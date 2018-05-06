Top các thực phẩm giảm căng thẳng mệt mỏi càng ăn càng khỏe người

Vào bếp 06/05/2018 09:50

Thực phẩm không chỉ cung cấp các chất dinh dưỡng và năng lượng cho cơ thể mà còn giúp chống căng thẳng, mệt mỏi và cải thiện sức khỏe tinh thần.

Những thực phẩm mà chúng ta ăn hàng ngày không chỉ có lợi cho cơ thể mà còn có ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần. Để làm giảm căng thẳng, biết cách lựa chọn những loại thực phẩm giúp kiểm soát căng thẳng, stress là cách tuyệt vời để giữ tinh thần thư thái. Dưới đây là một số gợi ý để bạn tham khảo.

Các loại thực phẩm giúp giảm căng thẳng tốt nhất

1. Sữa

Sữa
Sữa. Ảnh minh họa: Internet.

Sữa giàu chất chống oxy hóa và các vitamin B2, B12, canxi và protein. Tất cả đều có tác dụng giảm stress.

Theo một nghiên cứu được tổng hợp kết quả từ hơn 324 nghiên cứu khác trên toàn thế giới do Đại học Reading và Đại học Cardiff ở Anh thực hiện thì uống trên 0,5 lít sữa mỗi ngày giúp giảm tới 15 - 20% nguy cơ bị mắc bệnh tim mạch. Lợi ích này có được là nhờ những loại protein đặc biệt có trong sữa, đặc biệt là protein casein có khả năng giảm huyết áp và nồng độ cortisol - một loại hormone thường tăng tiết khi stress, giúp cơ thể trở nên cân bằng và tinh thần bình tĩnh hơn.

2. Hạnh nhân

Hạnh nhân
Hạnh nhân. Ảnh minh họa: Internet.

Hạnh nhân giàu vitamin B, E, các loại tinh dầu lành mạnh, kẽm, magie và các chất xơ khác. Những chất dinh dưỡng này giúp giảm căng thẳng, huyết áp, đồng thời bổ sung nguồn năng lượng dồi dào cho cơ thể, khiến bạn lúc nào cũng có tinh thần sảng khoải.

Bạn có thể chế biến hạnh nhân theo nhiều cách, chẳng hạn như rang, thêm vào các món nướng hay món tráng miệng.

3. Gạo lứt

Gạo lứt
Gạo lứt. Ảnh minh họa: Internet.

Nhắc đến các thực phẩm giúp giảm căng thẳng thì không thể không nhắc đến gạo lứt. Đây là loại gạo rất giàu chất dinh dưỡng, chứa nhiều vitamin B, có lợi cho hệ miễn dịch, não bộ và giữ hệ tim mạch khỏe mạnh.

Thường xuyên ăn gạo lứt sẽ giúp bạn kiểm soát các rối loạn tâm lý, ngăn chặn khả năng mắc các căn bệnh về tinh thần này và sống vui vẻ hơn.

4. Chuối

Chuối
Chuối. Ảnh minh họa: Internet.

Chuối được biết đến là loại quả có lợi cho tim mạch nhờ chứa hàm lượng kali lớn. Kali trong chuối còn giúp làm chắc xương, giảm nguy cơ bị loãng xương và giòn xương khi có tuổi. Ngoài ra, chuối cũng chứa nhiều chất xơ nên tốt cho những ai hay bị ợ chua, táo bón.

Tuy nhiên, lợi ích của việc ăn chuối chưa dừng lại ở đây. Cụ thể, chuối còn có tác động tích cực tới tâm trạng và giảm stress hiệu quả. Chuối có chứa trypothan, loại hóa chất khi được đưa vào cơ thể sẽ được chuyển hóa thành hormone serotonin. Hormone này mang đến cho bạn một tinh thần thư thái, không còn lo âu và lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.

5. Cá hồi

Cá hồi
Cá hồi. Ảnh minh họa: Internet.

Ít ai biết rằng ăn cá hồi giúp phòng chống stress. Thực tế, cá hồi có chứa nhiều axit béo omega-3 làm tăng hormone gây hưng phấn trong não, đồng thời kiểm soát tốt các hormone gây căng thẳng như andrenalin và cortisol. Mỗi tuần, bổ sung cá hồi vào chế độ ăn sẽ giúp bạn ổn định tinh thần cho cả gia đình rất hiệu quả.

Trên đây là những loại thực phẩm tốt nhất để giảm căng thẳng. Đừng quên bổ sung chúng vào chế độ ăn để giúp cả gia đình loại bỏ lo âu và stress trong cuộc sống nhé.

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