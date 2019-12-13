Làm khoai tây chiên mãi chẳng giòn, ỉu xìu là vì bạn đã bỏ qua bước cực quan trọng này!

Bạn hãy lưu ngay cách làm khoai tây chiên này nếu muốn khoai tây chiên giòn tan, hấp dẫn như ngoài hàng khiến ai cũng mê tít, nhất là trẻ con.

Có rất nhiều món ngon với khoai tây , thế nhưng khoai tây chiền giòn rụm ăn kèm tương ớt lại là món được rất nhiều người yêu thích.

- 1 bát nhỏ tinh bột.

- Dầu ăn, xốt cà chua, tương ớt.

Cách làm khoai tây chiên giòn ngon, không bị ỉu:

Những củ khoai to, tròn đều chính là phần nguyên liệu tuyệt hảo - Ảnh minh họa: Internet

- Khoai tây gọt sạch vỏ, rửa sạch rồi thái con chì.

- Cho khoai đã thái vào thau nước, thêm chút muối rửa thật sạch. Nước muối sẽ giúp khoai giữ được màu vàng đẹp mắt, không bị thâm đen.

- Rửa khoai với nước muối nhiều lần, vớt ra để ráo. Bước này sẽ giúp khoai giữ được độ giòn cực lâu sau khi chiên.

Chần khoai trên nồi nước sôi là bước không thể bỏ qua - Ảnh minh họa: Internet

- Cho khoai vào nồi, thêm 1 thìa café muối, đổ nước ngập khoai. Luộc sôi trong 2 phút rồi vớt ra, để ráo nước.

- Rắc tinh bột lên khoai, trộn đều để khoai tây được phủ một lớp tinh bột mỏng bên ngoài.

Chiên hai lần chính là mẹo nấu ăn hay cực ít người biết - Ảnh minh họa: Internet

- Bắc chảo lên bếp, đun dầu nóng khoảng 60-70% thì cho số khoai tây đã trộn tinh bột vào chiên trong khoảng 1-2 phút rồi vớt ta, để nguội bớt.

- Sau đấy, bạn lại đun nóng chảo và chiên khoai tây thêm lần nữa cho đến khi khoai có màu vàng giòn như ý thì vớt ra giấy thấm dầu.

Thành phẩm:

Chỉ cần vài bước đơn giản bạn đã có ngay món ăn vặt ngon - Ảnh minh họa: Internet

Cách chiên khoai tây 2 lần này chính là mẹo nấu ăn hay cực ít người biết, giúp bạn có được món ăn vặt ngon, giòn ngoài mềm trong hấp dẫn không kém ngoài hàng.

Chỉ cần vài bước đơn giản bạn đã có ngay món ăn vặt ngon, an toàn ngay tại nhà cho bé. Cầm những miếng khoai tây chiên vàng ruộm, hút mắt chấm vào nước sốt cà hay tương ớt sẽ khiến bé ăn mãi chẳng chán.

Cách chọn khoai tây ngon:

- Một trong những cách chọn thực phẩm an toàn chính là dựa vào vẻ ngoài của chúng. Những củ khoai tây tròn đều, chắc tay và trơn nhẵn chính là những củ bạn nên chọn mua.

- Bạn nên tránh xa những củ khoai tây vẹo vọ, móp méo, đã bị lên mầm hay có màu xanh ở vỏ bởi chúng rất độc hại.

Chúc bạn thành công cùng món khoai tây chiên dễ làm, đơn giản trên!