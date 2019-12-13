Muốn có nồi bún riêu cua đậm đà, bắt mắt bạn hãy lưu ngay bí quyết gia truyền này!

Bún riêu là món ăn sáng ngon, hấp dẫn được rất nhiều người yêu thích. Mời các bạn cùng vào bếp để bỏ túi cách nấu bún riêu cua không bị vỡ, vụn sau đây nhé!

- Bún, rau sống ăn kèm (rau chuối, xà lách, rau muống chẻ).

- Hành lá, ớt, tía tô, chanh.

- Giấm bỗng (có thể thay thế bằng sấu hoặc me).

- Đậu phụ.

- Gia vị: Bột nghệ, nước mắm, bột canh, hạt nêm.

Bạn nên chọn cua đồng tươi sống để có được phần riêu cua ngon ngọt, dậy mùi - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm bún riêu cua:

Bước 1: Sơ chế cua.

- Cua rửa sạch, để ráo.

- Gỡ mai cua, lấy gạch để vào 1 cái bát.

- Phần thịt cua mang giã nhuyễn, cho thêm nước vào khuấy đều và lọc lấy nước cốt.

Lưu ý: Để cua có mảng chắc, bạn cho thêm một ít muối khi xay, giã cua.

Tách cua làm 2 phần riêng biệt - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Thực hiện

- Cho phần gạch cua vào nồi, bắc nồi lên bếp, để lửa to, khuấy đều để gạch cua không bám ở đáy nồi.

- Khi nồi riêu cua bắt đầu nóng, dừng khuấy, để lửa nhỏ vừa.

- Nước sôi, cua sẽ đông lại thành miếng lớn. Nhìn thấy gạch cua nổi, dùng muôi thủng gạt gạch cua vào một góc và vớt ra tô, để riêng.

Bước 3:

- Giấm bỗng lọc sạch rồi cho vào nồi.

- Tía tô rửa sạch, thái chỉ.

- Rau sống rửa sạch, vớt ra để ráo nước.

Đậu phụ thái nhỏ cho vào nồi riêu cua - Ảnh minh họa: Internet

- Hành lá nhặt sạch, rửa sạch, thái nhỏ. Để riêng phần đầu hành.

- Hành khô bóc vỏ, thái thành lát mỏng.

- Cà chua rửa sạch, bổ múi cau.

- Đậu phụ thái nhỏ, rán vàng vớt ra đĩa.

Bước 4:

Đun nóng chảo dầu, cho hành khô vào phi thơm. Tiếp đến cho 3/4 cà chua vào đảo mềm, cho thêm 1 thìa cà phê bột canh, 1/2 thìa cà phê bột nghệ, hạt nêm vào đảo đều với lửa to. Sau đó trút tất cả vào nồi riêu cua.

Bát bún riêu cua hấp dẫn với gạch cua được kết thành từng mảng ngon miệng, bắt mắt - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Thành phẩm

Cho bún ra bát, xếp đậu phụ, hành lá và gạch cua. Chan nước riêu cua vào, rắc hành lá, tía tô vào thưởng thức.

Với món ngon với cua này, bạn hoàn toàn có thể chinh phục cả nhà một cách dễ dàng. Chúc các bạn thành công với món bún ngon trên.