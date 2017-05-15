Cà chua là loại quả thường có màu đỏ khi chín, nhưng cũng có thể có thêm các màu khác như vàng, cam, xanh, thậm chí là hồng. Cà chua có chứa đến 95% là nước, 5% còn lại là chất xơ và carbohydrate. Một quả chua có kích thước trung bình chỉ chứa khoảng 22 calo.

Ngoài các thành phần trên, cà chua cũng là nguồn giàu lycopen, beta-carotene, naringenin và axit cholorgenic.

Nguyên liệu cần thiết để làm loại nước này đó là cà chua, mật ong và tiêu đen. Sự có mặt của mật ong trong công thức giảm cân với cà chua này sẽ hỗ trợ tốt cho quá trình phân hủy chất béo và loại bỏ các chất độc hại ra bên ngoài. Ngoài ra, đây cũng là cách kiểm soát tốt lượng cholesterol trong cơ thể.

Cách làm nước uống giảm cân bằng cà chua:

Cắt 2 quả cà chua chín thành từng miếng nhỏ và dùng máy xay xay thật nhuyễn.

Nghiền nhỏ một vài hạt tiêu đen thành bột.

Cho nước ép cà chua và bột tiêu vào một chiếc cốc.

Thêm 2 thìa mật ong vào hỗn hợp trên và trộn 3 thành phần này lại với nhau.

Uống hàng ngày vào buổi sáng trước khi ăn và liên tục trong khoảng 2 tháng.

Ngoài ra ăn cà chua sống để giảm cân cũng là một lựa chọn thú vị. Bạn có thể ăn 2 quả mỗi ngày và tốt hơn là nên chọn quả mọng.

Thực đơn giảm cân với cà chua ngay tại nhà

Bữa sáng:

Xay nhuyễn 2 quả cà chua, sau đó, cho vào ½ cốc nước. Bạn có thể cho thêm một ít muối hoặc đường nếu cảm thấy khó uống.

Để có đủ năng lượng làm việc, nên ăn kèm một miếng bánh sandwich.

Kết hợp chạy bộ để có kết quả tốt hơn.

Bữa trưa:

Ăn cơm trưa như bình thường. Có thể kết hợp ăn các món từ cà chua để bổ sung chất dinh dưỡng nhiều hơn. Tuy nhiên, tránh ăn các loại chất béo như bơ, pho mát…

Uống một cốc sinh tố cà chua theo công thức như bữa sáng.

Bữa tối:

Ăn cơm tối cùng gia đình.

Uống một cốc sinh tố cà chua theo công thức trên.

Phương pháp này chống chỉ định với những người bị viêm loét dạ dày, viêm tụy và viêm túi mật.

Chúc bạn thành công với phương pháp giảm cân bằng cà chua này. Đừng quên chia sẻ với bạn bè để càng nhiều người có được vóc dáng đẹp như bạn.