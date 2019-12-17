Chắc hẳn khi nhắc tới mứt hoa hồng hầu hết mọi người đều nghĩ nó được làm từ hoa hồng nhưng thực ra lại không phải như vậy. Mứt hoa hồng thực chất được làm từ hoa Atiso đỏ (một loại hoa khá phổ biến ở Đà Lạt).

Mứt hoa hồng là một món ăn khá lạ lẫm. Tuy nhiên khi ăn thử món ăn này chắc chắn bạn sẽ cảm thấy vô cùng bất ngờ với vị chua chua, thanh thanh và giòn giòn của nó. Vậy bạn đã biết cách làm mứt hoa hồng này chưa? Hãy tham khảo một vài hướng dẫn dưới đây của chúng tôi.

Mứt hoa hồng là một cái tên khá đặc trưng được người dân Đà Lạt dùng làm tên thay thế cho mứt Atiso. Loại mứt này có hương vị khá đặc biệt, nó hội tụ đầy đủ 3 hương vị chua, ngọt và giòn khiến cho nhiều người ăn chỉ ăn một lần cũng muốn thử lại lần thứ hai.

Hoa Atiso là một loại hoa được trồng phổ biến ở các vùng có khí hậu lạnh và ẩm như Đà Lạt. Loại hoa này có rất nhiều công dụng tốt đối với sức khỏe như tăng cường miễn dịch giúp quá trình điều trị bệnh ung thư được rút ngắn và hiệu quả hơn rất nhiều. Ngoài ra bạn còn có thể dùng hoa Atiso để pha nước giải nhiệt cũng khá tốt.

Công dụng của mứt hoa hồng

Hoa hồng được coi là biểu tượng của tình yêu và lòng kính trọng. Chính vì thế nó thường được sử dụng trong các dịp đặc biệt như ngày quốc tế phụ nữ, ngày lễ tình nhân,... Vì nguyên liệu chính tạo nên mứt hoa hồng là hoa Atiso nên loại mứt này không được sử dụng trong các dịp đặc biệt kể trên.

Mứt hoa hồng có rất nhiều công dụng - Ảnh minh họa: Internet

Công dụng chính của mứt hoa hồng bao gồm:

- Chữa một số bệnh liên quan đến gan và làm sạch các loại độc tố có trong đó.

- Mứt hoa hồng khá tốt cho hệ tiêu hóa và có tác dụng lợi tiểu.

- Mứt hoa hồng giúp cho làn da mềm mại và không còn tàn nhan.

- Ngoài ra mứt hoa hồng còn có tác dụng trị ho và làm giảm giãn cơ trơn ở cổ tử cung.

- Bên cạnh đó mứt hoa hồng cũng giúp kháng khuẩn vô cùng hiệu quả.

Cách làm mứt hoa hồng ngon - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn cách làm mứt hoa hồng đơn giản tại nhà

Mặc dù là một món ăn vặt khá quen thuộc nhưng lại có khá ít người biết cách làm món mứt này. Để có thể làm được món mứt thơm ngon này bạn có thể tham khảo hướng dẫn sau đây.

Nguyên liệu làm mứt hoa hồng

1kg hoa Atiso.

600g đường trắng

1 lọ thủy tinh

Cách làm mứt hoa hồng

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Đầu tiên để làm mứt hoa hồng thì bạn cần rửa sạch các nguyên liệu để loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn bám trên cánh hoa. Sau đó bạn cần tách rời cánh hoa và nhụy hoa chỉ giữ lại phần cánh hoa để làm mứt. Còn phần nhụy hoa bạn có thể đem sấy khô và dùng làm trà uống giải nhiệt.

Làm sạch các nguyên liệu - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Tiến hành làm mứt

Để làm mứt bạn cần chuẩn bị một chiếc lọ thủy tinh thật sách sau đó xếp một lượt cánh hoa ở cuối đáy lọ rồi rải thêm một lớp đường. Các công đoạn tiếp theo bạn cần rải lần lượt theo quy luật một lớp cánh hoa rồi đến lớp đường cho đến khi đầy lọ là được.

Bạn cần ngâm hỗn hợp này trong khoảng từ 3 đến 5 ngày để các nguyên liệu có thể hòa quyện vào nhau giúp cho các món mứt được thơm ngon hơn. Ngoài ra khi ngâm mứt bạn cần lưu ý để ở những nơi khô thoáng tránh ánh nắng mặt trời.

Ngâm cánh hoa và đường trong một lọ thủy tinh sạch - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Nấu mứt hoa hồng

Sau khi đã ủ kín mứt hoa bạn cần bỏ hỗn hợp này ra chảo và đun lên cho tới khi cánh hoa héo quắt lại và có bột màu trắng thì dừng lại. Lúc này cánh hoa sẽ giòn hơn và tỏa ra mùi hương thoang thoảng lan khắp cả căn phòng.

Lưu ý: Phần nước ngâm cánh hoa có thể được sử dụng thành nước siro bằng cách đun sôi và đổ thêm đường sau đó cho ra một cái lọ thủy tinh và sử dụng dần.

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Cách sên mứt hoa hồng - Ảnh minh họa: Internet

Cách bảo quản mứt hoa hồng

Đối với các loại mứt thì cách bảo quản tốt nhất là để ở những nơi khô thoáng tránh ánh nắng trực tiếp từ mặt trời. Bạn có thể cho mứt vào trong tủ lạnh để có thể sử dụng lâu dài. Để có thể cảm nhận đầy đủ hương vị của loại mứt này thì ngay sau khi chế biến bạn cần sử dụng ngay.

Hiện nay trên thị trường đã có rất nhiều cơ sở bán mứt hoa hồng làm sẵn, nếu bạn sử dụng loại mứt làm sẵn này thì nên lưu ý đóng kín miệng túi sau khi sử dụng. Tránh để hở miệng túi vì mứt hoa hồng sẽ bị ẩm, chảy nước và rất dễ bị hỏng.

Trên đây là một vài hướng dẫn của chúng tôi về cách làm mứt hoa hồng đơn giản tại nhà. Hy vọng với những hướng dẫn này sẽ giúp bạn biết cách làm món ăn vừa lạ vừa ngon này. Chỉ với một vài bước đơn giản là bạn đã có ngay một lọ mứt hoa hồng thơm ngon, hấp dẫn. Chắc chắn bạn sẽ rất bất ngờ khi thưởng thức món mứt này.