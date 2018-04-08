Chẳng còn nỗi lo trằn trọc cả đêm nhờ bổ sung những thực phẩm chữa mất ngủ cực hiệu quả này

Chuyên gia nói gì 08/04/2018 16:22

Bạn thường xuyên gặp tình trạng khó ngủ, trằn trọc cả đêm khiến tinh thần mệt mỏi, đầu óc thiếu tỉnh táo và kém tập trung vào sáng hôm sau. Đừng lo lắng, hãy bổ sung ngay những thực phẩm chữa mất ngủ cực hiệu quả dưới đây vào thực đơn hàng ngày nhé!

Chất lượng giấc ngủ có vai trò rất quan trọng trong việc tăng cường sức khỏe, giúp não bộ hoạt động tốt hơn và cải thiện vóc dáng. Chính vì vậy, nếu bạn gặp tình trạng mất ngủ kéo dài sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Để khắc phục tình trạng này, bạn hãy bổ sung những thực phẩm chữa mất ngủ cực hiệu quả dưới đây vào thực đơn hàng ngày.

Những thực phẩm chữa mất ngủ hiệu quả

Đậu xanh

Đậu xanh có vị ngọt, tính mát giúp thanh nhiệt, thải độc cơ thể và cải thiện giấc ngủ hiệu quả. Bên cạnh đó, hàm lượng vitamin B, C và các chất chống oxy hóa trong đậu xanh còn có tác dụng cải thiện các vấn đề về da, làm chậm quá trình lão hóa.

Bạn có thể chế biến đậu xanh thành nhiều món ăn khác nhau và bổ sung vào thực đơn hàng ngày để chữa mất ngủ. Chỉ sau một thời gian sử dụng, bạn sẽ thấy chất lượng giấc ngủ được cải thiện đáng kể.

Chẳng còn nỗi lo trằn trọc cả đêm nhờ bổ sung những thực phẩm chữa mất ngủ cực hiệu quả này - Ảnh 1
Thường xuyên mất ngủ, trằn trọc cả đêm thì hãy bổ sung ngay thực phẩm này vào thực đơn mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Trà hoa cúc

Những dưỡng chất đặc biệt trong trà hoa cúc có thể mang đến nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Theo Đông y, trà hoa cúc có tính mát sẽ giúp thanh nhiệt, an thần rất tốt.

Trước khi đi ngủ, bạn nên nhâm nhi một tách trà hoa cúc ấm nóng để giúp cơ thể và tinh thần được thư giãn, nhờ đó mà giấc ngủ sẽ trở nên sâu hơn.

Chuối

Chuối là thực phẩm bổ dưỡng giúp cải thiện hệ tiêu hóa, tốt cho tim mạch và đặc biệt có tác dụng hỗ trợ phát triển cơ bắp. Tuy nhiên, ít người biết rằng chuối còn có khả năng chữa mất ngủ vô cùng hiệu quả. Chuối chứa hàm lượng lớn vitamin B, C, đặc biệt là vitamin B6 giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, ăn chuối mỗi ngày sẽ giúp bạn dễ ngủ và ngủ ngon hơn.

Chẳng còn nỗi lo trằn trọc cả đêm nhờ bổ sung những thực phẩm chữa mất ngủ cực hiệu quả này - Ảnh 2
Thường xuyên ăn chuối sẽ giúp giấc ngủ đến nhanh hơn, đồng thời giúp bạn tỉnh táo, khỏe khoắn vào sáng hôm sau – Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua

Sữa chua chứa nhiều canxi và khoáng chất giúp làm tăng mức độ melatonin và tryptophan trong cơ thể, từ đó giúp giảm mọi căng thẳng và ổn định thần kinh. Khi mọi lo lắng và mệt mỏi tinh thần đã được loại bỏ, giấc ngủ sẽ dễ đến với bạn hơn bao giờ hết.

Các loại hạt

Những loại hạt như hạnh nhân, hạt điều, óc chó... đều chứa nhiều axit béo omega-3, tryptophan và magie nên có khả năng kích thích não bộ tiết ra serotonin giúp bạn cảm thấy thoải mái và dễ chìm vào giấc ngủ hơn.

Chẳng còn nỗi lo trằn trọc cả đêm nhờ bổ sung những thực phẩm chữa mất ngủ cực hiệu quả này - Ảnh 3
Đừng bỏ qua những loại hạt nếu bạn đang gặp tình trạng mất ngủ nhé! - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những thực phẩm chữa mất ngủ hiệu quả, bạn có thể bổ sung vào thực đơn dinh dưỡng ngay từ hôm nay.

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