Tuyệt chiêu giảm cân bằng bột yến mạch chị em nên thử ngay hôm nay

Giảm cân bằng bột yến mạch là cách tuyệt vời để đốt cháy mỡ thừa và tăng cường sức khỏe. Cùng tìm hiểu tác dụng của phương pháp và một số công thức giảm cân bằng yến mạch hiệu quả ngay dưới đây nhé.

Nhiều nghiên cứu đã nhận thấy yến mạch là loại thực phẩm có tác dụng ổn định quá trình chuyển hóa rất mạnh mẽ. Hay nói cách khác, nó có thể thanh lọc và làm sạch bất cứ chất nào vượt quá mức quy định trong cơ thể và bổ sung những chất mà cơ thể thiếu. Ngoài lợi ích này, yến mạch cũng giữ cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh, hỗ trợ giảm cân và kiểm soát cân nặng hiệu quả.

5 lợi ích tuyệt vời bạn sẽ nhận được khi giảm cân bằng bột yến mạch

Giảm cân bằng yến mạch sẽ giúp ổn định lượng cholesterol trong cơ thể và tăng cường sức khỏe trái tim nhờ giàu dầu omega 6 và axit linoleic – được biết đến như là những chất béo lành mạnh.

Bột yến mạch chứa ít calo nhưng cũng giàu chất xơ, vitamin và chất khoáng. Do vậy, siêu thực phẩm này có thể giúp bạn thỏa mãn cơn thèm ăn mà không gây dư thừa năng lượng.

Ăn yến mạch giảm cân có tác dụng thanh lọc nhờ chứa một số amino axit nhất định, khiến cơ thể tạo ra lecithin trong gan cần thiết để thanh lọc và đào thải chất độc hại ra khỏi cơ thể. Thêm nữa, ăn yến mạch còn giúp làm sạch thành độc mạch, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch.

Yến mạch giúp kiểm soát lượng đường trong máu nhờ có chứa chất xơ hòa tan trong nước giúp cải thiện hệ tiêu hóa và duy trì chỉ số đường huyết ổn định.

Yến mạch có đặc tính chống ung thư do có chứa một số hóa chất thực vật (phytochemical).

Tại sao nên giảm cân bằng yến mạch?

Uống nước được pha với bột yến mạch mà không ăn kèm bất cứ thứ gì sẽ giúp chúng ta giảm cân. Lý do là bởi vì lượng vitamin, chất khoáng và chất xơ dồi dào trong yến mạch, đi kèm với việc yến mạch cũng giúp tạo cảm giác no bụng. Do vậy, chúng ta sẽ không phải ăn vặt hay ăn nhiều hơn vào các bữa nữa.

Yến mạch cũng có tác dụng lợi tiểu nên sẽ ngăn chặn hiện tượng giữ chất lỏng trong cơ thể.

Các loại bột yến mạch mà chị em đang muốn giảm cân với yến mạch cần nắm rõ:

Yến mạch nguyên hạt cán dẹt là loại yến mạch sau khi thu về hoặc được làm sạch lớp vỏ bên ngoài. Khi cho vào lò hấp và qua máy cán dẹt sẽ tạo ra hình dạng khá giống với hạt cốm. Yến mạch nguyên hạt cán dẹt phù hợp để nấu cháo giảm cân, cháo ăn kiêng và cho bé ăn dặm.

Yến mạch nguyên hạt cán vỡ là loại yến mạch được sơ chế và làm sạch vỏ. Sau khi cho vào lò hấp, cán mỏng sẽ được đưa vào máy cắt nhỏ bằng ¾ hạt yến mạch thông thường. Yến mạch nguyên hạt cán vỡ phù hợp để nấu ăn liền.

Yến mạch xay mịn phù hợp để đắp mặt nạ, tẩy tế bào chết và dưỡng trắng.

Cách pha chế bột yến mạch giảm cân với nước

Bước 1: Chuẩn bị một chén yến mạch nguyên hạt cán dẹt, một nhánh quế và 2 lít nước.

Bước 2: Cho bột yến mạch và một cốc nước vào máy xanh sinh tố. Xay cho đến khi thu được hỗn hợp sánh mịn.

Bước 3: Cho phần nước còn lại, quế và chất làm ngọt, chẳng hạn như 2 thìa mật ong hoặc một ít cỏ ngọt Stevia vào hỗn hợp trên. Nếu vẫn còn yến mạch chưa được xay hết thì bạn có thể lọc để lấy nước.

Bước 4: Cho hỗn hợp trên vào máy lạnh. Sau đó, bạn có thể rót ra cốc để uống cả ngày. Bắt đầu mỗi buổi sáng với một cốc nước yến mạch và tiếp theo, uống mỗi cốc trước bữa ăn chính, liên tục trong một tháng.

Giảm cân bằng bột yến mạch với thực đơn ăn kiêng an toàn

Bữa sáng: Uống một cốc nước yến mạch, ăn thêm một quả táo và uống một tách trà.

Bữa trưa: Uống một cốc nước yến mạch, ăn thêm ức gà, salad rau chân vịt với măng tây và các loạt hạt.

Snack: Uống một tách trà xanh.

Bữa tối: Uống một cốc nước yến mạch, ăn thêm củ cải đường, một củ cà tím nướng bằng lò nướng và nước chanh. Đối với món tráng miệng, bạn có thể ăn một quả táo nướng với quế.

Để đảm bảo hiệu quả giảm cân bằng yến mạch tốt nhất, chị em cần chọn mua yến mạch nguyên chất: có mùi thơm dịu của ngũ cốc, màu trắng sữa, khi sờ sẽ thấy nặng tay và khi xay lên sẽ sánh mịn. Đối với yến mạch có mùi hắc, khó chịu, màu sậm đen hơn bình thường, sờ vào không có độ nặng và khi xay lên không sánh mịn thì tuyệt đối không được sử dụng.

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