Các loại sinh tố bơ thơm ngon, bổ dưỡng, ăn cả tuần không chán

Bơ là trái cây có giá trị dinh dưỡng cao, mang hương vị thơm ngon thường được các chị em và những người luyện tập thể thao đưa vào thực đơn vì công dụng vừa có thể cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, vừa có thể giữ dáng chuẩn đẹp nhé.

Ngoài ra, việc tiêu thụ bơ còn mang đến các ích lợi khác cho cơ thể như: Bảo vệ da và mắt, kiểm soát huyết áp, ngăn ngừa lão hóa da, tăng cường sức khỏe thai nhi, giảm triệu chứng viêm khớp, giảm trầm cảm và ngăn ngừa ung thư hiệu quả,...

Bên cạnh đó, các thành phần dinh dưỡng trong bơ còn mang lại các công dụng tuyệt vời khác như: hỗ trợ giảm cân nhờ vào hàm lượng chất béo không bão hòa đơn có trong bơ - chất béo này không những không gây béo mà còn có thể giúp kiềm chế cơn đói.

Không chỉ dinh dưỡng như vậy, bơ còn có thể kết hợp với nhiều nguyên liệu khác, để cho những món sinh tố bơ thơm ngon khó cưỡng, bổ dưỡng miễn bàn! Cụ thể thế nào, hãy cùng Phụ nữ và Gia đình khám phá những loại sinh tố hấp dẫn dưới đây nhé!

Những loại sinh tố bơ dinh dưỡng, chuẩn ngon hấp dẫn

1. Sinh tố bơ và sữa chua tự nhiên

Sinh tố bơ và sữa chua tự nhiên, thơm béo đậm vị!

Sữa chua tự nhiên có chữa axit lactic và lợi khuẩn giúp bổ sung năng lượng và ngăn chặn sự phát triển của các vi khuẩn có hại trong đường ruột.

Các nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 quả bơ chín, 200ml sữa, 2 thìa mật ong (50g), 1 hộp sữa chua tự nhiên (125g), 5 hạt hạnh nhân và đá (nếu bạn thích).

Các bước tiến hành thực hiện:

- Cắt quả bơ làm đôi, bỏ hạt, lấy phần thịt bơ ra và cho vào máy xay.

- Cho thêm sữa, sữa chua không đường và đá vào xay đều trong 2 phút.

- Đổ hỗn hợp ra một chiếc cốc và cho thêm mật ong, hạnh nhân vào.

Cách sử dụng: uống 1 cốc sinh tố bơ này trước bữa ăn.

2. Sinh tố bơ và táo

Sinh tố bơ và táo vừa thơm ngon lại hỗ trợ tiêu hóa!

Táo giúp cung cấp năng lượng, giảm cân, giải tỏa lo lắng, ngăn chặn táo bón và các vấn đề tiêu hóa khác.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 quả táo, 2 cốc sữa đậu nành (200ml), 1 quả chanh và 1 quả bơ.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Rửa sạch táo, gọt vỏ, bỏ hạt. Sau đó, bổ làm đôi và cắt thành miếng vừa phải.

- Cho tất cả các nguyên liệu và táo vào máy xay, xay thật nhuyễn.

- Đổ hỗn hợp ra bình là có thể thưởng thức ngay rồi nhé.

Cách sử dụng: Uống 1 đến 2 cốc mỗi tuần, trước khi ăn.

3. Sinh tố bơ và dứa

Sinh tố bơ dứa - một sự kết hợp lạ miệng và thơm ngon!

Dứa không chỉ chứa lượng lớn các đặc tính chống viêm mà nó còn cung cấp cho cơ thể nhiều vitamin và khoáng chất giúp chống lại bênh gút, viêm khớp và các vấn đề về dạ dày.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 quả bơ, 1 chén dứa (150g), nước ép từ 2 quả cam và 1 quả chuối.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Cắt bơ làm đôi, bỏ hạt và lấy phần thịt bơ ra bát.

- Bóc vỏ chuối, cắt thành nhiều miếng.

- Cho tất cả các nguyên liệu vào máy xay, xay nhuyễn rồi cho ra ly thưởng thức ngay nhé.

Cách sử dụng: Uống 1 đến 2 cốc sinh tố bơ này mỗi ngày trong khoảng 2 tuần.

4. Sinh tố bơ và chuối

Sinh tố bơ chuối thơm béo hấp dẫn, ăn là ghiền!

Chuối chứa nhiều chất xơ và đường nên hãy làm ngay món sinh tố này khi cơ thể bạn thiếu năng lượng nhé.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 quả bơ, 1 quả chuối, 2 thìa hạt lanh (20g) và 1 hộp sữa chua (125g).

Các bước tiến hành thực hiện:

- Cắt quả bơ làm đôi, bỏ hạt rồi lấy phần thịt ra bát.

- Bóc vỏ chuối rồi cắt thành miếng nhỏ.

- Cho tất cả các nguyên liệu (trừ hạt lanh) vào máy xay, xay thật nhuyễn.

- Đổ hỗn hợp ra cốc rồi cho hạt lanh vào.

Cách sử dụng: Uống một cốc sinh tố bơ này mỗi ngày trong 1 tuần.

5. Sinh tố bơ và hạt

Sinh tố bơ và hạt. Ảnh minh họa: Internet.

Các loại hạt rất giàu axit béo lành mạnh, cần thiết cho hệ tim mạch của chúng ta vì chúng giúp giảm hàm lượng đường trong máu và cholesterol cũng như là nguồn cung cấp protein, vitamin, chất xơ và chất khoáng dồi dào.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 quả bơ, 150g các loại hạt, 2 thìa mật ong (50g) và 1 cốc sữa (200ml).

Các bước tiến hành thực hiện:

- Cho hạt vào ngâm trong nước khoảng 6 tiếng.

- Sau đó, cắt đôi quả bơ, bỏ hạt và lấy phần thịt ra cho vào bát.

- Cho tất cả các nguyên liệu vào máy xay rồi xay nhuyễn.

- Đổ hỗn hợp ra ly và thưởng thức ngay thôi nào.

Cách sử dụng: Uống 1 đến 2 cốc vào buổi chiều.

Mẹo chọn mua bơ chín tới, chất lượng

Để chọn được những quả bơ chất lượng, bạn hãy chọn lựa dựa theo các tiêu chí sau nhé:

- Cuống bơ: Bạn nên chọn lõi cuống bơ có màu hơi vàng, chứng tỏ bơ vừa chín tới. Ngược lại, nếu bạn thấy lõi cuống bơ có màu xanh thì quả bơ đó chưa chín, còn nếu có bơ có lõi cuống chuyển sang màu đen, thì đây là những quả đã bị chín nhũn.

- Vỏ bơ: Khi bạn thấy vỏ bơ màu nâu tím, sần sùi thì bạn nên chọn vì đó là những quả bơ đã chín tới rồi nhé.

- Cảm giác khi cầm bơ: Nếu bạn cầm bơ lên thấy nặng, chắc tay, nắn bơ thấy mềm và lắc nghe kêu thì đó chính là bơ chín ngon.

- Ngược lại, không nên chọn những quả bơ bị chín quá, vì những quả này thường bị nhũn, mùi thơm không còn và khi ăn rất sượng đắng.

Thời gian bảo quản bơ

- Bơ mua về bạn cần ăn ngay trong vòng 1 – 2 ngày, không nên để quá lâu trong tủ lạnh, kẻo sẽ làm mất đi hương vị thơm ngon của bơ.

- Nếu bạn mua phải những quả bơ còn xanh thì đừng vội cho vào tủ lạnh, nên để ngoài cho chín tự nhiên trước rồi mới đem bảo quản trong tủ lạnh nhé.

Trên đây là tổng hợp công thức chế biến những loại sinh tố bơ thơm ngon, dinh dưỡng, đảm bảo ai cũng thích mê nhé! Các chị em còn chần chừ gì mà không bắt tay vào chế biến và mời cả nhà thưởng thức ngay thôi nào! Chúc các chị em trổ tài chế biến "đại thành công" nhé!