Cách làm 2 món ăn với chuối nướng vừa ngon vừa nhiều chất dinh dưỡng

Dinh dưỡng 21/05/2018 10:34

Những món ăn với chuối nướng giàu chất dinh dưỡng này sẽ cho bạn một nguồn năng lượng vô cùng dồi dào và càng ăn càng thèm đó.

Có rất nhiều món ngon từ chuối chín, chẳng hạn như chè chuối nướng, chuối nướng nước cốt dừa hay bánh chuối nướng. Ngay bây giờ, hãy cùng tìm hiểu cách làm những món ngon từ chuối chín này để dành tặng cả gia đình bạn nhé. Đây đều là các món ăn với chuối lành mạnh, nhiều chất dinh dưỡng và đặc biệt là mùi thơm lừng của chuối cùng các nguyên liệu sẽ khiến ai cũng thèm thuồng đấy.

1. Cách làm chè chuối nướng

Cách làm chè chuối nướng
Cách làm chè chuối nướng. Ảnh minh họa: Internet.

Nguyên liệu: vài quả chuối tây chín, 300g gạo nếp, 1 lon nước cốt dừa, lá chuối và 100g đậu phộng.

Các bước thực hiện:

  • Cho gạo vào rá vo sạch, để ráo rồi cho thêm vào hạt muối vào sóc đều. Cho nước cốt dừa vào nồi, thêm đường và cho gạo nếp vào nấu chín. Khi cơm nếp chín thì múc ra bát to để nguội. Bạn có thể cán mỏng thành từng miếng.
  • Bóc vỏ chuối rồi đặt vào giữa các miếng cơm nếp, cuộn tròn lại, bọc lá chuối bên ngoài rồi đặt lên khay.
  • Xếp chuối lên vỉ than và nướng cho đến khi vỏ ngoài vàng đều và thơm là được.
  • Đối với bột báng, bạn sơ chế giống như nấu các món chè khác. Cho bột báng vào chậu nước lạnh, ngâm trong 15 đến 20 phút rồi gạn nước để ráo. Đun sôi một nồi nước rồi cho bột báng, đường vào và đun đến khi bột nổi lên có màu trong là được.
  • Cắt chuối nướng đã chín thành miếng vừa ăn. Sau đó, mức nước bột báng ra bát và cho chuối vào, thêm nước cốt dừa và đậu phộng lên để thưởng thức.

2. Cách làm bánh chuối nướng

Cách làm bánh chuối nướng
Cách làm bánh chuối nướng. Ảnh minh họa: Internet.

Nguyên liệu: 10 quả chuối mốc chín, 200ml nước cốt dừa, 200ml sữa tươi có đường, 100 - 200g đường cát, 200g bánh mì, 50g bột mì, 2 muỗng canh rượu rum, 50 - 80g bơ chảy, 1 ống vani, 1 muống canh mật ong, và ¼ muỗng cà phê muối.

Các bước thực hiện:

  • Cắt chuối ra ướp với đường và rượu trong 2 giờ. Bạn có thể để tủ lạnh qua đêm cũng được. Bánh mì xé nhỏ trộn với nước cốt dừa, sữa tươi, vani, muối. Bước này để làm nhân bánh.
  • Cho rượu rum, bơ chảy, lòng đỏ trứng gà, mật ong, đường, mỗi thứ 1 muỗng vào một chiếc bát, khuấy đều. Bước này để làm hỗn hợp phết trên mặt bánh.
  • Lấy một nửa phần chuối đã ướp ở trên trộn với hỗn hợp bánh mì đã chuẩn bị và bột mì. Nửa phần chuối ướp còn lại để lát xếp xen kẽ với hỗn hợp trên.
  • Lót giấy nướng vào khung bánh. Sau đó, phết bơ vào cả phần khung và giấy nướng.
  • Xếp xen kẽ hỗn hợp và chuối lát theo thứ tự: hỗn hợp - chuối - hỗn hợp - chuối. Để món bánh đẹp hơn, bạn có thể chọn những lát chuối đẹp nhất cho phần chuối ở bề mặt trên cùng của bánh.
  • Cho bánh vào lò và nướng ở nhiệt độ 160 - 180 độ C trong 70 đến 80 phút. Sau khi nướng được 20 phút, quét mặt bánh và tiếp tục làm như vậy cho mỗi 20 phút tiếp theo.
  • Dùng tăm kiểm tra bánh chín. Nếu tăm rút ra không bị dính bánh và bề mặt bánh chín vàng đẹp thì bạn có thể tắt lò.

Chúc bạn thành công với hai món ăn ngon từ chuối này.

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