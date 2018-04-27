Sốt rần rần cách dùng rau mầm giảm cân - nhưng liệu kết quả có như mong đợi?

Vào bếp 27/04/2018 16:38

Gần đây, nhiều chị em truyền tai nhau rằng ăn rau mầm giúp giảm cân một cách kỳ diệu. Vậy thì có đúng là rau mầm sẽ giảm cân hay đơn thuần đây chỉ là “tin vịt”?

Giảm cân là một vấn đề mà hiện nay đã trở thành nỗi ám ảnh của hầu hết các chị em phụ nữ. Có người tin chỉ cần tập thể dụng hàng ngày là sẽ giảm cân được ngay. Có người tin chỉ cần nhịn ăn một tuần là cân nặng cũng giảm. Có người tin vừa kết hợp tập thể dục vừa nhịn ăn là sẽ giảm cân và kết quả là người lúc nào cũng mệt mỏi, thiếu năng lượng.

Nếu đang có tư tưởng như thế này thì bạn sẽ chẳng bao giờ giảm được cân nặng đâu. Tập thể dục phải đi kèm với một chế độ ăn uống phù hợp thì mới giúp bạn lấy lại vóc dáng thon gọn được. Bạn cần một chế độ ăn cân bằng và đảm bảo chất dinh dưỡng để có thể cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể, đồng thời không đưa quá nhiều chất béo vào cơ thể khiến mỡ dư thừa.

Khi đề cập đến ăn uống lành mạnh, một số chị em đề nghị sử dụng rau mầm. Quả thật, rau mầm có nhiều giá trị dinh dưỡng và cũng phong phú về chủng loại, tiêu biểu là các loại hạt nảy mầm. Rau mầm chứa lượng lớn protein, canxi, chất xơ, vitamin, enzym và chất khoáng. Chúng có lợi cho việc lọc máu, tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho sự phát triển cả về thể xác lẫn tinh thần. Tuy nhiên, liệu rau mầm có lợi cho quá trình giảm cân hay không?

8 lợi ích giảm cân của rau mầm

Rau mầm giúp giảm cân thật sự. Đọc tiếp để biết rõ các lợi ích giảm cân của chúng nhé.

Ăn rau mầm giảm cân
Ăn rau mầm giảm cân. Ảnh minh họa: Internet.

1. Rau mầm chứa nhiều chất xơ

Những người thừa cân và bị tiểu đường nên áp dụng một chế độ ăn giàu chất xơ, và rau mầm là lựa chọn lý tưởng. Trong rau mầm có chứa đến 7,6g chất xơ - một thành phần quan trọng cho hệ tiêu hóa và ngăn chặn táo bón.

2. Rau mầm giúp kiểm soát những cơn thèm ăn

Vì rau mầm chứa một lượng lớn chất xơ nên ăn nó sẽ giúp bạn luôn có cảm giác no, ít bị đói. Rõ ràng, ăn ít sẽ rất có lợi cho việc giảm cân nặng.

3. Rau mầm có ít calo

Rau mầm có ít calo
Rau mầm có ít calo. Ảnh minh họa: Internet.

Một bát rau mầm khoảng 100g chỉ chứa chưa đến 100g calo. Thế nên, ăn rau mầm không những mang đến nhiều chất dinh dưỡng mà còn đảm bảo không đưa quá nhiều calo vào cơ thể.

4. Rau mầm giàu vitamin và chất khoáng

Rau mầm là nguồn giàu vitamin và chất khoáng thiết yếu cho cơ thể. 100g rau mầm cung cấp 40% lượng vitamin B9 cần thiết mỗi ngày. Đồng thời, nó cũng chứa lượng đáng kể vitamin B5, B6 và B1.

5. Rau mầm chứa ít chất béo

Các món ăn được chế biến từ rau mầm chứa khoảng 4g chất béo đến từ loại dầu được sử dụng. Còn nếu chỉ ăn rau mầm sống thì chất béo đưa vào cơ thể không đáng kể: 100g rau mầm chỉ có khoảng 0,38g chất béo.

6. Rau mầm giàu protein

Rau mầm giàu protein
Rau mầm giàu protein. Ảnh minh họa: Internet.

Nhiều nhà nghiên cứu khẳng định tăng protein sẽ giúp giảm cân nhanh hơn. Protein quan trọng cho việc sửa chữa các tế bào, kích thích tóc mọc nhanh và nhiều lợi ích khác. Một bát rau mầm chứa đến 14g protein nên đây là nguồn bổ sung protein rất đáng để thử.

7. Rau mầm làm giảm cholesterol

Ăn rau mầm giúp giảm cholesterol trong máu. Bằng cách này, các vấn đề về tim cũng được ngăn chặn.

8. Rau mầm giúp thanh lọc cơ thể

Rau mầm chứa chất diệp lục, giúp làm sạch cơ thể của bạn. Các enzym trong rau mầm giúp tiêu hóa chất dinh dưỡng trong khi hàm lượng chất xơ của nó làm giảm mức cholesterol trong máu. Tất cả những đặc tính này giúp giải độc cơ thể ở mức độ tốt nhất và hỗ trợ giảm cân.

Vậy là chị em đã rõ rau mầm có giúp giảm cân hay không rồi nhé. Thực tế, có 8 lợi ích tuyệt vời khiến loại rau này là lựa chọn giảm cân của nhiều người. Hãy thử ngay hôm nay để tự kiểm nghiệm hiệu quả.

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