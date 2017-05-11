Giảm cân bằng rau cần tây – bí quyết giữ dáng của nhiều chị em phụ nữ

Rau cần tây là loại thực vật rất dễ tiêu hóa và lành mạnh, đồng thời chứa đến 95% là nước. Ngoài tác dụng hydrate hóa và thanh lọc cơ thể, rau cần tây cũng giúp thanh lọc các chất độc và ngăn ngừa hiện tượng giữ nước trong cơ thể.

Lợi ích của việc lựa chọn giảm cân bằng rau cần tây

Lợi ích của việc lựa chọn giảm cân bằng rau cần tây

Lựa chọn giảm cân bằng rau cần tây sẽ giúp bạn nhận được các lợi ích sau:

Chứa các loại tinh dầu như limonene, selenium và asparagine, tốt cho quá trình giải độc và lợi tiểu.

Giúp bạn cảm thấy no nhanh.

Có đặc tính kháng khuẩn, ngăn ngừa nhiễm trùng và chất độc.

Cải thiện chức năng thận.

Chứa nhiều chất khoáng như kali, natri và các loại vitamin khác như B1, B2, B6, tốt cho da, tóc và mắt.

Tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa, ngăn ngừa chứng đầy hơi.

Chế độ giảm cân bằng rau cần tây giúp giảm 8kg chỉ sau 14 ngày

Để giảm cân bằng cần tây hiệu quả, bạn cần kiên trì áp dụng chế độ ăn này trong 2 tuần.