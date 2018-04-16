Top thực phẩm giàu chất chống oxy hóa theo các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu thế giới

Vào bếp 16/04/2018 09:26

Các chất chống oxy hóa có vai trò rất lớn đối với sức khỏe của chúng ta. Dưới đây là danh sách các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa mà bạn cần biết.

Các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi những vấn đề sức khỏe gây ra bởi các phân tử có khả năng gây hại được gọi là các gốc tự do. Khi các gốc tự do tích tụ, chúng có thể khiến bạn rơi vào trạng thái stress oxy hóa và phá hủy nhiều tế bào sống như ADN cũng như các cấu trúc quan trọng khác trong cơ thể. Thậm chí, stress oxy hóa mãn tính còn gia tăng nguy cơ bị mắc các chứng bệnh kinh niên như bênh tim, tiểu đường loại 2 và ung thư.

Để bảo vệ cơ thể trước những triệu chứng này, hãy bổ sung các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa vào bữa ăn hàng ngày. Dưới đây là danh sách thực phẩm cần thiết bạn nên biết.

Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa
Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa. Ảnh minh họa: Internet.

1. Socola đen

Socola đen có chứa nhiều cacao, chất khoáng và chất chống oxy hóa hơn socola thông thường. Thêm nữa, các chất chống oxy hoá trong ca cao và socola đen cũng có tác dụng giảm viêm và các nguyên nhân gây mắc bệnh tim.

Theo một cuộc khảo sát, việc tiêu thụ các sản phẩm giàu cacao như socola đen đã làm giảm huyết áp tâm thu trung bình 4,5 mmHg và huyết áp tâm trương thấp hơn 2,5 mmHg. Một nghiên cứu khác cho thấy socola đen có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách làm tăng hàm lượng chất chống oxy hoá trong máu, nâng cao mức cholesterol HDL có lợi và ngăn ngừa LDL cholesterol xấu.

2. Hạt hồ đào

Hạt hồ đào có nguồn gốc từ Mexico và Nam Mỹ. Chúng là nguồn cung cấp chất béo và chất khoáng lành mạnh, cộng với việc chứa một lượng chất chống oxy hóa cao.

Một nghiên cứu cho thấy những người tiêu thụ 20% lượng calo hàng ngày từ hạt hồ đào đã tăng đáng kể lượng oxy hóa trong máu. Tuy nhiên, vì loại hạt này cũng chứa nhiều calo nên hãy ăn có liều lượng để đảm bảo không đưa quá nhiều calo vào cơ thể.

Chất chống oxy hóa rất cần thiết cho cơ thể
Chất chống oxy hóa rất cần thiết cho cơ thể. Ảnh minh họa: Internet.

3. Việt quất

Việt quất cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa. Thậm chí, việt quất còn giàu chất chống oxy hóa hơn nhiều so với các loại trái cây và rau quả quen thuộc. Đáng kể, một nghiên cứu đã chỉ ra rằng các chất chống oxy hóa trong quả việt quất còn có tác dụng ngăn chặn hiện tượng suy giảm chức năng não do tuổi tác.

4. Dâu tây

Dâu tây là một trong những loại quả yêu thích của nhiều người. Dâu tây ngọt, chứa nhiều vitamin C và các chất chống oxy hóa.

Trong dâu tây có chứa một loại chất chống oxy hoá được gọi là anthocyanins giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách giảm mức cholesterol LDL "xấu" và tăng cholesterol HDL "tốt".

Chất chống oxy hóa trong thực phẩm
Chất chống oxy hóa trong thực phẩm. Ảnh minh họa: Internet.

5. Quả mâm xôi

Quả mâm xôi là loại quả mềm, thường được dùng là món tráng miệng. Quả mâm xôi là nguồn cung cấp nhiều chất xơ, vitamin C, mangan và chất chống oxy hoá. Một nghiên cứu trên ống nghiệm cho thấy các chất chống oxy hoá và các thành phần khác trong quả mâm xôi phá hủy 90% tế bào ung thư vú và ung thư ruột .

6. Đậu

Đậu là một nhóm gồm nhiều loại cây họ đậu - giàu chất xơ và chất chống oxy hóa. Một số loại đậu như đậu pinto có chứa chất chống oxy hoá đặc biệt gọi là kaempferol. Chất chống oxy hoá này có liên quan đến những lợi ích sức khoẻ ấn tượng như giảm chứng viêm mãn tính và ức chế sự phát triển của một số tế bào ung thư trong cơ thể.

Trên đây là một số thực phẩm giàu chất chống oxy hóa. Hãy thử đưa chúng vào bữa ăn hàng ngày để cảm nhận sự thay đổi tích cực của sức khỏe nhé.

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