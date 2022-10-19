Giảm cân bằng yến mạch trong một tuần, bạn đã thử chưa?

Yến mạch là một trong số những loại ngũ cốc ngon nhất và lành mạnh nhất hành tinh. Đây đồng thời cũng là một trong số các loại thực phẩm được sử dụng nhiều nhất trên toàn thế giới nhờ giá trị dinh dưỡng cao và hỗ trợ ngăn ngừa nhiều loại bệnh. Đặc biệt, loại hạt dinh dưỡng này còn ngày càng được các chị em ưa chuộng nhờ công dụng hỗ trợ giảm cân lành mạnh và hiệu quả tại nhà? Vậy dùng yến mạch giảm cân như thế nào cho đúng cách? Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay 2 công thức giảm cân bằng yến mạch siêu hiệu quả ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Yến mạch có tên khoa học Avena sativa, là một loại ngũ cốc lấy hạt thuộc họ lúa và thường được trồng nhiều ở khu vực Châu Âu, Bắc Mỹ và được mệnh danh là “nữ hoàng của các loại ngũ cốc” nhờ vào giá trị dinh dưỡng vượt trội hơn hẳn so với các loại ngũ cốc khác.

Calo: 389 kcal

Chất béo bão hòa: 1.217

Chất béo không bão hòa đa: 2.535g

Chất béo không bão hòa đơn: 2.178g

Cholesterol: 0g

Natri: 2 mg

Kali: 429 mg

Carbohydrate: 66,27g

Chất xơ: 10,6g

Protein: 16,89g

Canxi – 5%

Sắt – 26%

Một chỉ số vô cùng tuyệt vời để bổ sung năng lượng và dưỡng chất cần thiết mỗi ngày cho sức khỏe của chúng ta. Dựa vào chỉ số trên, chúng ta có thể thấy, trong 100g bột yến mạch có chứa đến 16g protein, 10.6g chất xơ nên khi ăn bột yến mạch giúp bạn no lâu và giảm cảm giác thèm ăn. Nhờ chứa nhiều hoặt chất beta glucan chứa trong yến mạch giúp làm giảm cholesterol và lipoprotein gan, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, các bệnh liên quan đến tim mạch.

Ngoài ra, các thành phần dưỡng chất trong yến mạch giúp ổn định lượng đường và dinh dưỡng trong máu nhờ thế làm giảm cảm giác đói, buộc cơ thể sử dụng mỡ thừa để cung cấp năng lượng, từ đó cơ thể đốt cháy mỡ thừa hiệu quả.

Không chỉ vậy, bên cạnh công dụng hỗ trợ giảm cân quá quen thuộc mà chúng ta đã biết, yến mạch còn mang lại rất nhiều các tác dụng hữu ích khác mà chúng ta không ngờ tới như: Tốt cho tim mạch, hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa tiểu đường, tốt cho làn da, cải thiện cơ bắp, ngăn ngừa bệnh thiếu máu, ngăn ngừa chứng đau nửa đầu,.. và còn có thể giúp ngăn ngừa ung thư nhờ vào hàm lượng chứa chất chống oxy hóa cao, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các phần tử gây hại.

Đặc biệt, yến mạch còn an toàn với mọi đối tượng sử dụng, trẻ em và phụ nữ mang thai đều có thể an tâm dùng nhé. Bởi vào những giá trị dinh dưỡng “siêu tốt”, vừa hỗ trợ giảm cân hiệu quả lại cung cấp đủ chất và ngăn ngừa nhiều bệnh tật như này, nên dù là thực phẩm được nhập khẩu, nhưng yến mạch vẫn đang ngày càng được ưa chuộng.

Vậy sử dụng yến mạch như nào để thu được hiệu quả giảm cân tốt nhất? Hãy cùng tham khảo ngay 2 công thức giảm cân lành mạnh từ yến mạch ở ngay dưới đây nhé!

Giảm cân bằng yến mạch trong một tuần với 2 công thức lành mạnh cho bữa sáng

Bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày và không thể bỏ được. Do vậy, nếu biết cách phối hợp các thực phẩm có lợi trong bữa sáng sẽ giúp bạn kiểm soát cân nặng cơ thể tốt hơn mà vẫn cung cấp đủ năng lượng để hoạt động cả ngày. Điều này cũng hoàn toàn đúng khi bạn kết hợp giảm cân cùng yến mạch vào bữa sáng.

Các chị em có thể tham khảo 2 công thức đơn giản dưới đây cho một bữa sáng giảm cân hiệu quả mà vẫn cung cấp đủ năng lượng và dinh dưỡng cho một ngày làm việc:

Công thức số 1

Bữa sáng giảm cân hiệu quả và đầy dinh dưỡng từ yến mạch!

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Bột yến mạch.

1 chén sữa nấm kefir hữu cơ.

1 thìa bột cacao.

1 thìa hạt lanh xay nhuyễn.

5 đến 7 quả mận hoặc dâu, mâm xôi,...

Các bước tiến hành thực hiện

- Bước 1: Lấy một chiếc bát khác và cho yến mạch, bột cacao, bột hạt lanh vào. Sau đó, cho sữa nấm kefir vào và trộn đều các nguyên liệu này.

- Bước 2: Cắt trái cây thành miếng và cho vào hỗn hợp ở bước 2. Bạn có thể sử dụng máy xay sinh tố hoặc máy trộn để trộn đều chúng là có thể thưởng thức ngay rồi!

Việc chuẩn bị một món ăn giảm cân bằng yến mạch như này cho bữa sáng sẽ giúp đốt cháy mỡ nhanh và loại bỏ chất độc hiệu quả. Kiên trì thực hiện, chị em sẽ nhanh chóng thấy được bất ngờ đấy nhé!

Công thức số 2

Công thức số 2 cũng sẽ giúp bạn giảm cân bằng yến mạch trong một tuần. Nó bổ sung cho cơ thể nhiều chất chống oxy hóa để tăng cường quá trình trao đổi chất và cải thiện khả năng đốt cháy chất béo.

Thực đơn bữa sáng với yến mạch làm tăng quá trình trao đổi chất và khả năng đốt chất béo!

Nguyên liệu cần chuẩn bị

2 thìa yến mạch nguyên hạt cán dẹt.

2 thìa hạt lanh.

3 thìa sữa ít béo.

Các bước tiến hành thực hiện

- Bước 1: Cho các nguyên liệu đã chuẩn bị vào máy xay sinh tố.

- Bước 2: Xay đều cho đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất.

- Bước 3: Đổ hỗn hợp thu được vào một chiếc bát, rồi đem đun nóng trong khoảng 5 phút là có thể dùng ngay rồi.

Với món ăn này, bạn nên thưởng thức vào buổi sáng và tránh ăn thêm đường hay bất kỳ đồ ngọt nào khác vào nhé, có như vậy thì mới thu được hết công dụng của bữa ăn này!

Trên đây là 2 công thức giảm cân lành mạnh và hiệu quả bằng yến mạch tại nhà. Nếu kiên trì thực hiện đúng cách, 2 phương pháp này sẽ giúp bạn giảm tới 7kg chỉ sau 1 tháng áp dụng. Tuy nhiên, các chị em cũng cần chú ý kết hợp với chế độ ăn cân bằng và tập thể dục đều đặn để thu được hiệu quả tốt nhất nhé! Chúc các chị em nhanh chóng lấy lại vóc dáng khỏe đẹp, nuột nà nhé!