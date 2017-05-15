Mẹo giảm cân bằng cà chua đảm bảo giúp bạn có thân hình “chuẩn” như người mẫu

Luyện tập 15/05/2017 09:52

Giảm cân bằng cà chua là phương pháp đơn giản, dễ làm với nguyên liệu sẵn có. Cùng tìm hiểu lợi ích của cà chua trong bài viết này và tại sao giảm cân bằng cà chua lại được nhiều chị em ưa chuộng đến thế nhé.

Lợi ích của phương pháp giảm cân bằng cà chua?

Cà chua là loại quả thường có màu đỏ khi chín, nhưng cũng có thể có thêm các màu khác như vàng, cam, xanh, thậm chí là hồng. Cà chua có chứa đến 95% là nước, 5% còn lại là chất xơ và carbohydrate. Một quả chua có kích thước trung bình chỉ chứa khoảng 22 calo.

  • Carbohydrate chiếm khoảng 4% trong một quả cà chua, khoảng 5g đối với một quả cà chua nặng 123g. Trong đó, 70% là glucose và fructose.
  • Một quả cà chua có kích thước trung bình chứa khoảng 1,5g chất xơ. Đa phần chất xơ trong cà chua là không hòa tan được, chủ yếu dưới dạng hemicellulose, cellulose và lignin.

<a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/giam-can.topic'>Giảm cân</a> hiệu quả bằng cà chua
Giảm cân hiệu quả bằng cà chua. Nguồn: Internet

Giảm cân với cà chua sẽ bổ sung cho cơ thể các vitamin và chất khoáng sau:

  • Vitamin C: Một quả cà chua có kích thước trung bình có thể cung cấp khoảng 28% lượng vitamin C trong tổng số lượng Vitamin C cần thiết cho cơ thể mỗi ngày.
  • Kali: Một hợp chất cần thiết để kiểm soát huyết áp và ngăn ngừa các bệnh về tim mạch.
  • Vitamin K1: Cũng được biết đến như là phylloquinone, quan trọng cho quá trình đông máu và duy trì sự chắc khỏe của xương.
  • Vitamin B9 (folate): Cần thiết cho sự phát triển bình thường của mô và chức năng tế bào. Đây cũng là loại vitamin quan trọng đối với phụ nữ mang thai.

Ngoài các thành phần trên, cà chua cũng là nguồn giàu lycopen, beta-carotene, naringenin và axit cholorgenic.

Những lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe của thói quen ăn cà chua giảm cân:

  • Ăn cà chua và các sản phẩm từ cà chua sẽ giúp bạn phòng chống bệnh tim,ung thư và giữ cho da khỏe mạnh.
  • Đốt cháy mỡ thừa.
  • Cải thiện tầm nhìn nhờ vitamin A.
  • Đẩy lùi các triệu chứng táo bón và tiêu chảy, giúp hệ tiêu hóa được hoạt động tốt.
  • Giảm huyết áp, ngăn ngừa tiểu đường.
  • Ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu.
  • Bảo vệ da.

Công thức giảm cân bằng cà chua hiệu quả sau 2 tháng

Giảm cân bằng nước ép cà chua
Giảm cân bằng nước ép cà chua. Nguồn: Internet.

Nguyên liệu cần thiết để làm loại nước này đó là cà chua, mật ong và tiêu đen. Sự có mặt của mật ong trong công thức giảm cân với cà chua này sẽ hỗ trợ tốt cho quá trình phân hủy chất béo và loại bỏ các chất độc hại ra bên ngoài. Ngoài ra, đây cũng là cách kiểm soát tốt lượng cholesterol trong cơ thể.

Cách làm nước uống giảm cân bằng cà chua:

  • Cắt 2 quả cà chua chín thành từng miếng nhỏ và dùng máy xay xay thật nhuyễn.
  • Nghiền nhỏ một vài hạt tiêu đen thành bột.
  • Cho nước ép cà chua và bột tiêu vào một chiếc cốc.
  • Thêm 2 thìa mật ong vào hỗn hợp trên và trộn 3 thành phần này lại với nhau.

Uống hàng ngày vào buổi sáng trước khi ăn và liên tục trong khoảng 2 tháng.

Ngoài ra ăn cà chua sống để giảm cân cũng là một lựa chọn thú vị. Bạn có thể ăn 2 quả mỗi ngày và tốt hơn là nên chọn quả mọng.

Thực đơn giảm cân với cà chua ngay tại nhà

Ăn cà chua giảm cân
Ăn cà chua giảm cân. Nguồn: Internet.

Bữa sáng:

  • Xay nhuyễn 2 quả cà chua, sau đó, cho vào ½ cốc nước. Bạn có thể cho thêm một ít muối hoặc đường nếu cảm thấy khó uống.
  • Để có đủ năng lượng làm việc, nên ăn kèm một miếng bánh sandwich.
  • Kết hợp chạy bộ để có kết quả tốt hơn.

Bữa trưa:

  • Ăn cơm trưa như bình thường. Có thể kết hợp ăn các món từ cà chua để bổ sung chất dinh dưỡng nhiều hơn. Tuy nhiên, tránh ăn các loại chất béo như bơ, pho mát…
  • Uống một cốc sinh tố cà chua theo công thức như bữa sáng.

Bữa tối:

  • Ăn cơm tối cùng gia đình.
  • Uống một cốc sinh tố cà chua theo công thức trên.

Phương pháp này chống chỉ định với những người bị viêm loét dạ dày, viêm tụy và viêm túi mật.

Chúc bạn thành công với phương pháp giảm cân bằng cà chua này. Đừng quên chia sẻ với bạn bè để càng nhiều người có được vóc dáng đẹp như bạn.

 

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