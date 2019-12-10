Tuyệt chiêu đánh bay mùi tanh của cá, tanh mấy cũng được khử sạch!

Mẹo vặt trong bếp 10/12/2019 21:36

Chỉ cần lưu ngay mẹo khử mùi tanh của cá dưới đây chị em sẽ có ngay món cá thơm ngon, ngọt thịt và không hề sợ bị tanh chút nào.

Muốn có món ngon với cá, chị em đừng quên lưu ngay những mẹo khử mùi tanh của cá được đầu bếp 5 sao tiết lộ này, đáng giá vô cùng.

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Cách khử mùi tanh của cá này cũng sẽ loại bỏ sạch chất nhầy còn sót lại bên ngoài da cá - Ảnh minh họa: Internet

Khử mùi tanh của cá bằng chanh và giấm

Sau khi đã làm sạch cá, bạn chà xát chanh lên bề mặt của cá từ trong ra ngoài và để yên như thế trong khoảng 2 phút. Phần nước cốt chanh thấm vào sẽ giúp cá khử sạch mùi tanh, món cá sẽ thơm ngon nức mũi ngay.

Bạn cũng có thể pha nước và giấm theo tỉ lệ 1:1 rồi cho cá vào ngâm trong khoảng vài phút. Cách khử mùi tanh của cá này cũng sẽ loại bỏ sạch chất nhầy còn sót lại bên ngoài da cá.

Muối

Chuẩn bị một chậu nhỏ, cho nước, vài thìa muối vào khuấy tan. Sau đấy, cho cá đã làm sạch vào ngâm trong 10 phút rồi vớt ra, rửa sạch thêm lần nữa.

Muối sẽ giúp da cá không còn nhớt, mùi tanh bị đánh bay hoàn toàn.

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Nước vo gạo sẽ giúp cá mềm, ngọt và dậy mùi thơm hơn hẳn - Ảnh minh họa: Internet

Nước vo gạo

Sau khi vo gạo, bạn đừng vội bỏ phần nước vo gạo mà hãy giữ lại để rửa cá. Chỉ cần ngâm cá trong nước vo gạo khoảng 20 phút rồi vớt ra, rửa lại với nước sạch, để ráo thì bạn đã có ngay những con cá không hề tanh, sẵn sàng thực hiện những món ngon quyến rũ với cá.

Đặc biệt, nước vo gạo sẽ giúp cá mềm, ngọt và dậy mùi thơm hơn hẳn so với việc rửa bằng nước thông thường. 

Rượu

Cũng giống như cách khử mùi tanh của cá bằng muối, khử mùi tanh của cá bằng rượu bạn cũng sẽ pha loãng rượu với nước lã, sau đấy ngâm cá đã làm sạch vào khoảng 10 phút.

Dám chắc, sau khi vớt ra bạn sẽ có ngay những chú cá tươi ngon, hấp dẫn.

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Khử mùi tanh của cá trên tay rất đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Cách khử mùi tanh của cá trên tay:

- Xoa đều giấm ăn lên tay, kể cả các kẽ tay khoảng 30 giây rồi rửa sạch với nước. Đảm bảo, giấm ăn sẽ cuốn đi mùi tanh khó chịu trên tay của bạn.

- Bạn cũng có thể dùng vỏ cam, chanh, bưởi hay quýt chà xát lên tay để khử sạch mùi tanh của cá hiệu quả.

Chúc bạn thành công với mẹo nấu ăn hay trên!

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