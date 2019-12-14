Ướp mực chớ dại dùng muối, đây mới là thứ loại bỏ mùi tanh, có ngay món mực trắng tinh, giòn ngọt

Muốn mực không còn mùi tanh khó chịu, trước khi chế biến chị em nội trợ chỉ cần chần qua nước sôi vài giây rồi vớt ra, ngâm vào thau nước đá.

Với mẹo khử mùi tanh của mực dưới đây, bạn sẽ chẳng còn sợ hãi mùi tanh của hải sản, tha hồ thưởng thức những món ăn yêu thích.

Chỉ cần biết những cách khử mùi tanh của mực sau, bạn sẽ có ngay món ngon với mực đãi cả nhà.

Với bí quyết nấu ăn này, bạn chẳng những khử sạch mùi tanh mà còn giúp mực có màu trắng tinh, giòn ngon hấp dẫn.

Dùng gừng

Gừng đập dập, chà xát lên mực sẽ giúp mùi tanh được loại bỏ dễ dàng. Bạn có thể thêm chút rượu sẽ đạt được kết quả đáng kinh ngạc.

Rượu trắng, dầu mè sẽ giúp bạn tẩy sạch mùi tanh trên mực - Ảnh minh họa: Internet

Rượu trắng, dầu mè

Mực sau khi đã làm sạch, thay vì vội vàng ướp với muối bạn hãy ướp mực với chút dầu mè trong khoảng 5 phút, sau đấy lại cho thêm chút rượu nấu ăn vào rồi mới nêm nếm muối và các gia vị khác.

Cách làm này sẽ giúp bạn tẩy sạch mùi tanh trên mực, món mực thành phẩm giòn ngon, ngọt thơm như ý.

Dùng đường

Chỉ cần cho chút đường vào ướp với mực trong 5 phút, sau đấy rửa sạch nhiều lần với nước cũng sẽ giúp bạn đánh bay mùi tanh của loại hải sản này cực hiệu quả.

Đặc biệt, món mực xào chỉ cần thêm chút đường sẽ giòn sần sật, không bao giờ bị dai.

Trà sẽ giúp mùi tanh của mực được khử sạch - Ảnh minh họa: Internet

Nước trà

Đun sôi nước và cho chút trà vào, sau đấy, dùng nước trà này chần sơ mực rồi vớt ra ngâm vào thau nước lạnh.

Tiếp đến, bạn rửa sạch mực với nước thì đã có thể khiến mùi tanh của mực biến mất hoàn toàn.

Cách đánh bay mùi tanh của mực bám trên tay

- Mùi tanh của mực bám lên tay rất dai dẳng, sẽ khiến bạn cực khó chịu. Thậm chí, dù rửa tay nhiều lần với xà phòng cũng khó khử được mùi tanh. Mẹo hay dành cho bạn chính là dùng kem đánh răng để rửa tay. Dám chắc, mùi bạc hà the mát sẽ át đi mùi mực trên tay bạn ngay lập tức.

- Bạn cũng có thể dùng vỏ chanh, cam, quýt, bưởi để rửa tay sau khi chế biến mực cũng sẽ có kết quả khá tốt.

Chúc bạn thành công với những món ngon với mực, vừa hấp dẫn lại chẳng hề có mùi tanh!