Mách bạn 4 bí quyết giảm mỡ bụng trên không phải ai cũng biết

Lắc vòng là bài tập thể dục mang lại rất nhiều lợi ích tuyệt vời cho người tập. Ngoài tác dụng tăng cường cơ bắp cho vùng lưng, chân, mông và cải thiện sự linh hoạt cho các khớp, lắc vòng còn là cách giảm mỡ bụng lý tưởng cho người bận rộn. Mỗi ngày, chỉ cần dành khoảng 15 phút tập vào buổi sáng hoặc buổi tối là bạn đã có thể hy vọng sau một tháng sẽ có vòng eo lý tưởng.

Để giúp bạn giải tỏa nỗi lo lắng này, dưới đây là 4 cách đánh tan mỡ bụng trên đã được kiểm chứng hiệu quả.

Tuy nhiên, cần lưu ý là phương pháp giảm mỡ bụng trên này không áp dụng với các chị em đang trong thời kỳ sinh nở và sau sinh. Đồng thời, cũng nên lựa chọn loại vòng lắc eo chất lượng và không nên lắc quá mạnh.

Để có hiệu quả tốt nhất, nên lắc vòng theo chiều kim đồng hồ và sau đó, tăng dần tốc độ trong khoảng 10 đến 15 phút cuối. Thực hiện trong vòng 1 đến 2 tháng sẽ thấy sự thay đổi của cơ thể.

2. Công thức Detox Water giúp giảm mỡ bụng trên siêu nhanh

Thanh lọc cơ thể bằng các công thức Detox cũng là phương pháp phổ biến mà các eva thường sử dụng. Trong số đó, Detox Water được xem là bí quyết không thể bỏ qua để giảm béo bụng trên vì nó vừa không cần vận động nhiều vừa rất đơn giản khi chuẩn bị.

Nguyên liệu cần thiết:

2 lít nước.

1 thìa gừng tươi đã giã nhuyễn.

1 vài miếng dưa chuột.

1 lát chanh tươi.

12 lá bạc hà nhỏ.

Cách sử dụng:

Cho tất cả các nguyên liệu vào một cốc thủy tinh và uống mỗi ngày.

Lợi ích:

Gừng giúp loại thải các chất độc trong ruột kết, gan và các cơ quan khác. Đồng thời, trung hòa axit nên sẽ hỗ trợ tốt cho toàn bộ quá trình tiêu hóa.​

Dưa chuột có đặc tính chống sưng viêm mạnh và ngăn chặn hiện tượng giữ nước trong cơ thể.​

Chanh sẽ giúp thanh lọc hệ tiêu hóa.​

Lá bạc hà giúp bạn tiêu hóa thức ăn dễ dàng và làm dịu các cơn vọp bẻ bao tử (stomach cramps).​

Lưu ý: Phương pháp Detox Water này chỉ phù hợp với những người có sức khỏe tốt và không mắc các bệnh liên quan đến dạ dày.

3. Không thể bỏ qua phương pháp giảm mỡ bụng trên với dầu dừa

Giảm béo bụng bằng dầu dừa? Nghe có vẻ lạ nhưng thực tế, cách này được khá nhiều người sử dụng mà bạn không hề biết đấy.

Dầu dừa được chiết xuất từ dừa có chứa các chất béo bão hòa có nguồn gốc từ axit lauric, giúp đánh tan chất béo và cân đối lượng cholesterol. Ngoài ra, dầu dừa cũng giúp kiềm chế cơn thèm ăn nên sẽ góp phần hạn chế số calo được nạp vào cơ thể.

Có 3 cách để giảm mỡ bụng trên bằng dầu dừa:

Uống 2 thìa dầu dừa mỗi ngày. Sau một thời gian, có thể tăng lên thành 4 thìa.

Vệ sinh sạch sẽ vùng bụng, lau khô. Sau đó, cho 3 đến 4 giọt dầu dừa vào lòng bàn tay và tiến hành massage vùng bụng.

Chuẩn bị hỗn hợp dầu dừa + sữa chua và ăn.

Tuy nhiên, không nên quá lạm dụng dầu dừa vì nó có thể gây ra các biến chứng như xơ vữa động mạch hay mỡ máu.

4. Xây dựng lối sống khoa học – “chìa khóa” để giảm mỡ bụng trên và dưới

Chỉ áp dụng các phương pháp giảm mỡ bụng thôi chưa đủ. Bên cạnh đó, bạn còn phải thay đổi lối sống của mình, bao gồm cả chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt và tăng cường tập thể dục.

Để giảm mỡ bụng hiệu quả , tốt nhất nên tránh ăn các thực phẩm chứa nhiều đường, đồ ăn vặt, thức ăn đã qua chế biến và nhiều dầu mỡ.

Ăn nhiều hoa quả, rau xanh và thực phẩm giàu omega-3, chất xơ, chất đạm.

Tập thể dục đều đặn, có thể tập gym, yoga, thể dục nhịp điệu hay đơn giản chỉ là chạy bộ.

Tránh lo lắng và căng thẳng.

Giảm mỡ bụng trên không phải là vấn đề một khi bạn đã nắm được 4 bí quyết này. Chúng đều có thể thực hiện tại nhà, không tốn quá nhiều thời gian và quan trọng nhất là có thể mang lại hiệu quả vượt ngoài mong đợi.