Tại sao chị em văn phòng nên giảm cân bằng sữa chua?

Luyện tập 15/05/2017 09:53

Giảm cân bằng sữa chua sẽ mang lại cho bạn làn da mịn màng, trẻ trung và một vóc dáng thon gọn như mong đợi. Cùng tìm hiểu lợi ích của phương pháp này dưới đây và khám phá một số cách giảm cân với sữa chua hiệu quả nhất.

 

Sữa chua là một loại thực phẩm lành mạnh, thơm ngon, bổ dưỡng, điều này ai cũng biết. Tuy nhiên, điều ít người biết đó là sữa chua cũng có tác dụng đốt cháy mỡ thừa và hỗ trợ cho quá trình giảm cân hiệu quả.

Cơ sở khoa học của phương pháp giảm cân bằng sữa chua

<a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/giam-can.topic'>Giảm cân</a> với sữa chua mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời
Giảm cân với sữa chua mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời. Nguồn: Internet.

Sữa chua là lựa chọn hàng ngày của nhiều chị em để có làn da tươi trẻ, mịn màng và vòng eo đẹp. Tất cả những tác dụng này đều dựa trên các nghiên cứu khoa học rất đáng tin cậy:

  • Đốt cháy mỡ bụng do canxi trong sữa chua sẽ giúp điều chỉnh sự phân bổ của mỡ trong cơ thể.
  • Carbohydrate và protein trong sữa chua giúp tăng cường năng lượng và sức chịu đựng tốt hơn cho cơ thể.
  • Kéo dài giảm giác no nên bạn sẽ ăn ít hơn, dẫn tới lượng calo đưa vào cơ thể ít hơn.
  • Canxi trong sữa chua còn giúp tăng sản sinh nhiệt, góp phần tăng cường quá trình trao đổi chất.

Để đốt cháy mỡ thừa nhanh chóng, bạn nên ăn 3 món ăn giảm cân từ sữa chua sau đây:

Sữa chua Parfait

Cách làm: Cho 1 hộp sữa chua, ½ chén granola và một ít nước ép hoa quả tươi vào cố, trộn đều. Ăn vào mỗi buổi sáng.

Smoothie sữa chua

Cách làm: Trộn sữa chua Hy Lạp với một ít hoa quả tươi hoặc lạnh (như dâu tây hoặc chuối), một ít rau chân vịt, một ít bột protein từ thực vật. Ăn dưới dạng snack hoặc ăn vào mỗi buổi sáng.

Sữa chua lạnh

Cách làm: Mở một hộp sữa chua Hy Lạp, cho thêm một cacao, vani và một ít quả mọng, chocolate hoặc thạch hoa quả tùy thích. Sau đó, đậy hộp lại và cho vào tủ lạnh. Sau vài giờ, bạn có thể lấy ra thưởng thức.

Cách làm sữa chua salad giảm cân
Cách làm sữa chua salad giảm cân. Nguồn: Internet.

Công thức làm Creamy Salad Dressing để giảm cân bằng sữa chua

Chuẩn bị:

  • ½ hộp sữa chua ít béo.
  • 2 thìa nước cốt chanh tươi.
  • ¼ thìa muối biển.

Cách làm:

  • Cho tất cả các nguyên liệu vào một chiếc hũ, sau đó, đậy nắp lại và lắc đều.

Bạn có thể ăn ngay sau đó và có thể dự trữ trong tủ lạnh trong vòng 1 tuần. Nên lắc trước khi ăn.

Thực đơn giảm cân với sữa chua kết hợp khoai tây hiệu quả sau 3 ngày

Ngày thứ nhất:

  • Bữa sáng: 1 củ khoai tây luộc (không chấm với muối), 2 thìa đường và một cốc sữa chua.
  • Bữa trưa: Ăn 2 củ khoai tây luộc (không chấm muối), 1 thìa đường và một cốc sữa chua.
  • Bữa tối: 2 củ khoai tây luộc và 2 cốc sữa chua.

Ngày thứ 2:

  • Bữa sáng: 1 củ khoai tây luộc và 1 cốc sữa chua.
  • Bữa trưa: 2 củ khoai tây luộc và 1 cốc sữa chua.
  • Bữa tối: 1 củ khoai tây và 1 cốc sữa chua.

Ngày thứ 3:

  • Bữa sáng: 1 củ khoai tây.
  • Bữa trưa: 1 củ khoai tây và 1 sữa chua.
  • Bữa tối: 1 cốc sữa chua.

​ Giảm cân bằng sữa chua - bí quyết có da sáng, dáng đẹp.
Giảm cân bằng sữa chua - bí quyết có da sáng, dáng đẹp. Nguồn: Internet.

Lưu ý khi áp dụng phương pháp giảm cân bằng sữa chua

  • Tuyệt đối không ăn quá nhiều sữa chua trong ngày. Bởi lẽ, khi ăn nhiều sữa chua tại cùng một thời điểm sẽ gây khó tiêu do axit trong dịch vị tăng lên khiến niêm mạc dạ dày bị ảnh hưởng. Bạn sẽ cảm thấy cồn cào, đầy bụng, thậm chí có thể dẫn đến trào ngược dạ dày – thực quản.
  • Không ăn sữa chua khi đói. Lý do bởi vì lúc này, axit trong dạ dày sẽ tiêu diệt các lợi khuẩn khiến tác dụng của sữa chua bị giảm đáng kể.
  • Trừ nước nguyên chất, còn lại các thực phẩm ít nhiều đều chứa calo. Do vậy, nếu ăn quá nhiều sữa chua, đặc biệt là sữa chua có đường thì cũng không tránh khỏi việc năng lượng bị tích tụ trong cơ thể.
  • Không tự ý trộn sữa chua với các loại thực phẩm khác, chẳng hạn như trái cây hay siro vì sẽ tạo thành những món ăn với hàm lượng đường khá cao.
  • Không được lạm dụng sữa chua để giảm cân. Nếu chỉ ăn sữa chua mỗi ngày với mong muốn giảm cân cấp tốc thì bạn đã phạm phải sai lầm hết sức nghiêm trọng. Để tránh “phản tác dụng” là tăng cân, chị em chỉ nên ăn khoảng 1 đến 2 hộp mỗi ngày.

 

Mẹo giảm cân bằng cà chua đảm bảo giúp bạn có thân hình “chuẩn” như người mẫu

Mẹo giảm cân bằng cà chua đảm bảo giúp bạn có thân hình “chuẩn” như người mẫu

Giảm cân bằng cà chua là phương pháp đơn giản, dễ làm với nguyên liệu sẵn có. Cùng tìm hiểu lợi ích của cà chua trong bài viết này và tại sao giảm cân bằng cà chua lại được nhiều chị em ưa chuộng đến thế nhé.

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