Không còn nỗi lo da sạm, mắt khô vì làm việc liên tục với máy tính nhờ ăn những thực phẩm bổ dưỡng này

Chuyên gia nói gì 12/04/2018 16:32

Da sạm, mắt khô vì phải làm việc liên tục với máy tính, chị em văn phòng hãy bổ sung ngay những thực phẩm bổ dưỡng, giúp cải thiện làn da và tăng cường thị lực này mỗi ngày.

Thường xuyên làm việc liên tục với máy tính dễ dẫn đến tình trạng da sạm, mất độ đàn hồi, kém mịn màng và nhanh lão hóa. Bên cạnh đó, ánh sáng từ màn hình máy tính còn ảnh hưởng đến thị lực, gây mỏi mắt, khô mắt và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về mắt.

Chính vì vậy, bạn nên thiết lập một chế độ dinh dưỡng khoa học để bổ sung đầy đủ dưỡng chất cho làn da và vóc dáng, giúp ngăn ngừa các bệnh nguy hiểm.

Dưới đây là những thực phẩm bổ dưỡng giúp làm đẹp da, ngăn ngừa mỏi và khô mắt cho người làm việc văn phòng:

Những thực phẩm bổ dưỡng, tốt cho mắt và da

Cà rốt

Hàm lượng lớn vitamin A, C trong cà rốt có tác dụng cải thiện thị lực và ngăn ngừa tình trạng khô mắt hiệu quả. Ngoài ra, cà rốt còn chứa nhiều beta-carotene giúp cải thiện các vấn đề về da, đồng thời làm trắng da tự nhiên.

Chỉ với một ly nước ép cà rốt mỗi ngày, sức khỏe của bạn sẽ được tăng cường đáng kể. Bạn còn có thể sử dụng cà rốt như một loại mặt nạ dưỡng da giúp ngăn ngừa lão hóa.

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Cà rốt rất tốt cho da và mắt - Ảnh minh họa: Internet

Quả bơ

Bơ là loại quả chứa hàm lượng lutein dồi dào giúp cải thiện thị lực và ngăn ngừa nhiều bệnh về mắt như thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể… Bơ còn được nhiều chị em sử dụng như một loại mỹ phẩm thiên nhiên giúp làm mịn và giữ ẩm cho da nhờ chứa nhiều vitamin E.

Những dưỡng chất dồi dào trong loại thực phẩm này không chỉ giúp tăng cường sức khỏe mà còn làm chậm quá trình lão hóa da hiệu quả.

Cà chua

Lượng lycopene được tìm thấy trong cà chua có khả năng chống oxy hóa và bảo vệ võng mạc mắt. Bên cạnh đó, cà chua còn chứa lượng lớn vitamin C giúp ngăn ngừa bệnh quáng gà.

Thường xuyên sử dụng cà chua hoặc nước ép cà chua sẽ giúp cải thiện hiệu quả các vấn đề về da như mụn, sạm đen, nếp nhăn…

Không còn nỗi lo da sạm, mắt khô vì làm việc liên tục với máy tính nhờ ăn những thực phẩm bổ dưỡng này - Ảnh 2
Hãy uống mỗi ngày một ly nước ép cà chua để da sáng và mịn màng hơn nhé! - Ảnh minh họa: Internet

Cá hồi

Nhờ chứa hàm lượng lớn Omega-3, cá hồi có thể giúp làn da trở nên hồng hào, đầy sức sống nhờ được cấp ẩm và tăng độ đàn hồi. Dưỡng chất trong cá hồi sẽ giúp hạn chế tối đa những dấu hiệu lão hóa da sớm. Bổ sung cá hồi vào thực đơn dinh dưỡng hàng ngày cũng là cách để bảo vệ võng mạc và ngăn ngừa suy giảm thị lực.

Các loại rau màu xanh 

Các loại rau màu xanh thường chứa nhiều chống oxy hóa, có tác dụng ngăn ngừa sạm da do làm việc liên tục với máy tính. Những loại rau xanh này còn giúp cải thiện thị lực, làm tăng mật độ sắc tố tế bào trong điểm vàng, đồng thời rất tốt cho hệ tiêu hóa.

Không còn nỗi lo da sạm, mắt khô vì làm việc liên tục với máy tính nhờ ăn những thực phẩm bổ dưỡng này - Ảnh 3
Những dưỡng chất trong rau xanh giúp cải thiện thị lực và các vấn đề về da - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đang làm việc văn phòng và thường xuyên gặp tình trạng sạm da và khô mắt thì hãy bổ sung ngay những thực phẩm này vào thực đơn hàng ngày nhé!

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