Top 3 công thức giảm cân bằng bí đao đảm bảo thành công sau 30 ngày

Bí đao (tên tiếng anh: winter melon) là một trong những loại quả có giá trị cao nhất tại một số khu vực nhất định trên thế giới, theo nhận xét của trang Organic Facts. Nhờ hàm lượng dinh dưỡng lớn cùng nhiều lợi ích sức khỏe ấn tượng, bí đao có khả năng làm giảm các căn bệnh mãn tính, cải thiện hệ tiêu hóa, tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ trái tim, nâng cao tầm nhìn, bổ sung năng lượng, và một số khác. Ngoài ra, không thể bỏ sót lợi ích giảm cân đã được rất nhiều người biết đến.

Tại sao nên chọn giảm cân bằng bí đao?

Tại sao nên chọn giảm cân bằng bí đao?

Với sự có mặt của chất xơ và chứa ít calo, bí đao sẽ giúp bạn cảm thấy no nhanh, hạn chế thèm ăn giữa buổi và ăn quá nhiều. Một khi giảm được lượng calo đưa vào cơ thể, chắc chắn mỡ thừa càng sớm biến mất. Bên cạnh lợi ích này, các chất khoáng và dinh dưỡng trong bí đao cũng thúc đẩy quá trình xây dựng cơ bắp và chuyển hóa nên hiệu quả giảm cân càng rõ rệt.

Với sự có mặt của chất xơ và chứa ít calo, bí đao sẽ giúp bạn cảm thấy no nhanh, hạn chế thèm ăn giữa buổi và ăn quá nhiều. Một khi giảm được lượng calo đưa vào cơ thể, chắc chắn mỡ thừa càng sớm biến mất. Bên cạnh lợi ích này, các chất khoáng và dinh dưỡng trong bí đao cũng thúc đẩy quá trình xây dựng cơ bắp và chuyển hóa nên hiệu quả giảm cân càng rõ rệt.

Trong y học truyền thống, bí đao thường được sử dụng như một chất lợi tiểu, có thể giúp thanh lọc cơ thể: loại bỏ các chất độc hại, chất béo, muối, nước; từ đó, giúp tăng cường sức khỏe gan và thận.

Trong y học truyền thống, bí đao thường được sử dụng như một chất lợi tiểu, có thể giúp thanh lọc cơ thể: loại bỏ các chất độc hại, chất béo, muối, nước; từ đó, giúp tăng cường sức khỏe gan và thận.

Chất xơ thực phẩm là thành phần quan trọng của một bữa ăn lành mạnh vì nó có thể tối ưu hoạt động tiêu hóa, ngăn chặn các vấn đề về ruột – dạ dày, bao gồm táo bón, chướng bụng, loét, trĩ và tức bụng. Ngoài ra, chất xơ thực phẩm cũng giúp quá trình hấp thu dưỡng chất hiệu quả hơn và giảm cholesterol trong máu.

Chất xơ thực phẩm là thành phần quan trọng của một bữa ăn lành mạnh vì nó có thể tối ưu hoạt động tiêu hóa, ngăn chặn các vấn đề về ruột – dạ dày, bao gồm táo bón, chướng bụng, loét, trĩ và tức bụng. Ngoài ra, chất xơ thực phẩm cũng giúp quá trình hấp thu dưỡng chất hiệu quả hơn và giảm cholesterol trong máu.

Trong bí đao có gì? Bí đao giàu vitamin C, B2, chất xơ thực phẩm (dietary fiber), kẽm, sắt, phốt pho, kali và một số loại chất khoáng, vitamin khác.

Nguyên liệu:

1 quả bí đao vừa phải.

1 quả dứa.

Đá lạnh (tùy thích).

Cách làm:

Gọt vỏ bí đao, cắt ruột thành từng miếng.

Gọt vỏ dứa, bỏ mắt, cắt thành từng miếng.

Cho bí và dứa vào máy xanh sinh tố.

Đổ nước ép ra cốc, cho thêm đá và thưởng thức.

Bạn có thể uống nước ép bí đao thay thế nước uống hàng ngày, vừa an toàn cho sức khỏe, vừa có tác giải khát và giảm cân hiệu quả.

Giảm cân bằng bí đao luộc

Ngoài làm nước ép, chị em cũng có thể luộc bí đao lên và ăn thay cơm vào buổi tối. Bí đao luộc mát, ngon, bổ dưỡng và chứa ít calo nên sẽ không làm tăng mỡ thừa trong cơ thể. Ngược lại, nó còn buộc cơ thể bạn phải tiêu hao mỡ tích tụ để cung cấp đủ năng lượng cho các cơ quan khác hoạt động.

Giảm cân bằng canh bí đao

Một lựa chọn khác để giảm cân với bí đao đó là bạn có thể nấu canh với tôm khô hoặc tôm thịt. Đây là các món ăn bổ dưỡng và bạn có thể ăn mà không cần thêm cơm hay các loại thức ăn khác.

Xem thêm:

- Cách ăn đậu phụ giảm cân hiệu quả nhất

- Uống chanh muối giảm cân có hiệu quả như lời đồn?

Một số lưu ý cần tránh khi giảm cân bằng bí đao

Không thể phủ nhận lợi ích tuyệt vời của bí đao nhưng phương pháp này cũng có một số nguyên tắc nhất định:

Không bỏ bữa sáng và bữa trưa, chỉ dùng bí đao thay cơm vào buổi tối.

Lựa chọn thực đơn cân bằng, giàu rau xanh và trái cây để bổ sung vitamin và chất xơ.

Không áp dụng giảm cân bằng bí đao với những người bị huyết áp thấp.

Tập thể dục đều đặn, chẳng hạn như chạy bộ, tập Gym… để tăng hiệu quả.

Nên ăn các món từ bí đao khoảng 3 đến 5 bữa mỗi tuần.

Giảm cân bằng bí đao đã trở thành lựa chọn của nhiều chị em phụ nữ. Tuy nhiên, đừng chỉ ăn mỗi bí đao vào tất cả các bữa trong ngày hay ăn liên tục trong tuần mà không bổ sung thêm vitamin, chất khoáng và lười tập thể dục. Tất cả chỉ có thể hiệu quả nếu bạn kiên trì với kế hoạch giảm cân và quyết tâm đạt được nó. Chúc bạn thành công.