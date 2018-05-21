Cách làm 2 món ăn với chuối nướng vừa ngon vừa nhiều chất dinh dưỡng

Có rất nhiều món ngon từ chuối chín, chẳng hạn như chè chuối nướng, chuối nướng nước cốt dừa hay bánh chuối nướng. Ngay bây giờ, hãy cùng tìm hiểu cách làm những món ngon từ chuối chín này để dành tặng cả gia đình bạn nhé. Đây đều là các món ăn với chuối lành mạnh, nhiều chất dinh dưỡng và đặc biệt là mùi thơm lừng của chuối cùng các nguyên liệu sẽ khiến ai cũng thèm thuồng đấy.

1. Cách làm chè chuối nướng

Cách làm chè chuối nướng. Ảnh minh họa: Internet.

Nguyên liệu: vài quả chuối tây chín, 300g gạo nếp, 1 lon nước cốt dừa, lá chuối và 100g đậu phộng.