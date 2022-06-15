Cách làm Tonkatsu - theo heo cốt lết chiên xù giòn rụm chuẩn vị Nhật !!

Tonkatsu hay thịt heo cốt lết chiên xù kiểu Nhật thực chất được du nhập từ nền ẩm thực Bồ Đào Nha và các nước phương Tây vào cuối thế kỉ 19 và đầu thế kỉ 20. Lúc bấy giờ, người ta chỉ dùng thịt bò làm nguyên liệu nên món ăn này từng có tên là Katsu. Đến năm 1899, tại một nhà hàng mang tên Rengatei ở Tokyo, người ta đã dùng thịt heo thay cho thịt bò thông thường, và cứ thế món ăn này được "biến tấu" thêm vào chữ "ton" nghĩa là thịt heo, sau đó tonkatsu ngày càng trở nên phổ biến, đến nỗi người ta gần như quên đi món katsu ban đầu.

Tonkatsu hay Thịt heo cốt lết chiên xù kiểu Nhật là một trong những món Fastfood vô cùng nổi tiếng, bên cạnh các món sushi, mì udon,...mà người ta thường nói khi đề cập đến tinh hoa của nền ẩm thực xứ hoa anh đào này. Với tạo hình vàng ươm bắt mắt, giòn rụm khi cắn cùng nước sốt "thần thánh" đặc biệt, Tonkatsu đã "vươn tầm" ra những nền ẩm thực nước bạn và khiến bao thực khách địa phương "mê đắm". Các chị em đã từng nghĩ qua về việc chế biến món ăn "lừng danh" này của Nhật ở ngay căn bếp nhỏ xinh của mình chưa ? Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá công thức chế biến món Tonkatsu thơm ngon nổi tiếng, tưởng khó mà dễ không ngờ nhé các chị em !!!

Theo thời gian, tonkatsu phổ biến đã trở thành một nét văn hóa của người Nhật. Khi đến thăm đất nước mặt trời mọc này, bạn có thể dễ dàng tìm thấy những quán ăn chuyên bán tonkatsu ở khắp mọi nẻo đường. Món thịt heo cốt lết chiên xù kiểu Nhật này thường chế biến với hai loại chính là phi lê và thịt thăn, và được phục vụ với nước sốt, cơm và salad rau củ kiểu Nhật. Chuẩn 1 set tinh tế từ tạo hình bắt mắt đến hương vị "ăn là mê".

Cách làm Tonkatsu - thịt heo cốt lết chiên xù kiểu Nhật tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu tươi ngon, đơn giản cho món Tonkatsu

- 2 miếng thịt thăn heo ( có độ dày khoảng gần 1,5 cm)

- Hạt tiêu xay

- Bột mì

- 1 quả trứng

- 1/2 muỗng canh dầu

- Bột chiên xù

- Dầu để chiên sâu

- Sốt Tonkatsu

Các bước tiến hành chế biến món Tonkatsu giòn rụm

Bước 1 : Sơ chế nguyên liệu

Ở khâu chuẩn bị đầu tiên này, trước hết bạn xịt một ít nước vào phần bột chiên xù và để nguyên trong khoảng 5 phút. Riêng với phần bột chiên xù này, bạn nên chọn mua loại bột chiên xù vảy lớn để thích hợp với Tonkatsu nhé.

Kế đến là nguyên liệu chính của chúng ta - thịt thăn heo. Đầu tiên, bạn cắt bỏ hết phần mỡ dư đi và dùng dao khứa vài đường ở viền quanh miếng thịt để khi chiên thì miếng thịt không bị co lại.

Khứa viền thịt để khi chiên thịt không bị co lại

Tiếp đó, bạn dùng búa dần thịt để đập cho miếng thịt mềm và có độ dày đồng đều, nếu không có búa thì bạn có thể dùng sống dao để dần miếng thịt theo đường chéo là được, việc này sẽ khiến thịt mềm và dễ thấm gia vị hơn.

Công đoạn làm mềm thịt cho dễ thấm gia vị hơn

Cuối cùng, bạn chỉ cần rắc đều một chút tiêu và muối lên cả hai mặt của miếng thịt là đã hoàn tất khâu sơ chế nguyên liệu rồi nhé.

Rắc chút muối và tiêu lên đều 2 mặt thịt

Bước 2 : Tạo lớp áo bột cho thịt

Chuẩn bị 3 công đoạn để tạo lớp áo bột cho thịt

Đầu tiên bạn cần chuẩn bị một chiếc tô lớn, đập 1 quả trứng và cho 1/2 muỗng canh dầu ăn vào chung, sau đó khuấy cho đều là đã có hỗn hợp trứng để lăn thịt rồi. Việc cho dầu ăn vào hôn hợp trứng sẽ giúp cho phần bột chiên xù bám vào thịt và không bị rơi ra khi chiên.



Thứ tự tạo lớp áo bột cho Tonkatsu

Tiếp đó, bên cạnh tô hỗn hợp trứng vừa hoàn thành, bạn chuẩn bị một đĩa bột mì và 1 đĩa bột chiên xù kế bên. Đến đây thì bạn chỉ việc lần lượt nhúng đều 2 mặt thịt theo thứ tự : tẩm thịt qua bột mì (nhớ đập cho bột thừa rơi hết) -> nhúng thịt vào bát trứng -> lăn đều 2 mặt thịt qua bột chiên xù, sao cho bột bám đều 2 mặt thịt -> Dùng 2 tay ấn nhẹ vào hai mặt miếng thịt cho bột bám vào chắc hơn.

Bước 3 : Chiên thịt heo cốt lết

Trước tiên, bạn bắc chảo sâu lòng lên bếp và cho dầu ăn vào, bạn lưu ý số lượng dầu ăn phải đủ để chiên ngập thịt.

Khi thấy dầu sôi ở 170 độ C, bạn cho phần thịt đã tẩm ướp đủ vào, và để yên trong vòng 1 phút. Ở bước này nếu bạn không có nhiệt kế đo độ sôi thì chỉ cần cho 1 chiếc đũa có nhúng bột vào chảo dầu, nếu thấy xung quanh cây đũa sôi và nổi bóng thì bạn có thể cho thịt vào rồi nhé.

Chiên chín đều vàng hai mặt

Kế đó, khi hết 1 phút, bạn trở mặt thịt lại và chiên mặt còn lại thêm 1 phút nữa là xong nhé.

Cuối cùng bạn chỉ việc gắp miếng thịt ra và để cho ráo dầu nhé. Bạn cũng làm tương tự với miếng thịt còn lại. Có 1 lưu ý là bạn nên điều chỉnh nhiệt độ dầu về 170 độ C và vớt những cặn bột nổi lên rồi mới chiên miếng thịt thứ hai nhé.

Bước 4 : Hoàn thành

Cắt thịt thành từng đoạn cỡ 2cm vừa ăn!

Ở công đoạn cuối cùng này, bạn chỉ cần chờ cho miếng thịt nguội bớt (thường là 7-10 phút), sau đó cắt thành các lát dày cỡ 2cm như hình, bạn lưu ý nên đưa dao từ trên xuống và cắt trong 1 lần, tránh việc đưa dao đi lại liên tục nhé.

Sau cùng, bạn chỉ cần bày thịt ra đĩa, rưới sốt Tonkatsu hoặc tương cà, tương ớt lên là hoàn thành rồi.

Ngoài ra, có một mẹo để kiểm tra thịt đã chín chưa cho các chị em, đó chính là dùng cây tăm nhỏ. Nếu dùng cây tăm nhọn xiên vào giữa thịt và không thấy chảy ra chất lỏng màu hồng chảy ra nữa thì tức là thịt đã chín rồi nhé.

Thành phẩm

Tonkatsu giòn rụm với phần nước sốt đặc sánh thơm ngon, ăn là ghiền!

Chỉ với vài công đoạn là bạn đã có ngay một món Tonkatsu "nổi danh" với chuẩn hương vị Nhật ngay tại nhà. Thịt heo vàng giòn rụm, kết hợp cùng sốt Tonkatsu có vị đậm đà đặc trưng, cắn một miếng là thấy "ngập tràn mỹ vị", nếu được dùng chung với salad bắp cải hay cải muối kiểu Nhật thì đúng "chuẩn bài" mà !!! Một món ăn vừa "đẹp mắt ngon miệng" lại còn mang hương vị của xứ sở hoa anh đào như vầy, các chị em hãy thử sức một lần nhé.

Cách làm sốt Tonkatsu tại nhà

Sốt Tonkatsu là một loại số đặc biệt, được tạo ra để dùng chung với món thịt Tonkatsu - thịt heo cốt lết chiên xù kiểu Nhật. Cùng với sự du nhập về các nền văn hóa ẩm thực, bạn có thể dễ dàng tìm thấy món sốt đặc trưng này ở trong các siêu thị của Việt Nam, tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể tự làm món sốt này ở nhà theo công thức sau nhé :

Bạn cần chuẩn bị 220ml tương cà, 1 muỗng sốt worcestershire, 3 muỗng tương đậu nành Nhật, 2 muỗng canh nước táo, 1 chút gừng cắt sợi nhỏ, tỏi băm nhuyễn và thêm 2 muỗng đường. Cho tất cả nguyên liệu vừa kể trên vào chén và trộn đều chung với nhau là đã có ngay loại sốt Tonkatsu đặc biệt rồi đấy. Thật đơn giản phải không nào !!!

Trên đây là công thức chế biến món Tonkatsu - thịt heo cốt lết kiểu Nhật chuẩn vị, đơn giản tại nhà dành cho chị em. Cuối tuần này mà bày từng dĩa Tonkatsu đẹp mắt này lên bàn ăn gia đình thì còn gì bằng nào ?!!! Chắc chắn các thành viên trong gia đình từ lớn tới nhỏ đều sẽ thích mê hương vị đặc biệt này đấy nhé !!! Thưởng thức ngay mỹ vị kiểu Nhật ngay tại nhà, thật tuyệt vời phải không nào !! Chúc các chị em trổ tài thành công nhé.