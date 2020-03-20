Mua giá chỉ cần nhìn vào điểm này, đảm bảo chọn được giá đỗ an toàn, không bị ủ thuốc

Với mẹo chọn giá đỗ an toàn này, bạn chỉ cần nhìn 3 giây đã biết ngay đâu là giá đỗ đã ngâm hóa chất độc hại, đâu là giá đỗ tự nhiên.

Mẹo chọn giá đỗ an toàn, trắng mướt và giòn ngon, không lo mua phải giá đỗ bị ủ thuốc, cực ít người biết.

Nếu phần hạt đỗ dính chặt, chắc chắn vào thân thì đấy là giá đỗ ngon - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn vào phần đầu cọng giá

Nhìn vào phần đầu cọng giá đỗ, nếu thấy phần hạt đậu sáng bóng, đẹp mắt thì đấy chính là phần giá mới, tươi ngon. Ngược lại, nếu hạt đỗ có đốm thâm đen thì đấy là giá cũ, không còn tươi ngon nữa.

Nếu phần hạt đỗ dính chặt, chắc chắn vào thân thì đấy là giá đỗ ngon. Khi thấy hạt đỗ bị rơi rụng thì phần giá ấy đã để quá lâu, khi ăn sẽ mềm, nhạt nhẽo kém ngon miệng.

Giá đỗ tự nhiên sẽ có nhiều rễ và rễ sẽ dài hơn so với giá đỗ ngâm hóa chất - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn vào rễ của cọng giá

Trong khi cách làm giá đỗ truyền thống phải mất gần 1 tuần mới cho ra thành phẩm thì giá đỗ ngâm hóa chất chỉ mất 2 ngày đã có thể thu hoạch. Thế nên, giá đỗ tự nhiên sẽ có nhiều rễ và rễ sẽ dài hơn so với giá đỗ ngâm hóa chất.

Chỉ cần nhìn vào phần rễ giá bạn đã biết được mẹo chọn thực phẩm an toàn cho cả gia đình.

Khi chọn mua giá, bạn đừng ham những cọng giòn, căng mập kẻo rước bệnh vào người - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn vào độ “mập”, “ốm” của cọng giá

Giá đỗ ngâm hóa chất thường rất mập, mướt mắt và căng mọng. Trong khi đấy, giá đỗ làm theo phương pháp truyền thống thường ốm và dài, các cọng giá không đều nhau.

Thế nên, khi chọn mua giá, bạn đừng ham những cọng giòn, căng mập kẻo rước bệnh vào người.

Như vậy, chỉ với những mẹo chọn thực phẩm trên, bạn nhìn sơ qua sẽ nhận ra ngay đâu là phần giá đỗ ngon, đâu là giá đỗ ngậm hóa chất, gây nguy hại đến sức khỏe của cả gia đình.

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