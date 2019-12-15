Nhiều người thắc mắc: Làm sườn xào chua ngọt, cho dấm hay đường trước, nếu sai món sườn mất ngon

Nấu gì hôm nay 15/12/2019 13:17

Chỉ cần làm sai bước nêm gia vị này bạn sẽ khiến món sườn xào chua ngọt bị cứng, khô và chẳng còn thơm ngon, mềm ngọt nữa.

Muốn có sườn xào chua ngọt với vị chua chua ngọt ngọt, sườn mềm thơm quyện với mùi tỏi và các gia vị cuốn hút khác bạn phải biết nên cho đường hay dấm vào trước khi nêm nếm món ăn này.

suon xao chua ngot 1
Cho đường và dấm vào cùng lúc chính là bí quyết khiến món sườn xào chua ngọt thơm ngon nhất - Ảnh minh họa: Internet

Có rất nhiều món ngon với sườn heo, thế nhưng, chỉ sườn xào chua ngọt mới xứng danh cực phẩm, khiến từ người già trẻ nhỏ đều mê mệt. Các đầu bếp chuyên nghiệp tiết lộ rằng cho đường và dấm vào cùng lúc chính là bí quyết khiến món sườn xào chua ngọt thơm ngon nhất. Thế nhưng, muốn biết cụ thể như thế nào bạn hãy theo dõi phần dưới đây.

Dưới đây là cách làm sườn xào chua ngọt được đầu bếp chuyên nghiệp hé lộ:

Chuẩn bị nguyên liệu cho món sườn xào chua ngọt

suon xao chua ngot 2
Bạn nên chọn phần sườn non, nhiều thịt để món ăn này thêm hoàn hảo - Ảnh minh họa: Internet

- 500g sườn non.

- Đường.

- Dấm.

- Dầu ăn, nước mắm, tỏi, hành khô, hành lá, ớt.

Bạn nên chọn phần sườn non, nhiều thịt để món ăn này thêm hoàn hảo.

Cách làm sườn xào chua ngọt ngon:

suon xao chua ngot 3
Rửa với nước muối, gừng sẽ giúp khử sạch mùi hôi của sườn - Ảnh minh họa: Internet

- Sườn mua về rửa sạch với chút nước muối, sau đấy mang luộc sơ cho sạch máu thừa và bọt rồi vớt ra cho vào bát.

- Thêm muối, nước tương vào sườn, đảo đều và ướp trong 10 phút.

- Chuẩn bị một cái bát khác, cho nước tương, dấm, nước, đường vào khuấy tan. Nếu nếm thấy có vị chua chua ngọt ngọt vừa miệng là được.

suon xao chua ngot 4
Chiên sườn có màu vàng nâu đẹp mắt thì trút sườn ra đĩa - Ảnh minh họa: Internet

- Bắc chảo lên bếp, cho thêm dầu ăn vào. Chờ dầu sôi trút phần sườn đã ướp vào chiên cho đến khi hai mặt sườn có màu vàng nâu đẹp mắt thì trút sườn ra đĩa.

suon xao chua ngot 5
Nước sốt sệt lại, quyện vào sườn là được - Ảnh minh họa: Internet

- Thêm chút dầu ăn vào chảo, tiếp đến bạn cho gừng, tỏi, hành băm nhỏ vào phi thơm. Sau đấy, cho chút sốt cà chua vào đảo nhanh tay rồi cho thêm phần nước sốt chua ngọt đã pha sẵn vào khuấy đều.

-Trút sườn đã chiên vào chảo nước sốt, thêm chút nước sôi vào đun nhỏ lửa. Khi nước sốt sệt lại, quyện vào sườn thì tắt bếp.

Thành phẩm:

suon xao chua ngot 6
Sườn xào chua ngọt ăn nóng với cơm sẽ rất hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Bạn cho sườn xào chua ngọt ra đĩa, rắc thêm chút hạt mè, hành lá thái nhỏ lên trên thì đã có ngay món ngon với sườn tròn vị, thơm ngon. Món này ăn nóng với cơm sẽ cực hấp dẫn.

Chúc bạn thành công với món ngon dễ làm này!

Bí quyết đặc biệt cho món cánh gà chiên giòn ngon, không bị ngấy!

Bí quyết đặc biệt cho món cánh gà chiên giòn ngon, không bị ngấy!

Thịt gà mang luộc, rang… đã trở nên nhàm chán. Các bạn có thể tìm hiểu ngay cách làm cánh gà chiên mắm thơm ngon này cho bữa cơm gia đình.

Xem thêm
Từ khóa:   món ngon với sườn heo món ngon dễ làm mẹo nấu ăn hay

TIN MỚI NHẤT

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 1 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 33 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 3 giờ 31 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 4 giờ 4 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 4 giờ 38 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn