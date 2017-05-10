Top 3 công thức giảm cân bằng bí đao đảm bảo thành công sau 30 ngày

Luyện tập 10/05/2017 10:20

Giảm cân bằng bí đao hiện đang là xu hướng cải thiện vóc dáng được khá nhiều chị em quan tâm. Vậy thực hư bí quyết làm đẹp này là gì? Nó có hiệu quả như mong đợi không và những thực đơn giảm cân với bí đao nào hiệu quả? Bài viết này sẽ giải đáp tất cả chúng cho bạn.

Tại sao nên chọn giảm cân bằng bí đao?

Bí đao (tên tiếng anh: winter melon) là một trong những loại quả có giá trị cao nhất tại một số khu vực nhất định trên thế giới, theo nhận xét của trang Organic Facts. Nhờ hàm lượng dinh dưỡng lớn cùng nhiều lợi ích sức khỏe ấn tượng, bí đao có khả năng làm giảm các căn bệnh mãn tính, cải thiện hệ tiêu hóa, tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ trái tim, nâng cao tầm nhìn, bổ sung năng lượng, và một số khác. Ngoài ra, không thể bỏ sót lợi ích giảm cân đã được rất nhiều người biết đến.

Giảm cân bằng bí đao vừa giúp dáng đẹp vừa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe
Giảm cân bằng bí đao vừa giúp dáng đẹp vừa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nguồn: Internet.

Trong bí đao có gì? Bí đao giàu vitamin C, B2, chất xơ thực phẩm (dietary fiber), kẽm, sắt, phốt pho, kali và một số loại chất khoáng, vitamin khác.

  • Chất xơ thực phẩm là thành phần quan trọng của một bữa ăn lành mạnh vì nó có thể tối ưu hoạt động tiêu hóa, ngăn chặn các vấn đề về ruột – dạ dày, bao gồm táo bón, chướng bụng, loét, trĩ và tức bụng. Ngoài ra, chất xơ thực phẩm cũng giúp quá trình hấp thu dưỡng chất hiệu quả hơn và giảm cholesterol trong máu.
  •  Trong y học truyền thống, bí đao thường được sử dụng như một chất lợi tiểu, có thể giúp thanh lọc cơ thể: loại bỏ các chất độc hại, chất béo, muối, nước; từ đó, giúp tăng cường sức khỏe gan và thận.
  • Với sự có mặt của chất xơ và chứa ít calo, bí đao sẽ giúp bạn cảm thấy no nhanh, hạn chế thèm ăn giữa buổi và ăn quá nhiều. Một khi giảm được lượng calo đưa vào cơ thể, chắc chắn mỡ thừa càng sớm biến mất. Bên cạnh lợi ích này, các chất khoáng và dinh dưỡng trong bí đao cũng thúc đẩy quá trình xây dựng cơ bắp và chuyển hóa nên hiệu quả giảm cân càng rõ rệt.

Các công thức giảm cân bằng bí đao hiệu quả

Giảm cân bằng nước ép bí đao

Giảm cân bằng nước ép bí đao
Giảm cân bằng nước ép bí đao. Nguồn: Internet

Nguyên liệu:

  • 1 quả bí đao vừa phải.
  • 1 quả dứa.
  • Đá lạnh (tùy thích).

Cách làm:

  • Gọt vỏ bí đao, cắt ruột thành từng miếng.
  • Gọt vỏ dứa, bỏ mắt, cắt thành từng miếng.
  • Cho bí và dứa vào máy xanh sinh tố.
  • Đổ nước ép ra cốc, cho thêm đá và thưởng thức.

Bạn có thể uống nước ép bí đao thay thế nước uống hàng ngày, vừa an toàn cho sức khỏe, vừa có tác giải khát và giảm cân hiệu quả.

Giảm cân bằng bí đao luộc

Ngoài làm nước ép, chị em cũng có thể luộc bí đao lên và ăn thay cơm vào buổi tối. Bí đao luộc mát, ngon, bổ dưỡng và chứa ít calo nên sẽ không làm tăng mỡ thừa trong cơ thể. Ngược lại, nó còn buộc cơ thể bạn phải tiêu hao mỡ tích tụ để cung cấp đủ năng lượng cho các cơ quan khác hoạt động.

Giảm cân bằng canh bí đao

Ngoài làm nước ép, bạn cũng có thể nấu canh bí đao để giảm cân
Ngoài làm nước ép, bạn cũng có thể nấu canh bí đao để giảm cân. Nguồn: Internet.

Một lựa chọn khác để giảm cân với bí đao đó là bạn có thể nấu canh với tôm khô hoặc tôm thịt. Đây là các món ăn bổ dưỡng và bạn có thể ăn mà không cần thêm cơm hay các loại thức ăn khác.

Xem thêm:

- Cách ăn đậu phụ giảm cân hiệu quả nhất

- Uống chanh muối giảm cân có hiệu quả như lời đồn?

Một số lưu ý cần tránh khi giảm cân bằng bí đao

Không thể phủ nhận lợi ích tuyệt vời của bí đao nhưng phương pháp này cũng có một số nguyên tắc nhất định:

  • Không bỏ bữa sáng và bữa trưa, chỉ dùng bí đao thay cơm vào buổi tối.
  • Lựa chọn thực đơn cân bằng, giàu rau xanh và trái cây để bổ sung vitamin và chất xơ.
  • Không áp dụng giảm cân bằng bí đao với những người bị huyết áp thấp.
  • Tập thể dục đều đặn, chẳng hạn như chạy bộ, tập Gym… để tăng hiệu quả.
  • Nên ăn các món từ bí đao khoảng 3 đến 5 bữa mỗi tuần.

Giảm cân bằng bí đao đã trở thành lựa chọn của nhiều chị em phụ nữ. Tuy nhiên, đừng chỉ ăn mỗi bí đao vào tất cả các bữa trong ngày hay ăn liên tục trong tuần mà không bổ sung thêm vitamin, chất khoáng và lười tập thể dục. Tất cả chỉ có thể hiệu quả nếu bạn kiên trì với kế hoạch giảm cân và quyết tâm đạt được nó. Chúc bạn thành công. 

Bí quyết mát xa giảm mỡ bụng cho hiệu quả nhanh nhất

Bí quyết mát xa giảm mỡ bụng cho hiệu quả nhanh nhất

Rất nhiều người lựa chọn mát xa giảm mỡ bụng. Đơn giản bởi vì có thể không cần chuẩn bị bất cứ nguyên liệu nào cả, chỉ cần dùng tay xoa nhẹ nhàng lên vùng bụng và kiên trì thực hiện trong một thời gian đủ dài. Không cần quá lâu để có được một vòng eo đẹp.

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết giảm cân món ăn giảm cân thực đơn giảm cân

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 1 giờ 35 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 2 giờ 35 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 4 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn