Cách giảm mỡ bụng bằng muối hột rang hiệu quả lên tới 99%

Lý do nên giảm mỡ bụng bằng muối hột rang

Lý do nên giảm mỡ bụng bằng muối hột rang

Gần như gia đình nào cũng có muối nên sau khi hiểu rõ phương pháp này, bạn hoàn toàn có thể chạy ngay vào bếp, lấy ra một ít muối, rang lên và bắt đầu “chiến dịch” giảm béo bụng ngay lập tức.

Cách giảm mỡ bụng bằng muối hột rang ngay tại nhà

Cách giảm mỡ bụng bằng muối hột rang ngay tại nhà

Những người mắc các bệnh phụ khoa hay táo bón cũng có thể sử dụng muối để chữa trị.

Những người mắc các bệnh phụ khoa hay táo bón cũng có thể sử dụng muối để chữa trị.

Muối khi rang lên sẽ sinh nhiệt và giữ nhiệt lâu. Khi tiếp xúc với da sẽ góp phần làm tan mỡ, cho bạn vòng eo thon gọn.

Muối khi rang lên sẽ sinh nhiệt và giữ nhiệt lâu. Khi tiếp xúc với da sẽ góp phần làm tan mỡ, cho bạn vòng eo thon gọn.

Hai thành phần chính trong muối là natri và clo giúp cân bằng thể dịch trong cơ thể. Nhờ đó, đảm bảo các cơ quan hoạt động đúng chức năng và ổn định.

Hai thành phần chính trong muối là natri và clo giúp cân bằng thể dịch trong cơ thể. Nhờ đó, đảm bảo các cơ quan hoạt động đúng chức năng và ổn định.

Muối không chỉ là loại gia vị cho các món ăn mà còn có nhiều tác dụng chữa bệnh, trong đó phải kể đến lợi ích giảm mỡ bụng .

Sử dụng muối hột rang để đánh tan mỡ bụng tại nhà. Nguồn: Internet.

Chuẩn bị:

1 kg muối hột.

Túi vải hoặc khăn bông mềm.

Cách làm:

Cho 1 kg muối vào chảo, rang nóng. Chú ý không để lửa quá to vì muối có thể bị cháy và nếu nhiệt quá lớn sẽ làm bỏng da.

Khi muối đã nóng vừa phải, cho muối vào túi vải hoặc khăn bông mềm.

Chườm lên bụng khi muối còn nóng. Khi chườm, cần kết hợp với các động tác massage bụng nhẹ nhàng, từ trên xuống dưới hoặc theo vòng tròn quanh rốn để việc chườm muối đem lại hiệu quả cao hơn.

Bạn có thể thực hiện 1 đến 2 lần mỗi ngày. Sau một tháng sẽ thấy kết quả.

Ngoài việc sử dụng muối rang đơn thuần, bạn cũng có thể tham khảo một số cách giảm mỡ bụng bằng muối hột rang đi kèm với các nguyên liệu khác dưới đây:

Giảm béo bụng bằng muối rang với ngải cứu

Ngải cứu cũng là bí quyết giảm béo của nhiều chị em vì loại thảo dược này có thể phân giải chất béo, tăng cường tuần hoàn máu làm cho da săn chắc, từ đó, làm giảm béo bụng.

Chuẩn bị:

1 bát muối hột.

1 kg ngải cứu.

Khăn hoặc vải mềm.

Cách làm:

Rửa sạch ngải cứu, phơi khô. Sau đó, cho vào chảo và đặt lên bếp, rang cho đến khi có màu hơi sẫm.

Đổ muối vào chảo, đảo đều tay trong vài phút cho đến khi muối nóng. Chú ý không để muối bị cháy đen.

Cho ngải cứu và muối rang vào khăn hoặc vải mềm và bọc lại.

Chườm túi vải lên vùng bụng và mát xa nhẹ nhàng.

Thực hiện 1 đến 2 lần mỗi ngày.

Giảm béo bụng bằng muối rang với gừng

Giảm mỡ bụng bằng muối hột rang với gừng. Nguồn: Internet.

Ngoài rượu gừng hạ thổ và nước gừng thông thường, bạn cũng có thể tự làm hỗn hợp muối rang – gừng để giảm mỡ bụng.

Chuẩn bị:

1 bát muối hột.

2 đến 3 củ gừng to sao cho khi xay ra được 1 bát gừng giã.

Khăn hoặc vải mềm.

Cách làm:

Rửa sạch gừng, giã nhỏ. Có thể cho vào máy xay sinh tố để xay gừng thật nhuyễn.

Trộn đều muối với gừng đã giã.

Cho hỗn hợp vào chảo và rang cho đến khi thật nóng.

Đổ hỗn hợp muối gừng đã làm nóng vào khăn hoặc vải mềm, bọc lại và chườm quanh bụng. Nên kết hợp với massage nhẹ nhàng để có hiệu quả cao nhất.

Thực hiện 1 đến 2 lần mỗi ngày.

Lưu ý, trong tất cả các cách giảm mỡ bụng bằng muối hột rang ở trên, chị em cần sử dụng muối sạch, không có tạp chất để tránh bị dị ứng. Ngoài ra, không sử dụng lại muối nhiều lần và túi hoặc khăn vải không quá mỏng.

Nói chung, giảm mỡ bụng bằng muối hột rang không thể phát huy tác dụng nếu như không kết hợp với một chế độ ăn lành mạnh và tập thể dục mỗi ngày. Do vậy, hãy kiên trì với mục tiêu giảm cân để sớm có được vòng eo như ý. Chúc bạn thành công.