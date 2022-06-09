Cách làm món Hải sản phô mai đút lò thơm ngon – béo ngậy tại gia !!!

Hải sản phô mai đút lò ăn kèm bánh mì là một trong những món khoái khẩu của các “tín đồ cheese” bởi sự hòa quyện tuyệt hảo giữa phô mai béo ngậy cùng hải sản tươi ngon, chiêu đãi gia đình là thơm ngon hết sẩy. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay món ăn gây ghiền này nhé !!!

- Sau đó bắc chảo lên bếp và để ở lửa vừa rồi cho 20gr bơ lạt vào chảo, đợi đến khi bơ chảy ra thì cho nửa củ hành tây cắt lựu vào đảo đều rồi tiếp tục cho thêm tôm, mực và nấm mỡ đã cắt nhỏ vào. Xào đều tay hỗn hợp trong khoảng 3 phút.

- Tiếp đó bạn tiếp tục cho thêm thanh cua, ½ muỗng cà phê, 1 muỗng muối tiêu vào và xào thêm 2 phút thì tắt bếp nhé.

Bước 2 : Làm sốt phô mai

Nước sốt thơm ngon chuẩn vị sẽ góp phần “nâng tầm” độ ngon cho món Hải sản phô mai đút lò của bạn, vì vậy hãy thật tỉ mỉ ở bước này nhé.

- Đầu tiên bạn đun nóng 20gr bơ lạt trên bếp ở lửa nhỏ, đợi bơ tan chảy thì cho thêm 10gr bột mì vào và đảo đều thêm 5 phút.

Công đoạn chế biến phần sốt kem đặc trưng “thần thánh”

- Kế đó, bạn cho thêm 200ml sữa tươi không đường, 100g whipping cream, 1 muỗng canh sữa đặc và 2 lát phô mai cheddar vào hỗn hợp bơ mì ở trên và tiếp tục đảo đều ở lửa nhỏ trong 5 phút.

- Cuối cùng, bạn cho phần hải sản đã xào sơ vào và đảo nhẹ nhàng, nêm nếm lại cho hợp khẩu vị là có thể tắt bếp và chuyển qua bước cuối cùng rồi nhé.

Sốt phô mai béo ngậy hòa quyện cùng phần hải sản tươi ngon đậm vị

Bước 3 : Làm hải sản phô mai đút lò

- Ở bước cuối cùng này, bạn hãy mở sẵn lò nướng ở nhiệt độ 1700C (trước 5 phút) để ổn định nhiệt độ trong lò nhé.

Thêm cheese - thêm ngon !

- Sau đó bạn cho phần hải sản phô mai vào khay, rắc đều 50gr phô mai mozzarella lên trên bề mặt và cho khay vào lò nướng ở nhiệt độ 1700C trong vòng 7 phút là hoàn thành rồi nhé !!!

Thành phẩm

Món hải sản phô mai đút lò với hương vị thơm ngon khó cưỡng

Thành phẩm là bạn đã có ngay một món Hải sản phô mai đút lò nóng hổi, thơm nức mũi với phần cheese vàng ươm béo ngậy và hải sản tươi ngon đậm vị. Món này ăn kèm cùng bánh mì hay bánh mì bơ tỏi nữa thì cứ phải gọi là “ăn là mê”. Vừa thơm ngon, đẹp mắt lại còn bổ dưỡng, các chị em đừng bỏ qua nhé.

Những mẹo chọn hải sản tươi ngon cho món Hải sản phô mai đút lò thêm chuẩn vị

Mẹo chọn mua tôm tươi ngon

Tôm tươi bóng bẩy và săn chắc !

Bạn nên ưu tiên chọn mua những con tôm còn sống với lớp vỏ trong suốt, có thể di chuyển linh hoạt và có phần đầu và thân dính liền với nhau.

Ngoài ra, khi mua bạn nên chọn những con tôm có đuôi và chân xếp lại với nhau, khi chạm tay vào thì không có cảm giác mềm nhũn và có mùi hương đặc trưng của biển cả.

Hạn chế mua những con tôm có dáng thẳng đứng, thịt tôm căng tròn với phần đuôi và chân xòe ra, vì rất có thể đây là những con tôm đã được bơm nước nhằm tăng trọng lượng. Loại tôm này khi chế biến sẽ bị bở và ảnh hưởng đến hương vị và chất lượng của món ăn.

Mẹo chọn mua mực tươi ngon

Mực tươi mang đậm hương vị biển cả

Bạn nên chọn mua những con mực có hoa văn nâu sẫm cùng thân mực trắng đục, sáng bóng. Nên ưu tiên chọn những con mực có mắt trong veo, to tròn, có thể nhìn rõ con ngươi bên trong, đồng thời có mùi hương dịu nhẹ đặc trưng của biển.

Ngoài ra, những con mực tươi thường sẽ có độ đàn hồi tốt và thịt mực săn chắc, xúc tua dính chặt vào râu mực và không dễ bị rơi ra.

Bạn nên tránh mua những con mực có mùi hôi khó chịu, mắt đục và lồi ra ngoài, vì đây là những con mực đã để lâu ngày nên thịt sẽ không còn giòn và ngọt như mực tươi mới đánh bắt nữa.

Trên đây là những mẹo nhỏ giúp các chị em lựa chọn được nguyên liệu tươi ngon hơn cùng với công thức “đơn giản nhưng chất lượng” cho món Hải sản phô mai đút lò tại nhà. Hy vọng qua những chia sẻ này, các chị em sẽ có thêm cho mình một món tủ - “ăn là ghiền” để chiêu đãi người thân và gia đình của mình nhé !!!