chồng con đều mê tít.

Để làm cơm rang dưa bò, bạn chỉ cần chuẩn bị cơm nguội, dưa cải muối chua và thịt bò thì đã có món ngon hoàn hảo, mẹ chồng khó tính đến mấy cũng phải khen ngợi con dâu đảm.

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Cách làm cơm rang dưa bò vô cùng đơn giản nhưng lại thơm ngon bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 300g thịt thăn bò.

- 250g dưa cải muối chua.

- 3 quả trứng gà.

- Vài nhánh hành lá.

- 2 củ hành, tỏi.

- 2 thìa dầu điều.

- Gia vị: Muối, dầu ăn, tiêu.

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Chỉ cần tận dụng cơm nguội bạn đã có ngay món ngon cho cả gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Sơ chế nguyên liệu:

- Thịt bò thái mỏng ướp với chút muối, tỏi bằm và dầu ăn.

- Dưa chua thái nhỏ.

- Hành tỏi bằm nhỏ.

- Hành lá thái nhỏ.

Cách làm cơm rang dưa bò:

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Cơm càng tơi khi rang sẽ càng ngon - Ảnh minh họa: Internet

- Để có món cơm chiên dưa bò ngon bạn cần đánh tơi cơm. Bạn có thể cho cơm vào ngăn đá khoảng 30 phút rồi lấy xuống thì sẽ dễ dàng đánh tơi cơm hơn.

- Đập trứng gà vào cơm, dùng đũa trộn sao cho từng hạt cơm được áo đều một lớp trứng mỏng.

- Bắc chảo lên bếp, cho 3 thìa dầu ăn vào, chờ dầu sôi cho 2 thìa cơm vào chiên giòn, vớt ra để riêng.

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Hạt cơm săn, tơi chính là bí quyết giúp món cơm này thêm ngon - Ảnh minh họa: Internet

- Tiếp đến, cho một nửa phần hành tỏi đã bằm vào chảo phi thơm rồi cho cơm vào chiên. Đến khi hạt cơm săn lại, cho thêm dầu điều vào để cơm có màu vàng đẹp mắt thì trút cơm ra đĩa. Sau đấy, bạn cho chỗ cơm đã chiên giòn lên trên.

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Dưa chua xào bò đậm vị sẽ giúp món cơm cực hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

- Tiếp tục bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn, chỗ hành tỏi còn lại vào phi thơm rồi xào thịt bò với lửa to để thịt săn, không dai.

- Trút thịt bò đã xào ra đĩa, giữ lại phần nước thịt rồi cho dưa cải chua vào xào cùng đến khi dưa ngấm đều với chỗ nước thịt bò.

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Cơm chiên dưa bò cực đưa cơm, cuốn hút vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

- Cho thịt bò đã xào vào đảo đều tay với dưa chua, sau đấy trút lên đĩa cơm đã rang. Chỉ cần rắc thêm hành lá đã thái nhỏ, tiêu hoặc ớt thái lát thì bạn đã có món cơm rang dưa bò ngon tuyệt hảo.

Chúc bạn thành công với món ngon mỗi ngày này!

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