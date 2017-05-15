Tại sao chị em văn phòng nên giảm cân bằng sữa chua?

Sữa chua là một loại thực phẩm lành mạnh, thơm ngon, bổ dưỡng, điều này ai cũng biết. Tuy nhiên, điều ít người biết đó là sữa chua cũng có tác dụng đốt cháy mỡ thừa và hỗ trợ cho quá trình giảm cân hiệu quả.

Để đốt cháy mỡ thừa nhanh chóng, bạn nên ăn 3 món ăn giảm cân từ sữa chua sau đây:

Sữa chua là lựa chọn hàng ngày của nhiều chị em để có làn da tươi trẻ, mịn màng và vòng eo đẹp. Tất cả những tác dụng này đều dựa trên các nghiên cứu khoa học rất đáng tin cậy:

Sữa chua Parfait

Cách làm: Cho 1 hộp sữa chua, ½ chén granola và một ít nước ép hoa quả tươi vào cố, trộn đều. Ăn vào mỗi buổi sáng.

Smoothie sữa chua

Cách làm: Trộn sữa chua Hy Lạp với một ít hoa quả tươi hoặc lạnh (như dâu tây hoặc chuối), một ít rau chân vịt, một ít bột protein từ thực vật. Ăn dưới dạng snack hoặc ăn vào mỗi buổi sáng.

Sữa chua lạnh

Cách làm: Mở một hộp sữa chua Hy Lạp, cho thêm một cacao, vani và một ít quả mọng, chocolate hoặc thạch hoa quả tùy thích. Sau đó, đậy hộp lại và cho vào tủ lạnh. Sau vài giờ, bạn có thể lấy ra thưởng thức.

Công thức làm Creamy Salad Dressing để giảm cân bằng sữa chua

Chuẩn bị:

½ hộp sữa chua ít béo.

2 thìa nước cốt chanh tươi.

¼ thìa muối biển.

Cách làm:

Cho tất cả các nguyên liệu vào một chiếc hũ, sau đó, đậy nắp lại và lắc đều.

Bạn có thể ăn ngay sau đó và có thể dự trữ trong tủ lạnh trong vòng 1 tuần. Nên lắc trước khi ăn.

Thực đơn giảm cân với sữa chua kết hợp khoai tây hiệu quả sau 3 ngày

Ngày thứ nhất:

Bữa sáng: 1 củ khoai tây luộc (không chấm với muối), 2 thìa đường và một cốc sữa chua.

Bữa trưa: Ăn 2 củ khoai tây luộc (không chấm muối), 1 thìa đường và một cốc sữa chua.

Bữa tối: 2 củ khoai tây luộc và 2 cốc sữa chua.

Ngày thứ 2:

Bữa sáng: 1 củ khoai tây luộc và 1 cốc sữa chua.

Bữa trưa: 2 củ khoai tây luộc và 1 cốc sữa chua.

Bữa tối: 1 củ khoai tây và 1 cốc sữa chua.

Ngày thứ 3:

Bữa sáng: 1 củ khoai tây.

Bữa trưa: 1 củ khoai tây và 1 sữa chua.

Bữa tối: 1 cốc sữa chua.

Lưu ý khi áp dụng phương pháp giảm cân bằng sữa chua