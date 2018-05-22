Cách làm 6 món salad hoa quả giúp bạn giảm cân vèo vèo

Vào bếp 22/05/2018 09:18

Hướng dẫn 6 công thức làm salad hoa quả từ những nguyên liệu quen thuộc như xoài, táo xanh, dứa… Nếu bạn đang lên kế hoạch thay đổi chế độ ăn để giảm cân nhanh thì hãy nghĩ tới những món salad này nhé.

Có rất nhiều công thức nấu ăn bổ sung dinh dưỡng và năng lượng cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu mục tiêu của bạn là giảm cân thì các món salad hoa quả sẽ rất tuyệt vời. Chúng đơn giản, dễ làm mà lại giúp bạn kiểm soát cân nặng vô cùng lý tưởng đấy.

6 món salad hoa quả không béo giúp giảm cân nhanh

1. Salad xoài giảm cân

Salad xoài giảm cân
Salad xoài giảm cân. Ảnh minh họa: Internet.

Xoài giàu magie, sắt, canxi, kali, vitamin B1, phốt pho, i ốt, kẽm và nhiều dưỡng chất khác. Loại quả này rất tốt cho cơ thể vì nó cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa và ngăn chặn nguy cơ mắc bệnh ung thư. Đồng thời, xoài cũng hoạt động như một chất kích thích hệ miễn dịch.

Thành phần: 250g rau diếp, 1 /2 thìa mayonnaise, ½ thìa đường, 50ml Half and half, 250g xoài chín, 75g hành, 75g giấm, 2g muối.

Chuẩn bị:

  • Cắt xoài thành khúc nhỏ và nghiền nhỏ rau diếp + hành.
  • Trộn đều đường, muối, giấm, mayonnaise và half and half trong một chiếc bát.
  • Thêm xoài, tỏi và rau diếp vào bát đựng các nguyên liệu đã trộn rồi thưởng thức.

2. Salad cà rốt, táo và rau diếp không béo

Salad cà rốt, táo và rau diếp không béo
Salad cà rốt, táo và rau diếp không béo. Ảnh minh họa: Internet.

Cà rốt cung cấp cho cơ thể nhiều chất dinh dưỡng cần thiết như canxi, chlorine và i ốt. Chúng cũng giúp ngăn chặn một số triệu chứng khó chịu như rối loạn hệ tiêu hóa, ho, căng thẳng, ăn không ngon miệng và thiếu máu.

Nguyên liệu: 100g cà rốt, 150g táo, 250g rau diếp, 1 chén sữa chua Hy Lạp, 75g hành đỏ, ½ thìa giấm táo, ½ thìa đường, 2g muối và ½ thìa mù tạt.

Nguyên liệu:

  • Thái lát cà rốt và hành, cắt khúc táo và thái rau diếp.
  • Trộn đều sữa chua và mù tạt với giấm táo và đường.
  • Cho tất cả các nguyên liệu vào bát, thêm muối và thưởng thức.

3. Salad ngọt để giảm cân với ngô

Salad ngọt để giảm cân với ngô
Salad ngọt để giảm cân với ngô. Ảnh minh họa: Internet.

Ngô giúp tăng cường hoạt động trao đổi chất và chứa lượng đáng kể các chất oxy hóa giúp thúc đẩy hoạt động hệ thần kinh.

Nguyên liệu: 250g rau diếp, 220g ngô ngọt, 150g táo xanh, 1 thìa bơ Parmesan, 200g xoài chín, 75g mật ong.

Cách làm:

  • Thái rau diếp, gọt vỏ các loại quả và cắt thành khúc.
  • Thêm hoa quả, rau diếp và ngô vào bát rồi cho thêm mật ong.
  • Cho thêm bơ vào và thưởng thức.

4. Salad dứa và rau diếp giảm cân

Salad dứa và rau diếp giảm cân
Salad dứa và rau diếp giảm cân. Ảnh minh họa: Internet.

Dứa chứa nhiều chất dinh dưỡng: vitamin C, kali, i ốt, kẽm, sắt và chất xơ. Loại quả này cực kỳ tốt cho hệ tiêu hóa vì nó có chứa bromelain - một enzyme tiêu hóa với các đặc tính chống sưng viêm, giảm đau và kháng sinh.

Nguyên liệu: 1 lát dứa, rau diếp, nước chanh từ ½ quả chanh, 1 nhúm tiêu bột và 75g dầu giấm.

Cách thực hiện:

  • Thái rau diếp và dứa.
  • Thêm các nguyên liệu vào bát rồi trộn với tiêu bột, nước chanh, dầu giấm và thưởng thức.

5. Salad táo xanh

Salad táo xanh
Salad táo xanh. Ảnh minh họa: Internet.

Táo xanh có chứa nhiều đặc tính giúp cải thiện sức khỏe. Táo xanh cũng giàu canxi, kali, kẽm, sắt và magie.

Nguyên liệu: rau diếp, 1 quả táo xanh và ¼ chén half and half.

Cách làm:

  • Thái rau diếp và cắt táo thành khúc.
  • Trộn tất cả các nguyên liệu và thưởng thức.

6. Salad cà chua

Salad cà chua
Salad cà chua. Ảnh minh họa: Internet.

Cà chua chứa nhiều vitamin A, B, C cùng với kali, magie, canxi và phốt pho. Cà chua cũng có hàm lượng chất chống oxy hóa và chất xơ lớn.

Nguyên liệu: 100g cà chua, 1 miếng cá ngừ, 250g rau diếp, 35g hành, 1 nhúm tiêu bột, 75g dầu giấm và 2g muối.

Cách làm:

  • Thái rau diếp, cà chua và hành.
  • Cho tất cả các nguyên liệu vào bát rồi cho thêm cá ngừ.
  • Trộn thật đều và đổ dầu giấm lên salad đi kèm với một ít tiêu bột và muối.

Chúc bạn ngon miệng với những món salad hoa quả này.

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