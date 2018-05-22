Cách làm 6 món salad hoa quả giúp bạn giảm cân vèo vèo

Có rất nhiều công thức nấu ăn bổ sung dinh dưỡng và năng lượng cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu mục tiêu của bạn là giảm cân thì các món salad hoa quả sẽ rất tuyệt vời. Chúng đơn giản, dễ làm mà lại giúp bạn kiểm soát cân nặng vô cùng lý tưởng đấy.

6 món salad hoa quả không béo giúp giảm cân nhanh

1. Salad xoài giảm cân

Salad xoài giảm cân. Ảnh minh họa: Internet.

Xoài giàu magie, sắt, canxi, kali, vitamin B1, phốt pho, i ốt, kẽm và nhiều dưỡng chất khác. Loại quả này rất tốt cho cơ thể vì nó cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa và ngăn chặn nguy cơ mắc bệnh ung thư. Đồng thời, xoài cũng hoạt động như một chất kích thích hệ miễn dịch.