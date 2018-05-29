Cách làm muối ớt xanh ăn hải sản cả nhà ai cũng thèm

Cách làm muối ớt xanh chấm hải sản đơn giản nhưng lại cực kỳ ngon. Thử ngay hôm nay để khiến mỗi bữa cơm đều thật hấp dẫn nhé.

Hải sản là món ăn khoái khẩu của rất nhiều người, kể cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Thế nhưng, một bữa cơm hải sản ngon phải đi kèm với nước chấm ngon, nếu không thì độ ngon giảm hẳn một nửa. Mà đã nhắc đến nước chấm hải sản thì không thể không nhắc đến muối ớt xanh. Màu xanh nõn cộng với hương vị cay xé và mùi thơm nồng của nước mắm chắc chắn sẽ giúp bạn trong 5 phút trở thành bà nội trợ đảm đang đấy. Lợi ích tuyệt vời của ớt xanh Lợi ích tuyệt vời của ớt xanh. Ảnh minh họa: Internet. Không chỉ khiến hải sản trở nên ngon hơn, ăn ớt xanh còn mang lại rất nhiều lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe:

Ngăn ngừa ung thư: Ớt xanh có chứa capsaicin giúp phòng chống ung thư tuyến tiền liệt. Ngoài ra, ớt xanh cũng là nguồn giàu chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể trước các gốc tự do nên khả năng miễn dịch sẽ được tăng cường.

Tốt cho người bị bệnh tiểu đường: Ớt xanh giúp giảm đường huyết nên người bị bệnh tiểu đường ăn ớt xanh sẽ rất có lợi.

Tăng cường hệ tiêu hóa: Ớt xanh có chứa nhiều chất xơ giúp làm sạch ruột và cải thiện chức năng ruột. Đồng thời, nó cũng giúp loại bỏ chất thải trong cơ thể và chữa trị táo bón.

Chống viêm: Ớt xanh cũng có các đặc tính chống viêm giúp ngăn chặn đau, sưng và các bệnh liên quan tới xương như viêm xương khớp, viêm khớp dạng thấp.

Tăng cường miễn dịch: Vitamin A trong ớt xanh giúp ngăn chặn các mầm bệnh xâm nhập, tăng khả năng chống lại nhiễm trùng và hạn chế mắc bệnh.

Tốt cho tim mạch: Các khoáng chất trong ớt xanh như kali, mangan, sắt và magie giúp kiểm soát nhịp tim và ổn định huyết áp. Hướng dẫn cách làm muối ớt ăn hải sản Hướng dẫn cách làm muối ớt ăn hải sản. Ảnh minh họa: Internet. Cách làm muối ớt xanh hải sản không quá phức tạp. Tất cả nguyên liệu bạn cần là vài quả ớt, chanh tươi, muối, một ít đường để tạo vị ngọt và lá chanh để tăng mùi thơm. Đối với những người thích ăn tiêu thì cho thêm một ít tiêu cũng là ý tưởng thú vị. Nhờ vậy, bạn có thể có một bát nước chấm muối tiêu ăn hải sản ngon khó cưỡng đấy. Một số chị em khéo tay có chia sẻ bí quyết là khi làm muối ớt ăn hải sản nên chọn ớt xiêm hay còn gọi là ớt chỉ thiên thì bát nước chấm sẽ ngon, cay và thơm hơn nhiều. Nên chọn các quả ớt tươi, xanh, trái nhỏ, đều và không bị dập nát.

Các bước thực hiện: Bước 1: Rửa sạch chanh, để ráo rồi cắt làm đôi. Sau đó, vắt lấy nước cốt cho vào bát. Bước 2: Rửa sạch ớt, ngâm với nước muối khoảng 15 phút rồi rửa lại thật kỹ. Để ớt khô ráo. Bước 3: Cắt bỏ cuống lá chanh rồi ngâm với nước muối trong 15 phút. Sau đó, rửa kỹ với nước sạch và để ráo nước. Bước 4: Đun sôi một nồi nước rồi cho ớt vào trụng sơ qua. Chú ý vớt ớt ra ngay và cho vào bát nước lạnh. Cách này giúp muối ớt có màu đẹp hơn và giòn hơn. Bước 5: Cho ớt, lá chanh, muối và đường trắng vào máy xay xay nhuyễn. Tiếp tục cho nước chanh vào rồi xay thêm lần nữa. Bước 6: Cho hỗn hợp muối ớt vào hũ thủy tinh có nắp đậy kín, cho vào ngăn mát tủ lạnh dùng dần. Sử dụng tối đa 2 tuần để đảm bảo chất lượng. Muối ớt xanh có thể ăn cùng với hải sản và nhiều món ăn khác. Bạn hãy tự làm nước chấm từ muối ớt ngay hôm nay để cả nhà thưởng thức nhé.

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