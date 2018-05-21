Cách làm nước sốt bò chimichurri "thơm ngon đến giọt cuối cùng"

Nấu gì hôm nay 21/05/2018 10:25

Khám phá cách làm nước sốt chấm thịt nướng nổi tiếng ở Argentina chimichurri với những nguyên liệu quen thuộc và dễ kiếm.

Chimichurri là loại nước sốt bò rất nổi tiếng, thường được sử dụng khi ăn thịt bò nướng, các món cá, bánh và thậm chí ăn cùng cơm. Đây là loại nước sốt chấm cực kỳ thịnh hành ở Argentina, khá đặc và ngậy, được làm từ mùi tây băm nhỏ, tỏi băm, dầu ôliu, bạc hà, giấm trắng cùng một số loại nguyên liệu khác.

Nước sốt Chimichurri
Nước sốt Chimichurri. Ảnh minh họa: Internet.

Trên thực tế, nước sốt chimichurri có hai phiên bản phổ biến đó là màu xanh lá cây có nguồn gốc từ Argentina và màu đỏ là Uruguay. Chimichurri có thể được chải, nướng hoặc rưới lên thị khi đang được chế biến. Ngoài ra, ở các nhà hàng, nó cũng được dùng như một loại gia vị.

Cách làm nước sốt chấm BBQ

Công thức dưới đây giới thiệu nguyên liệu và các bước làm nước sốt chimichurri. Bạn hãy áp dụng theo kỹ thuật này để tạo ra được một sản phẩm nước chấm bò ngon như ý nhé.

Nguyên liệu: 1 nắm lớn ngò tây Ý (loại lá dẹp), rửa sạch, sấy khô, 8 tép tỏi lột, 3 thìa hành tây băm nhỏ, 5 thìa giấm trắng, nếu thích chua thì cho nhiều hơn, 5 thìa nước, 1 thìa muối, ½ thìa oregano khô, ½ thìa bột ớt, ½ thìa tiêu đen xay và ½ chén dầu olive nguyên chất.

Đối với nguyên liệu làm nước sốt bò thì ngò tây là một trong những thành phần quan trọng nhất. Bạn nên chọn ngò tây Ý loại lá dẹp chứ không phải  lá xoăn để có mùi vị mạnh hơn. Theo một phân tích hóa học, hàm lượng tinh dầu trong ngò tây lá phẳng cao hơn rất nhiều so với lá xoăn, trong đó, hợp chất chứa tinh dầu lớn đó là apiol.

Thông thường, cứ 25 đến 30g ngò tây thì sẽ cung cấp khoảng 70mg vitamin C. Ngoài ra, lá ngò tây cũng chứa nhiều các vitamin khác như B1, B2, PP, K, carotin. Phần thân củ của ngò tây cũng bao gồm khoảng 4% protein và hơn 7% đường.

Cách làm nước sốt chấm BBQ
Cách làm nước sốt chấm BBQ. Ảnh minh họa: Internet.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Ngò tây rửa sạch, bóc vỏ tỏi. Sau đó, xay nát hai nguyên liệu bằng máy xay đa năng.

Bước 2: Cho hành tây, giấm, nước, muối, oregano, ớt, và hạt tiêu đen xay cho đến khi muối tan hết. Sau đó, cho thêm dầu olive vào. Chú ý đừng xay quá mịn để đảm bảo đúng hương vị của chimichurri nhé.

Bước 3: Cho chimichurri vào trong lọ thủy tinh, đậy kín nắp và bảo quản trong tủ lạnh để dùng dần. Lưu ý rằng nước sốt chấm bò này có thể giữ được trong vài tuần nhưng màu xanh sẽ không duy trì được lâu. Do vậy, tốt nhất là hãy thưởng thức sớm nhất có thể nhé.

Trên đây là 3 bước đơn giản để làm chimichurri - một loại gia vị không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn rất dễ làm và không đòi hỏi nhiều kỹ thuật nấu nướng. Thử ngay hôm nay để dành tặng cả nhà món ăn tuyệt vời này nhé.

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