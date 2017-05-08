Bí quyết mát xa giảm mỡ bụng cho hiệu quả nhanh nhất

Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu một số cách massage giảm mỡ bụng được áp dụng nhiều nhất nhé.

Rất nhiều người lựa chọn mát xa giảm mỡ bụng . Đơn giản bởi vì bạn có thể không cần chuẩn bị bất cứ nguyên liệu nào cả, chỉ cần dùng tay xoa nhẹ nhàng lên vùng bụng và kiên trì thực hiện trong một thời gian đủ dài. Không cần quá lâu để có được một vòng eo đẹp.

Massage vùng bụng không chỉ mang lại lợi ích giảm béo bụng mà còn giúp bạn ngăn ngừa táo bón và đầy hơi. Ngoài ra, nếu thực hiện thường xuyên, phương pháp này còn góp phần kéo dài tuổi thọ rất đáng kể.

Mát xa bụng giúp thúc đẩy các chức năng tiêu hóa và chuyển hóa – các chức năng mà thường hoạt động chậm hơn ở những người gặp khó khăn khi giảm cân do sự thay đổi của chế độ ăn uống và cường độ tập luyện.​

Nhờ điều hòa hoạt động trao đổi chất và hạn chế lượng chất thải bị tích tụ trong cơ thể nên hiện tượng đầy hơi, chướng bụng cũng được kiểm soát.​

Mát xa giảm mỡ bụng còn thúc đẩy quá trình lưu thông máu đến vùng bụng và tạo ra các kích thích trực tiếp tới ruột. Nhờ đó, quá trình tiêu hóa sẽ hoạt động với công suất cao nhất.​

Kiểm soát các triệu chứng xuất hiện trong những ngày “đèn đỏ” như chảy máu nhiều hay đau bụng.​

Giúp cơ bụng săn chắc.

Đặc biệt, thói quen mát xa giảm mỡ bụng còn có những tác động tích cực nhất định tới tinh thần như giải tỏa căng thẳng và cải thiện tâm trạng. Vì lý do này mà những người bận rộn, thường xuyên bị áp lực công việc hay các vấn đề gia đình nên biến massage bụng trở thành hoạt động thường ngày.

Những ai không nên mát xa giảm mỡ bụng?

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích thực tế nhưng những người dưới đây không nên massage bụng:

Phụ nữ mang thai, đang cho con bú.​

Những người bị sỏi mật.​

Những người bị sỏi thận.​

Những người bị tích tụ canxi trong bàng quang.​

Phụ nữ bị sưng viêm (tất cả các loại) trong các cơ quan sinh sản.​

Người bị thoát vị (tất cả các loại).​

Người bị loét dạ dày hoặc tá tràng.​

Người bị chảy máu trong (tất cả các loại).​

Người bị cao huyết áp.

Mới ăn quá no.

Đối với các trường hợp này, liên tục massage lên bụng sẽ gây ra nhiều triệu chứng ngoài mong muốn như khó chịu, không thoải mái, đau bụng. Thậm chí, một số còn có thể khiến tình trạng trở nên nặng thêm.

Các cách mát xa giảm mỡ bụng hiệu quả nhất?

Dưới đây là cách massage vùng bụng đảm bảo mang đến cho bạn tất cả các lợi ích của phương pháp này. Nên thực hiện 2 lần/ngày, trước khi ăn sáng và trước khi đi ngủ.

Bước 1: Nằm ngửa trên mặt sàn. Nên chọn các bề mặt phẳng, không nhấp nhô.

Bước 2: Làm nóng bàn tay bằng cách chà xát hai lòng bàn tay vào nhau.

Bước 3: Đặt một bàn tay lên trên rốn.

Bước 4: Bắt đầu mát xa theo các vòng tròn nhỏ xung quanh rốn, dần dần mở rộng ra phía ngoài. Mỗi vòng thực hiện 1 đến 2 giây.

Bước 5: Thực hiện khoảng 40 đến 50 vòng, trong khoảng 2 phút. Chú ý giữ cho bụng ấm trong quá trình thực hiện.

Ngoài cách massage này, bạn cũng có thể sử dụng ngón tay để bấm vào những điểm quanh bụng trên và trượt xuống một cách nhẹ nhàng, masage vào eo, massage từ hông lên đến thân và uống thêm nhiều nước.

So với các cách giảm mỡ bụng tại nhà khác, mát xa giảm mỡ bụng rõ ràng cũng không hề kém cạnh khi những lợi ích bạn nhận được là vô cùng nhiều. Thế nên, từ hôm nay, hãy dành một vài phút mỗi ngày để chăm sóc cho vùng bụng của bạn nhé.