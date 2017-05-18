4 công thức giảm cân với bột yến mạch càng ăn càng tốt cho sức khỏe

Dưới đây là tổng hợp 4 cách chế biến thực phẩm giảm cân bằng bột yến mạch mà bạn có thể tham khảo.

Yến mạch là một trong những loại ngũ cốc tốt nhất hành tinh, được chứng minh bởi hàm lượng chất dinh dưỡng cao và rất nhiều lợi ích thiết thực cho sức khỏe . Đặc biệt, từ lâu, giảm cân với yến mạch cũng là lựa chọn hàng đầu của hàng triệu phụ nữ trên thế giới.

2 thìa bột yến mạch.

300ml nước lọc.

1 đến 2 thìa sữa bột. Bạn cũng có thể thay thế bằng sữa đặc hoặc sữa tươi.

Cách chế biến:

Bước 1: Cho nước vào nồi và bắc lên bếp, đun sôi.

Bước 2: Cho bột yến mạch vào nồi. Vừa đun vừa khuấy đều tay cho tới khi yến mạch nở ra hoàn toàn, chín nhừ và có độ sánh. Làm liên tục như vậy trong khoảng 10 phút.

Bước 3: Cho đường và sữa vào nồi, khuấy đều. Tiếp tục đun sôi từ 5 đến 7 phút.

Bước 4: Tắt bếp và múc cháo ra tô. Bạn có thể thêm đường, bơ hoặc dầu ô liu tùy thích để tăng sự hấp dẫn của món cháo. Ngoài ra, cho thêm một chút hoa quả như lê, bưởi, chuối hay dâu tây cũng sẽ giúp bạn có làn da đẹp mịn màng.

Lưu ý: Để nồi cháo thơm ngon và bổ dưỡng nhất, chị em nên lựa chọn yến mạch nguyên hạt cán vỡ, không nên chọn loại xay mịn. Ngoài ra, tốt nhất là nên chạn chế nêm gia vị nếu muốn hiệu quả giảm cân với yến mạch cao nhất.

2. Giảm cân với yến mạch và sữa chua

Sự kết hợp của các loại hoa quả bổ dưỡng cùng với tác dụng tuyệt vời của yến mạch sẽ tạo nên một công thức hoàn hảo giúp chị em sớm có được vòng eo “chuẩn không cần chỉnh”.

Nguyên liệu:

3 thìa bột yến mạch.

1 thìa bột đậu nành. Bạn cũng có thể thay bằng bột đậu xanh hoặc đậu đen.

1 hộp sữa chua không đường.

2 đến 3 loại trái cây tươi như chuối, dứa, xoài, đu đủ, táo, nho, ổi, quýt…

Hạt nho khô, táo khô.

Cách làm:

Bước 1: Cho các loại trái cây vào một chiếc bát và cho thêm một ít muối vào, ngâm trong 10 đến 15 phút để loại bỏ các chất bảo quản. Tiếp theo, lấy ra, rửa sạch, gọt vỏ hoa quả và cắt miếng vừa ăn.

Bước 2: Cho yến mạch vào tô hoặc đĩa sâu lòng. Sau đó, cho bột đậu nành cùng sữa chua vào và trộn đều.

Bước 3: Cho trái cây đã được cắt miếng vào trong bát. Rắc táo khô hoặc nho khô lên trên. Có thể ăn ngay hoặc cho vào ngăn mát tủ lạnh 5 đến 10 phút. Sau đó, thưởng thức.

Lưu ý: Bạn nên chọn loại sữa chua không đường sẽ mang lại hiệu quả giảm cân bằng yến mạch cao hơn.

3. Giảm cân với yến mạch bằng cách làm salad sữa chua yến mạch

Nguyên liệu (làm cho 2 đến 3 người ăn):

6 thìa bột yến mạch.

1 thìa xiro chiết xuất từ cây phong hoặc mật ong.

1 đến 2 quả chuối.

1 đến 2 hũ sữa chua vị trái cây.

1 chén chè nho khô và quả việt quất khô.

Một ít hạt hạnh nhân hoặc óc chó.

Cách làm:

Bước 1: Bóc vỏ chuối, thái lát mỏng. Tách vỏ hạt khô, thái vụn.

Bước 2: Cho yến mạch vào bát, thêm xiro cây phong và mật ong. Sau đó, dùng thìa trộn đều hỗn hợp này.

Bước 3: Cho yến mạch vào chảo, vặn lửa nhỏ đến khi có mùi thơm thì tắt bếp.

Bước 4: Cho sữa chua vào ly. Tiếp tục cho yến mạch ở bước 3 và chuối lên trên. Lặp lại như vậy cho đến khi đầy ly.

Bước 5: Thêm hạt khô và trái cây tươi để trang trí trên cốc. Thưởng thức.

Lưu ý: Không nên để món ăn quá lâu vì sữa chua có thể bị chảy và yến mạch sẽ bị ướt nên ăn không ngon. Ngoài ra, không được để lửa quá to khi nấu tránh làm yến mạch bị cháy.

4. Giảm cân bằng yến mạch với bánh cookie yến mạch và chuối

Nguyên liệu:

225g bột yến mạch.

200g chuối, nghiền nhuyễn.

190g bột mì đa dụng.

200g đường.

1 quả trứng gà.

170g bơ nhạt.

168g chocolate chips.

Bột nhục đậu khấu, bột quế, muối nở và muối.

Cách làm:

Bước 1: Trộn các nguyên liệu khô như bột mì, muối nở, chocolate chips, muối, bột nhục đậu khấu vào một chiếc bát.

Bước 2: Cho trứng, bơ, bột yến mạch vào trong một chiếc bát khác và dùng máy đánh trứng sao cho hỗn hợp hòa quyện vào nhau.

Bước 3: Trộn hỗn hợp 1 với 2. Đặt giấy nến vào khay nướng và lấy thìa múc các viên bột vào.

Bước 4: Cho khay vào lò nướng trong khoảng 13 đến 15 phút đến khi bánh chín vàng.

Bước 5: Đưa bánh ra khỏi lò, để nguội cho bớt nóng và thưởng thức.

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Những lưu ý khi giảm cân

- Nên ăn đều – đúng – đủ theo chế độ ăn hợp lý để có kết quả và cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể.

- Không nên loại bỏ hoàn toàn trái cây, nên chọn loại trái cây tốt để cung cấp chất xơ và dinh dưỡng tự nhiên

- Nên hạn chế ăn các món chứa nhiều dầu mỡ như xào, rán, nướng có thể làm biến đổi các hoạt chất bên trong thực phẩm, nên tăng cường ăn các đồ luộc, hấp để không bị mất chất dinh dưỡng.

- nên ăn vặt đúng loại thay thế các loại thực phẩm ăn vặt công nghiệp bằng sữa chua, đậu, phô mai, kẹo cao su không đường,…

- Trứng cung cấp nhiều dưỡng chất và năng lượng cần thiết cho cơ thể đồng thời giúp cơ thể trẻ nên săn chắc, ăn trứng luộc giúp bạn không bị kiệt sức khi thực hiện chế độ ăn giảm cân với yến mạch.

- Nước lọc là loại nước tốt nhất cho cơ thể chúng ta, đặc biệt khi bạn thực hiện chế độ giảm cân với yên mạch mà không cần thay thế bởi bất kỳ loại nước nào khác.

Chúc bạn thành công với những công thức giảm cân bằng bột yến mạch hấp dẫn này.