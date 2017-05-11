Giảm cân bằng rau cần tây – bí quyết giữ dáng của nhiều chị em phụ nữ

Luyện tập 11/05/2017 17:54

Giảm cân bằng rau cần tây không còn là điều bí mật nữa bởi ngày càng nhiều chị em áp dụng thành công. Tuy nhiên, muốn có dáng thon, eo đẹp hiệu quả bằng phương pháp này cũng phải biết cách.

Lợi ích của việc lựa chọn giảm cân bằng rau cần tây

Rau cần tây là loại thực vật rất dễ tiêu hóa và lành mạnh, đồng thời chứa đến 95% là nước. Ngoài tác dụng hydrate hóa và thanh lọc cơ thể, rau cần tây cũng giúp thanh lọc các chất độc và ngăn ngừa hiện tượng giữ nước trong cơ thể.

Phương pháp giảm cân hiệu quả bằng rau cần tây
Phương pháp giảm cân hiệu quả bằng rau cần tây. Nguồn: Internet

Lựa chọn giảm cân bằng rau cần tây sẽ giúp bạn nhận được các lợi ích sau:

  • Chứa các loại tinh dầu như  limonene, selenium và asparagine, tốt cho quá trình giải độc và lợi tiểu.
  • Giúp bạn cảm thấy no nhanh.
  • Có đặc tính kháng khuẩn, ngăn ngừa nhiễm trùng và chất độc.
  • Cải thiện chức năng thận.
  • Chứa nhiều chất khoáng như kali, natri và các loại vitamin khác như B1, B2, B6, tốt cho da, tóc và mắt.
  • Tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa, ngăn ngừa chứng đầy hơi.

Chế độ giảm cân bằng rau cần tây giúp giảm 8kg chỉ sau 14 ngày

Để giảm cân bằng cần tây hiệu quả, bạn cần kiên trì áp dụng chế độ ăn này trong 2 tuần.

Uống smoothie cần tây, dứa và dưa chuột trước khi ăn sáng

Chuẩn bị:

  • 2 hoặc 3 nhánh cần tây
  • Nửa quả dưa chuột
  • 2 miếng dứa
  • 1 thìa yến mạch cám

Cách làm:

  • Rửa sạch cần tây, dưa chuột
  • Cắt nhỏ dứa, cần tây và dưa chuột. Sau đó, cho vào bát.
  • Cho 1 thìa yến mạch cám vào bát trên cho đến khi thu được hỗn hợp nhuyễn
  • Thưởng thức (có thể cho thêm mật ong hoặc nước nếu quá ngọt)

Giảm cân bằng rau cần tây nấu súp, ăn 3 bữa trưa/tuần

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Giảm cân với rau cần tây nấu súp. Nguồn: Internet

Nguyên liệu:

  • 6 nhánh cần tây
  • 1 thìa dầu ô liu
  • 1 củ tỏi
  • 1 ít hạt tiêu
  • 1 thìa hoa thanh cúc
  • 1 thìa nước có pha một ít bột canh
  • 1 lá nguyệt quế

Cách làm:

  • Rửa sạch cần tây. Sau đó, thái mỏng cần tây và tỏi.
  • Cho một ít dầu ô liu vào chảo. Đun cho đến khi nóng, cho cần tây và tỏi vào xào.
  • Cho nước vào chảo, thêm bột canh và lá nguyệt quá.
  • Khi nước sôi, thêm hoa thanh cúc vào chảo và dùng đũa khuấy để các nguyên liệu được trộn đều.
  • Lấy lá nguyệt quế ra khỏi chảo và cho thêm tiêu vào. Trộn đều cho đến khi thu được hỗn hợp mịn màng và bạn có thể thưởng thức.

Giảm cân bằng cách uống smoothie cần tây và kiwi vào bữa tối

Nguyên liệu:

  • 2 quả kiwi to
  • 3 nhánh cần tây
  • 1 nhúm rau mùi parsley
  • 2 quả cam

Cách làm:

  • Gọt vỏ quả wiki và cắt thành miếng nhỏ
  • Thái nhỏ rau mùi parsley và cắt cần tây thành miếng
  • Vắt cam lấy nước
  • Cho tất cả các nguyên liệu vào máy xanh sinh tố và xay cho đến khi thu được hỗn hợp nhuyễn. Nếu muốn thêm ngọt, bạn có thể cho một ít mật ong và thưởng thức.

Một số công thức giúp giảm cân bằng rau cần tây khác

Giảm cân bằng rau cần tây với chanh

Đừng quên lựa chọn giảm cân bằng rau cần tây với chanh
Đừng quên lựa chọn giảm cân bằng rau cần tây với chanh. Nguồn: Internet

Nguyên liệu:

  • 400g cần tây
  • 1 kg chanh
  • 2 lít nước

Cách làm:

  • Rửa sạch cần tây và cắt thành từng khúc
  • Vắt chanh lấy nước. Thái vỏ chanh thành sợi
  • Cho 2 lít nước vào nồi. Sau đó, cho cần tây và vỏ chanh vào nồi, đun lửa nhỏ trong 20 phút.
  • Sau thời gian trên, tắt bếp và để nguội nồi trong 6 tiếng
  • Sau 6 tiếng, cho nước cốt chanh vào nồi và khuấy đều. Lọc lấy nước uống và cho vào tủ lạnh.

Mỗi ngày, bạn có thể rót ra một cốc nước nhỏ uống trước bữa ăn khoảng 30 phút. Nếu kiên trì sử dụng liên tục trong 2 tuần, bạn có thể giảm tới 5kg hoặc cao hơn. Tuy nhiên, không được uống nếu bạn là người có huyết áp thấp, đang mang thai hoặc đau dạ dày mãn tính.

Giảm cân bằng rau cần tây với món nước ép đơn giản, dễ làm

Giảm cân bằng rau cần tây dưới dạng nước ép
Giảm cân bằng rau cần tây dưới dạng nước ép. Nguồn: Internet

Nguyên liệu:

  • 200g cần tây
  • 100ml nước lọc

Cách làm:

  • Rửa sạch cần tây, cắt khúc
  • Cho vào máy ép hoặc máy xay sinh tố, xay lấy nước
  • Cho nước cần tây vào cốc và cho thêm nước lọc để uống.

Nếu nước cần tây có múi hắc, bạn có thể cho thêm một thìa mật ong để tăng hương vị.

Chúc bạn thành công với các công thức giảm cân bằng rau cần tây này và nhanh chóng có được thân hình gợi cảm như mong muốn.

 

 

Top 3 công thức giảm cân bằng bí đao đảm bảo thành công sau 30 ngày

Top 3 công thức giảm cân bằng bí đao đảm bảo thành công sau 30 ngày

Giảm cân bằng bí đao hiện đang là xu hướng cải thiện vóc dáng được khá nhiều chị em quan tâm. Vậy thực hư bí quyết làm đẹp này là gì? Nó có hiệu quả như mong đợi không và những thực đơn giảm cân với bí đao nào hiệu quả? Bài viết này sẽ giải đáp tất cả chúng cho bạn.

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