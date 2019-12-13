Muốn có nồi bún riêu cua đậm đà, bắt mắt bạn hãy lưu ngay bí quyết gia truyền này!

Nấu gì hôm nay 13/12/2019 13:00

Bún riêu cua là món ăn dân dã đặc biệt thơm ngon, thế nhưng không phải ai cũng biết cách nấu bún riêu cua để có được thành phẩm kết tảng đẹp mắt, kích thích vị giác.

Bún riêu là món ăn sáng ngon, hấp dẫn được rất nhiều người yêu thích. Mời các bạn cùng vào bếp để bỏ túi cách nấu bún riêu cua không bị vỡ, vụn sau đây nhé!

Chuẩn bị nguyên liệu:

- Cua đồng: 500gr.

- Hành khô: 3 củ.

- Cà chua: 4-5 quả.

- Bún, rau sống ăn kèm (rau chuối, xà lách, rau muống chẻ).

- Hành lá, ớt, tía tô, chanh.

- Giấm bỗng (có thể thay thế bằng sấu hoặc me).

- Đậu phụ.

- Gia vị: Bột nghệ, nước mắm, bột canh, hạt nêm.

cach nau bun rieu cua 1
Bạn nên chọn cua đồng tươi sống để có được phần riêu cua ngon ngọt, dậy mùi - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm bún riêu cua:

Bước 1: Sơ chế cua.

- Cua rửa sạch, để ráo.

- Gỡ mai cua, lấy gạch để vào 1 cái bát.

- Phần thịt cua mang giã nhuyễn, cho thêm nước vào khuấy đều và lọc lấy nước cốt.

Lưu ý: Để cua có mảng chắc, bạn cho thêm một ít muối khi xay, giã cua.

cach nau bun rieu cua 2
Tách cua làm 2 phần riêng biệt - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Thực hiện

- Cho phần gạch cua vào nồi, bắc nồi lên bếp, để lửa to, khuấy đều để gạch cua không bám ở đáy nồi.

- Khi nồi riêu cua bắt đầu nóng, dừng khuấy, để lửa nhỏ vừa.

- Nước sôi, cua sẽ đông lại thành miếng lớn. Nhìn thấy gạch cua nổi, dùng muôi thủng gạt gạch cua vào một góc và vớt ra tô, để riêng.

Bước 3:

- Giấm bỗng lọc sạch rồi cho vào nồi.

- Tía tô rửa sạch, thái chỉ.

- Rau sống rửa sạch, vớt ra để ráo nước.

cach nau bun rieu cua 3
Đậu phụ thái nhỏ cho vào nồi riêu cua - Ảnh minh họa: Internet

- Hành lá nhặt sạch, rửa sạch, thái nhỏ. Để riêng phần đầu hành.

- Hành khô bóc vỏ, thái thành lát mỏng.

- Cà chua rửa sạch, bổ múi cau.

- Đậu phụ thái nhỏ, rán vàng vớt ra đĩa.

Bước 4:

Đun nóng chảo dầu, cho hành khô vào phi thơm. Tiếp đến cho 3/4 cà chua vào đảo mềm, cho thêm 1 thìa cà phê bột canh, 1/2 thìa cà phê bột nghệ, hạt nêm vào đảo đều với lửa to. Sau đó trút tất cả vào nồi riêu cua.

cach nau bun rieu cua 4
Bát bún riêu cua hấp dẫn với gạch cua được kết thành từng mảng ngon miệng, bắt mắt - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Thành phẩm

Cho bún ra bát, xếp đậu phụ, hành lá và gạch cua. Chan nước riêu cua vào, rắc hành lá, tía tô vào thưởng thức.

Với món ngon với cua này, bạn hoàn toàn có thể chinh phục cả nhà một cách dễ dàng. Chúc các bạn thành công với món bún ngon trên.

Muốn có bát canh cua thơm ngon chuẩn vị, chị em đừng quên bước quan trọng này!

Muốn có bát canh cua thơm ngon chuẩn vị, chị em đừng quên bước quan trọng này!

Để nấu canh cua ngon thì cách làm thông thường là chưa đủ, bí kíp để có được món ngon chuẩn vị Bắc chính là...

Xem thêm
Từ khóa:   cách nấu riêu cua món ngon với cua món bún ngon

TIN MỚI NHẤT

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 1 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 33 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 3 giờ 31 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 4 giờ 3 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 4 giờ 38 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn