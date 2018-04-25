Mẹo chọn dưa hấu quả nào cũng ngon và cách làm sinh tố dưa hấu giải khát mùa hè

Vào bếp 25/04/2018 22:12

Những ngày nóng nực mà có món sinh tố hoặc nước ép dưa hấu thì khỏi phải bàn. Vậy thì tại sao không thử làm ngay những món đồ uống giải nhiệt mùa hè này chứ?

Không biết các bạn như thế nào nhưng mình rất thích dưa hấu. Bởi thế mà ngày nào mình cũng lên mạng tìm đủ các công thức làm sinh tố và nước ép dưa hấu rồi thử làm. Loại đồ uống nào cũng ngon mà uống rất bổ.

Ngoài việc làm nước ép dưa hấu đơn thuần, bạn có thể kết hợp dưa hấu với những nguyên liệu khác như chuối, dâu tây, hạt chia và cho thêm cả lá bạc hà vào để tăng hương vị. Dưa hấu có tính mát, nhiều nước nên sẽ bổ sung nước cho cơ thể kịp thời, xóa tan cơn nóng và mang đến cho bạn cảm giác cực kỳ dễ chịu. Nếu bạn cũng thích ăn dưa hấu như mình thì đừng bỏ qua món sinh tố dưa hấu nhé.

Sinh tố dưa hấu
Sinh tố dưa hấu. Ảnh minh họa: Internet.

Trước khi giới thiệu cho bạn kỹ các công thức thì mình cũng đưa ra vài mẹo chọn dưa hấu ngon. Bởi một cốc sinh tố ngon cũng đòi hỏi bạn phải chọn được loại dưa hấu ngọt và nhiều nước. Hiện nay, ở chợ hoặc dọc đường, dưa hấu được bán rất nhiều. Nếu không biết cách chọn thì dễ mua phải loại quả đã bị hỏng bên trong hoặc rất nhạt.

Cách chọn dưa hấu ngon

Nói chung, khi chọn dưa hấu bạn nên xem xét mấy điểm này nhé:

  • Chọn quả có phần đáy dưa có vết rám, màu đốm vàng. Phần đáy (phần đối diện với cuống) tiếp xúc nhiều với mặt đất sẽ có nhiều vết rám. Có nhiều đốm vàng hay màu vàng cam ở phần đáy sẽ là một quả dưa ngon.
  • Chọn quả dưa có dấu ong châm: Những vết màu nâu hay vết ong châm trên quả dưa cho thấy, ong đã tiếp xúc với bộ phận thụ phấn của hoa nhiều lần. Sự thụ phấn càng nhiều thì trái dưa đó càng ngọt.
  • Dưa hấu "đực" nhiều nước, thường to hơn, hình thuôn dài. Dưa hấu "cái" rất ngọt, có hình tròn và ít hạt hơn. Để phân biệt dưa “đực”, dưa “cái”, hãy nhìn xuống ở phần đáy. Dưa “đực” có vòng tròn dưới đáy nhỏ hơn so với dưa “cái”.
  • Không nên chọn dưa quá to hoặc quá nhỏ vì có thể dưa đã quá già hoặc quá non.
  • Nếu cuống dưa có màu xanh, có thể dưa được hái quá sớm và chưa chín. Cuống dưa héo cho thấy, trái dưa này đã chín rồi.

Cách làm 3 loại sinh tố dưa hấu càng ăn càng đã

1. Sinh tố dưa hấu, dâu tây và hạt chia

Sinh tố dưa hấu, dâu tây và hạt chia
Sinh tố dưa hấu, dâu tây và hạt chia. Ảnh minh họa: Internet.

Nguyên liệu:

  • 1 1/2 chén (240g)dưa hấu đã cắt thành miếng nhỏ, bỏ hạt.
  • 1 chén (120g) dâu tây.
  • ½ quả chuối chín (50g), bóc vỏ, cắt nhỏ.
  • ½ - ¾ chén (120 - 180ml) sữa hạnh nhân không đường.
  • Một ít nước chanh (khoảng 30ml).
  • 1 lime, juiced (~30 ml).
  • 1 thìa hạt chia hoặc hạt gai dầu.

Cách làm:

  • Cho tất cả các nguyên liệu vào máy xay và xay cho đến khi thu được hỗn hợp dạng kem thì cho sữa hạnh nhân vào. Có thể cho thêm đá vào xay tip.
  • Thưởng thức. Bạn có thể thêm chuối để tăng hương vị.
  • Nếu thừa có thể bảo quản trong tủ lạnh từ 1 đến 2 ngày.

2. Sinh tố dưa hấu, mật ong và lá bạc hà

Sinh tố dưa hấu, mật ong và lá bạc hà
Sinh tố dưa hấu, mật ong và lá bạc hà. Ảnh minh họa: Internet.

Nguyên liệu: 2 chén dưa hấu đã cắt nhỏ, bỏ hạt, 1 cốc nước, 1 thìa mật ong, một ít lá bạc hà hoặc lá basil.

Cách làm: Cho tất cả các nguyên liệu vào máy xay và xay nhuyễn. Sau đó, cho mật ong và lá bạc hà vào xay trong 10 đến 20 giây. Cuối cùng là thưởng thức.

Dưa hấu là loại quả rất mát và rất phổ biến vào mùa hè. Nên những lúc nào cần đồ giải khát, hãy tự tay làm cho chính bạn một cốc sinh tố dưa hấu nhé.

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