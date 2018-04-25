Giảm cân vùn vụt trong 1 tháng bằng sinh tố bạc hà, dưa chuột và chanh

Sinh tố bạc hà, dưa chuột và chanh? Nghe có vẻ lạ nhưng công thức này sẽ giúp bạn giảm cân cực kỳ nhanh chỉ sau một thời gian ngắn đấy.

Không có gì sạch và tươi hơn công thức giảm cân với chanh, dưa chuột và bạc hà. Tất cả các nguyên liệu đều tự nhiên và sẵn có ở gần như tất cả các cửa hàng bán rau, củ, quả và siêu thị. Loại sinh tố dưa chuột, chanh và bạc hà này sẽ giúp cải thiện hệ tiêu hóa và tăng cường hoạt động trao đổi chất. Bạn sẽ đốt cháy được nhiều mỡ thừa hơn, ăn ít chất béo hơn và kết quả là sẽ giảm được cân nặng ngoài mong đợi.

Thêm nữa, cách giảm cân bằng sinh tố này cũng thơm ngon, dễ làm và hiệu quả thì không kém gì những phương pháp giảm cân tự nhiên khác. Nếu chưa tin thì bạn cứ thử xem qua những lợi ích tuyệt vời của từng loại nguyên liệu này nhé. Làm sinh tố với dưa chuột, bạc hà và chanh. Ảnh minh họa: Internet. Lợi ích giảm cân của dưa chuột Dưa chuột chứa ít calo, khoảng 16 calo cho mỗi 100g dưa chuột. Khi tổng lượng calo đưa vào cơ thể thấp thì nếu thiếu năng lượng, cơ thể buộc phải sử dụng chất béo dư thừa để tạo ra năng lượng.

Dưa chuột có đến 95% là nước và 5% là chất xơ. Dưa chuột giúp thanh lọc cơ thể và loại bỏ các chất độc hại tác động tới hệ tiêu hóa. Lợi ích của bạc hà Lá bạc hà có chứa nhiều chất xơ giúp: Cải thiện chức năng hệ tiêu hóa.

Giảm lượng cholesterol.

Ngăn chặn tăng cân và béo phì.

Kích thích hoạt động của các enzyme tiêu hóa.

Chuyển đổi chất béo thành năng lượng sử dụng được. Lá bạc hà cũng chứa lượng nhỏ catechin và caffeine. Hai chất này cũng góp phần tăng tốc quá trình trao đổi chất và tăng nhiệt độ cơ thể nên cũng hỗ trợ quá trình giảm cân rất tốt. Lợi ích giảm cân của chanh Chanh chứa gần ¼ lượng vitamin C cần đưa vào cơ thể mỗi ngày. Nó cũng là nguồn giàu chất chống oxy hóa giúp cải thiện các chức năng trong cơ thể. Ngoài ra, chanh giúp kích thích việc loại bỏ chất lỏng dư thừa nên giúp phòng tránh việc bị chướng bụng và táo bón. Công thức làm sinh tố giảm cân với dưa chuột, chanh và bạc hà Công thức làm sinh tố giảm cân với dưa chuột, chanh và bạc hà. Ảnh minh họa: Internet. Nguyên liệu: ½ chén nước cốt chanh (125ml), 1 quả dưa chuột, 4 lá bạc hà, đá và 1 cốc nước (250ml). Cách làm: Gọt vỏ dưa chuột, bỏ hạt và cắt thành lát mỏng.

Cho tất cả các nguyên liệu vào máy xay sinh tố rồi xay nhuyễn. Cho đá nếu thích.

Đổ hỗn hợp ra cốc và thưởng thức. Cách sử dụng: uống ít nhất một tuần một lần trước khi ăn để thanh lọc cơ thể. Như bạn có thể thấy, cốc sinh tố này không hề được cho thêm đường hay các thành phần có chất ngọt nên đảm bảo hiệu quả giảm cân. Thêm nữa, bạn cũng không phải mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị. Chỉ vài phút là bạn đã có ngay một cốc sinh tố giảm cân vừa giúp đẹp dáng, vùa có lợi cho sức khỏe nên đừng ngại thử ngay hôm nay nhé.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giam-can-vun-vut-trong-1-thang-bang-sinh-to-bac-ha-dua-chuot-va-chanh-279896.html