Nhiều người thắc mắc: Làm sườn xào chua ngọt, cho dấm hay đường trước, nếu sai món sườn mất ngon

Có rất nhiều món ngon với sườn heo , thế nhưng, chỉ sườn xào chua ngọt mới xứng danh cực phẩm, khiến từ người già trẻ nhỏ đều mê mệt. Các đầu bếp chuyên nghiệp tiết lộ rằng cho đường và dấm vào cùng lúc chính là bí quyết khiến món sườn xào chua ngọt thơm ngon nhất. Thế nhưng, muốn biết cụ thể như thế nào bạn hãy theo dõi phần dưới đây.

Muốn có sườn xào chua ngọt với vị chua chua ngọt ngọt, sườn mềm thơm quyện với mùi tỏi và các gia vị cuốn hút khác bạn phải biết nên cho đường hay dấm vào trước khi nêm nếm món ăn này.

Dưới đây là cách làm sườn xào chua ngọt được đầu bếp chuyên nghiệp hé lộ:

- Đường.

- Dấm.

- Dầu ăn, nước mắm, tỏi, hành khô, hành lá, ớt.

Bạn nên chọn phần sườn non, nhiều thịt để món ăn này thêm hoàn hảo.

Cách làm sườn xào chua ngọt ngon:

Rửa với nước muối, gừng sẽ giúp khử sạch mùi hôi của sườn - Ảnh minh họa: Internet

- Sườn mua về rửa sạch với chút nước muối, sau đấy mang luộc sơ cho sạch máu thừa và bọt rồi vớt ra cho vào bát.

- Thêm muối, nước tương vào sườn, đảo đều và ướp trong 10 phút.

- Chuẩn bị một cái bát khác, cho nước tương, dấm, nước, đường vào khuấy tan. Nếu nếm thấy có vị chua chua ngọt ngọt vừa miệng là được.

Chiên sườn có màu vàng nâu đẹp mắt thì trút sườn ra đĩa - Ảnh minh họa: Internet

- Bắc chảo lên bếp, cho thêm dầu ăn vào. Chờ dầu sôi trút phần sườn đã ướp vào chiên cho đến khi hai mặt sườn có màu vàng nâu đẹp mắt thì trút sườn ra đĩa.

Nước sốt sệt lại, quyện vào sườn là được - Ảnh minh họa: Internet

- Thêm chút dầu ăn vào chảo, tiếp đến bạn cho gừng, tỏi, hành băm nhỏ vào phi thơm. Sau đấy, cho chút sốt cà chua vào đảo nhanh tay rồi cho thêm phần nước sốt chua ngọt đã pha sẵn vào khuấy đều.

-Trút sườn đã chiên vào chảo nước sốt, thêm chút nước sôi vào đun nhỏ lửa. Khi nước sốt sệt lại, quyện vào sườn thì tắt bếp.

Thành phẩm:

Sườn xào chua ngọt ăn nóng với cơm sẽ rất hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Bạn cho sườn xào chua ngọt ra đĩa, rắc thêm chút hạt mè, hành lá thái nhỏ lên trên thì đã có ngay món ngon với sườn tròn vị, thơm ngon. Món này ăn nóng với cơm sẽ cực hấp dẫn.

Chúc bạn thành công với món ngon dễ làm này!