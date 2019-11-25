Muốn có bát canh cua thơm ngon chuẩn vị, chị em đừng quên bước quan trọng này!

Canh cua là một món ăn vô cùng quen thuộc, tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách nấu canh cua ngon . Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho các bạn bí quyết để thực hiện thành công món ăn này ngay từ lần đầu tiên.

- Gia vị: muối, hạt tiêu, hạt nêm, dầu ăn.

Những con cua chắc khỏe là nguyên liệu chính - Ảnh: Internet

Cách nấu canh cua ngon:

Bước 1: Cua rửa sạch, tách mai lấy hết gạch sau đấy mang phần thân cua giã hoặc xay cùng một nhúm muối. Sau đấy chắt lấy nước cốt (nếu giã bằng tay sẽ ngon hơn).

Lấy gạch cua và giã phần thân để chắt nước - Ảnh: Internet

Bước 2: Rau rửa sạch, để ráo, thái thật nhỏ (càng nhỏ càng ngon).

Bước 3: Cho phần nước cua vào nồi đun sôi, chờ đến khi cua đóng bánh thì gạt phần cua sang một bên, sau đấy thả rau vào nồi.

Cùng lúc này cho chảo lên bếp, thêm chút dầu và trút phần hành băm nhỏ vào đảo đều đến khi chúng chuyển sang màu vàng thì cho gạch cua vào đảo nhẹ, nêm chút gia vị cho phần gạch cua đậm đà.

Xào gạch cua - Ảnh: Internet

Bước 4: Khi nước và rau đã sôi thì trút phần gạch cua đã xào vào và tắt bếp.

Bước 5: Múc ra bát, bạn đã có bát canh cua ngon tuyệt cho bữa cơm gia đình.

Canh cua rất thích hợp ăn trong mùa hè - Ảnh: Internet

Nhiều mẹ vẫn quan niệm trong bữa ăn chỉ cần các món chính thơm ngon là được còn canh rau thì nấu qua loa cũng xong. Nhưng trong những ngày hè oi ả thì chỉ cần húp bát canh ngon là đã thấy sảng khoải bội phần.

Ngoài ra, món canh ngon miệng này còn bổ sung canxi rất tốt cho sức khỏe, giúp người lớn giảm nguy cơ loãng xương còn trẻ nhỏ sẽ tăng sức đề kháng.

Hi vọng, với mẹo nấu ăn hay trên sẽ giúp bạn có biết cách nấu canh cua thật ngon. Chúc chị em thành công!