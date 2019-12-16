Hướng dẫn cách làm mứt mãng cầu xiêm đơn giản ngay tại nhà

Mứt mãng cầu xiêm là một món ăn thơm ngon, bổ dưỡng được rất nhiều người lựa chọn dùng trong ngày Tết. Cùng tìm hiểu cách làm mứt mãng cầu xiêm đơn giản ngay tại nhà.

Trong không khí sum họp của ngày Tết, mọi người cùng ngồi nhâm nhi miếng mứt mãng cầu xiêm, uống tách trà nóng và cùng nhau trò chuyện thì không còn gì hạnh phúc hơn. Vậy còn chần chờ gì nữa, học ngay cách làm mứt mãng cầu xiêm tại nhà với những hướng dẫn chi tiết qua bài viết dưới đây. Mứt mãng cầu xiêm - Ảnh minh họa: Internet Tìm hiểu về quả mãng cầu xiêm làm mứt Trước khi học cách làm mứt mãng cầu xiêm chúng ta cùng đi tìm hiểu về quả mãng cầu xiêm cũng như công dụng của nó trong đời sống hàng ngày.

Mãng cầu xiêm là loại quả có hình dáng giống quả trứng nhưng kích thước khá to, bên ngoài có nhiều gai, phần thịt quả bên trong màu trắng, có nhiều hạt màu nâu đen. Quả mãng cầu xiêm làm mứt - Ảnh minh họa: Internet Công dụng của mãng cầu xiêm Bồi bổ sức khỏe : Thành phần trong mãng cầu xiêm có chứa nhiều Vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể, giúp cải thiện sức khỏe, ngăn ngừa lão hóa, cho một làn da đẹp, tươi sáng.

Hỗ trợ hệ miễn dịch: trong mãng cầu xiêm có chứa nhiều Vitamin hỗ trợ cải thiện, nâng cao sức đề kháng cho cơ thể.

Cung cấp nguồn năng lượng cho cơ thể: Mãng cầu xiêm có chứa thành phần carbohydrate cung cấp nguồn năng lượng dồi dào cho cơ thể, cho bạn một cơ thể khỏe mạnh, xua tan mệt mỏi, tăng năng suất trong làm việc và học tập.

Tiêu hóa tốt: Mãng cầu xiêm có chứa nhiều chất xơ, kích thích nhu động ruột, tạo môi trường thuận lợi cho các vi khuẩn có lợi trong đường ruột phát triển, thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động một cách bình thường, ổn định. Nếu bạn đang gặp những vấn đề về đường tiêu hóa như ăn uống khó tiêu thì thường xuyên bổ sung mãng cầu xiêm trong bữa ăn phụ hàng ngày để hỗ trợ đường tiêu hóa một cách tốt nhất.

Hỗ trợ điều trị béo phì: Thành phần Vitamin C có trong mãng cầu xiêm giúp bạn đốt cháy lượng mỡ trong cơ thể, ngoài ra khi ăn mãng cầu xiêm sẽ cho bạn cảm giác no lâu, không muốn dung nạp thêm các thực phẩm khác vào trong cơ thể, hỗ trợ giảm cân rất tốt.

Hỗ trợ tình trạng thiếu máu: Trong thành phần mãng cầu xiêm có chứa nhiều chất sắt giúp tái tạo tế bào hồng cầu, cải thiện các bệnh lý thiếu máu như: hoa mắt, chóng mặt, da nhợt nhạt.

Cho huyết áp ổn định: Mãng cầu gai giúp bạn ổn định huyết áp, phòng ngừa biến chứng đột quỵ do huyết áp gây ra.

Ngăn ngừa các bệnh lý về tim mạch: nhờ có chứa thành phần Magie và Kali nên mãng cầu xiêm giúp kiểm soát nhịp tim, duy trì hoạt động bình thường của hệ tim mạch. Mãng cầu xiêm tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet Chuẩn bị nguyên liệu làm mứt mãng cầu xiêm tại nhà Nguyên liệu: 1 quả mãng cầu xiêm chín có trọng lượng khoảng 1 kg

500 gam đường cát

Ngoài ra cần chuẩn bị thêm rổ, thau, chảo, bếp. Cách làm mứt mãng cầu xiêm Bước 1: Sơ chế mãng cầu - Mãng cầu xiêm khi mua về cần phải rửa sạch, để ráo nước, sau đó gọt vỏ, tách bỏ hạt. - Thông thường cứ 1kg mãng cầu xiêm thì ướp với 500 gam đường hoặc bạn có thể thay đổi tỷ lệ theo sở thích của các thành viên trong gia đình. Cách thực hiện mứt mãng cầu xiêm - Ảnh minh họa: Internet Bước 2: Ướp mãng cầu với đường - Bạn cho 1 lớp mãng cầu xiêm vào chậu rồi rắc lên đó 1 lớp đường - Bạn cứ thực hiện lần lượt 1 lớp mãng cầu xiêm với 1 lớp đường sao cho lớp đường luôn ở phía trên lớp mãng cầu xiêm. - Sau khi ướp xong bạn để nguyên như vậy trong khoảng thời gian 2 tiếng để đường có thể ngấm đều vào mãng cầu. Bước 3: Đun mứt - Sau khi đường đã ngấm vào mứt, bạn đun chảo nóng và cho mứt vào đảo đều tay trong vòng 30 phút. Lưu ý bạn phải đảo liên tục sao cho mứt dẻo và nhuyễn, đun nhỏ lửa để mứt không bị cháy. Đảo đều mứt mãng cầu xiêm - Ảnh minh họa: Internet Bước 4: Gói mứt Khi mứt mãng cầu xiêm đã dẻo, nhuyễn và chuyển sang màu hơi nâu thì bắt đầu tắt bếp và để nguội. Để nguyên cho mứt được nguội hẳn.

Cắt giấy bóng thành những miếng nhỏ, sau đó múc 1 ít một cho vào giữa và xoắn 2 đầu giấy bóng lại như hình viên kẹo. Bạn thực hiện gói liên tục cho đến khi hết mãng cầu xiêm.

Cho những gói mứt này vào hộp sứ hoặc hộp thủy tinh có nắp.

Đậy kín nắp cho vào ngăn mát của tủ lạnh để dùng dần. Mứt mãng cầu xiêm cho ngày tết sum họp - Ảnh minh họa: Internet >>> Xem thêm: - Cách làm mứt mãng cầu không cần phơi nắng mà lại cực ngon tại nhà Với hướng dẫn làm mứt mãng cầu xiêm này nếu thực hiện đúng cách bạn có thể sử dụng trong vòng 1 tháng trong điều kiện bảo quản tốt. Trên đây là chia sẻ về cách làm mứt mãng cầu xiêm, nếu bạn chưa biết cách làm hãy tham khảo công thức làm mứt mãng cầu xiêm ở trên để tự làm cho gia đình mình cùng thưởng thức vào dịp tết này nhé.

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