Cách làm mì xảo hải sản tươi ngon, ăn là ghiền !!!

Mì xào hải sản với dầu hào và các loại rau củ tươi ngon là món ăn thích hợp làm bữa chính trong ngày, thay cho những bữa cơm gia đình quen thuộc hàng ngày. Bằng việc kết hợp tài tình giữa các nguyên liệu và gia vị, hương vị thơm ngon của món mì xào bổ dưỡng này gần như luôn hiện diện ít nhất là 1 lần/tuần trong các bữa ăn gia đình ở mọi miền ẩm thực, và tất nhiên, trong đó có Việt Nam chúng ta. Hiện nay, chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy hàng chục các hàng quán bán món ăn "ngon lành, dân dã và dinh dưỡng " này, nhưng các chị em hoàn toàn có thể chế biến ngay tại nhà cùng công thức siêu đơn giản bên dưới, hương vị có khi còn ngon hơn ở tiệm luôn nhé. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay nào!!!

- Mực mua về bạn cũng làm sạch bằng cách loại bỏ túi mực và làm sạch nội tạng bên trong. Tiếp đó, bạn đem mực rửa sạch với nước và cắt thành từng khoanh vừa ăn.

- Đầu tiên, tôm mua về bạn đem bỏ đầu, lột sạch vỏ và rút chỉ đen ở phần lưng tôm ra. Sau đó đem rửa với nước sạch và để ráo như hình nhé.

- Cà rốt thì bạn đem nạo vỏ, rửa sạch rồi cắt thành khoanh tròn với độ dày vừa phải.

- Với phần rau cải thìa, bạn đem tách thành từng lá, rửa sạch và để ráo nước là được.

- Cuối cùng là tỏi, bạn chỉ việc lột vỏ, rửa sạch và băm nhỏ là xong bước sơ chế nhé.

Bước 2 : Ướp gia vị cho tôm và mực

Bạn ướp mực và tôm trong khoảng 15 phút để thấm đều gia vị nhé!

- Ở bước này, trước tiên bạn cần chuẩn bị một chiếc tô sạch rồi cho hết phần tôm và mực đã sơ chế vào. Kế đó, tiếp tục cho thêm lần lượt 1 muỗng canh hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt và 1/2 muỗng cà phê tiêu xay vào cùng, đảo đều các nguyên liệu.

- Cuối cùng, bạn ướp tôm và mực trong khoảng 15 phút để thấm đều gia vị.

Bước 3 : Chần mì tôm và cà rốt

Trụng mì với nước sôi và xả với lạnh để sợi mì bớt dầu mỡ và dai hơn khi ăn!

- Với cà rốt, bạn đem trụng sơ qua với nước sôi trong khoảng 4 phút rồi vớt ra và để ráo.

- Còn về phần mì tôm, bạn cũng đem trụng sơ qua với nước sôi trong khoảng 30 giây, tiếp đó vớt ra, xả qua với nước lạnh và để ráo là được nhé.

Bước 4 : Tiến hành xào mì và các nguyên liệu

Bạn xào riêng hải sản trước cho chín đều!

- Ở công đoạn cuối cùng này, trước tiên bạn cho 1 muỗng dầu ăn vào chảo lớn trên bếp, đợi dầu sôi lên thì cho tỏi băm nhuyễn vào phi cho đến khi thơm vàng.

- Kế đó, bạn cho hết phần mực với tôm đã được ướp vào xào ở lửa lớn cho đến khi tôm với mực chín săn lại thì cho ra đĩa riêng.

- Tiếp theo, vẫn ở chiếc chảo đang dùng này, bạn cho thêm vào 1 muỗng dầu ăn, khi thấy dầu sôi lên thì bạn lần lượt cho cà rốt, 1 ít nước, 1 muỗng canh hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê đường vào. Xào đều tay cho đến khi cà rốt vừa chín tới thì bạn cho cải thìa vào chảo xào chung.

- Cuối cùng, khi thấy cải thìa đã mềm, bạn cho hết phần mì đã được trụng sơ vào, đảo đều tất cả các nguyên liệu trên chảo cho mì thấm đều.

- Sau cùng bạn chỉ cần cho phần tôm và mực đã xào khi nãy vào, đảo thêm 1 phút ở lửa lớn, nêm nếm lại cho đúng khẩu vị là có thể tắt bếp và bày ra đĩa thưởng thức rồi nhé.

Tiến hành xào món mì xào hải sản

Thành phẩm

Đĩa mì xào hải sản tươi ngon hơn cả ở tiệm!

Mì xào hải sản với hương thơm khó cưỡng từ các gia vị, sợi mì đậm vị dai dai kết hợp cùng hương vị ngọt tươi, sần sật của tôm và hải sản, ăn kèm với các loại rau củ được xào mềm thơm, một hương vị đạt đến sự kết hợp hoàn hảo. Vừa thơm ngon lại còn dinh dưỡng và dễ làm, các chị em chuẩn bị cho bữa ăn sáng hay các bữa ăn nào cũng không sợ ngán nhé. Đồ ăn tại nhà, vừa thơm ngon chất lượng lại còn hợp vệ sinh, quả là một lựa chọn tuyệt vời phải không nào ?!!!

Mẹo chọn hải sản tươi ngon cho món mì xào hải sản

Mực và tôm là hai nguyên liệu chính mang lại hương vị tươi ngon cho món Mì xào hải sản, và cũng là thành phần cung cấp nhiều dinh dưỡng cho món ăn này, chính vì vậy, các chị em hãy lưu ý những mẹo nhỏ sau để chọn mua được nguyên liệu tươi ngon chất lượng, giúp món mì xào hải sản "đại thành công" nhé !!!

Mẹo chọn mực tươi ngon

Bạn nên ưu tiên chọn những con mực có màu sắc sáng bóng, phần thân mực có màu trắng sữa và có các đốm nâu màu đậm.

Bạn cũng có thể dùng tay chạm vào phần thân mực để cảm nhận độ tươi, nếu thấy săn chắc, đàn hồi cao thì đó là những con mực tươi ngon.

Ngoài ra, bạn cũng có thể quan sát màu mắt của mực khi mua nhé. Mực tươi thường có màu mắt trong veo, không bị lồi ra ngoài, có thể thấy rõ con ngươi và không bị chảy dịch vàng. Bạn lưu ý điểm này nhé.

Mẹo chọn mua tôm chất lượng

Bạn nên chọn mua những con tôm còn nguyên vẹn, có dáng thẳng hoặc hơi cong. Phần đầu và chân tôm phải gắn chặt với thân.

Bạn nên lưu ý những con tôm có phần vỏ bóng và trơn, sóng giữa thân tôm sáng trong và hơi có mùi đặc trưng của biển chứ không tanh. Đây là dấu hiệu cho thấy tôm vẫn còn tươi.

Đồng thời, bạn cũng nên tránh chọn mua những con tôm có phần chân lỏng lẻo, đã chuyển sang màu thâm đen và có mùi tanh, ươn khó chịu.

Trên đây là công thức chế biến đơn giản ngay tại nhà cho món mì xào hải sản, đảm bảo "ngon tuyệt cú mèo", ai ăn cũng mê hết nhé !!! Cuối tuần đang đến gần, nếu các chị em đang "bí món" để thiết đãi gia đình một bữa ngon thì món mì xào hải sản thơm ngon, bổ dưỡng này có thể là một lựa chọn tuyệt vời đến không ngờ đấy. Chúc các chị em "đại thành công" nhé !!!