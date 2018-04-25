Tổng hợp những món đồ uống giải nhiệt mùa hè giúp xóa tan cơn khát

Vào bếp 25/04/2018 22:01

Mùa hè nóng bức nên cơ thể cần rất nhiều nước. Đã đến lúc bạn nên vào bếp tự làm cho mình những món đồ uống giải nhiệt mùa hè cực đã này.

Tại sao lại phải mua những chai nước giải khát đầy chất hóa học bên ngoài trong khi bạn hoàn toàn có thể tự làm những cốc nước ép trái cây cực ngon nhỉ? Có sẵn vài gợi ý dưới đây để bạn làm: đơn giản, dễ dàng, lại toàn sử dụng nguyên liệu tự nhiên. Quá tuyệt vời cho một cốc nước giải khát trong những ngày hè nóng đến cháy da, cháy thịt.

1. Giải nhiệt mùa hè với nha đam và chanh

Giải nhiệt mùa hè với nha đam và chanh
Giải nhiệt mùa hè với nha đam và chanh. Ảnh minh họa: Internet.

Trộn 2 thìa gel nha đam, nước chanh, đường, nước lọc và một chút muối. Bạn có thể sử dụng máy trộn để đảm bảo các thành phần này được trộn lẫn với nhau. Cho thêm ít đá và lá bạc hà để tăng hương vị. Cuối cùng là thưởng thức.

2. Nước ép trái cây hỗn hợp giải nhiệt mùa hè

Trộn một ít thịt từ quả mơ, mận, xuân đào và đào với nhau. Cho thêm hai chén nước ép mơ và rượu táo. Xay thật đều và tận hưởng món nước ép trái cây lạ nhưng ngon tuyệt để luôn sảng khoái vào mùa hè nhé.

3. Giải nhiệt mùa hè với sinh tố hoặc nước ép dưa hấu

Giải nhiệt mùa hè với sinh tố hoặc nước ép dưa hấu
Giải nhiệt mùa hè với sinh tố hoặc nước ép dưa hấu. Ảnh minh họa: Internet.

Dưa hấu là loại quả tuyệt vời để đập tan cơn khát vào mùa hè. Dưa hấu cũng giúp giảm các vấn đề về thận, đặc biệt là sỏi thận. Ngoài ra, ăn dưa hấu cũng bổ sung nhiều nước cho cơ thể nên sẽ góp phàn làm đẹp da. Bạn có thể làm nước ép dưa hấu hoặc trộn dưa hấu, hạt chia và dâu tây để làm sinh tố.

4. Nước ép xoài giải khát mùa hè

Chắc bạn mới chỉ nghe nhiều đến sinh tố xoài nhưng nước ép xoài thì hơi lạ phải không? Kỳ thực, đây cũng là loại đồ uống giải nhiệt mùa rất được các bạn trẻ yêu thích đấy. Nước ép xoài giàu vitamin, chất khoáng và sắt, tốt để kiểm soát và ngăn chặn các vấn đề liên quan đến tim và bụng.

5. Giải nhiệt mùa hè với nước mía

Lựa chọn quá quen thuộc với nhiều người! Mỗi cốc nước mía có giá từ 8.000 - 15.000 và dễ mua dọc đường nên đây là thức uống giải khát nhanh nhất.

Giải nhiệt mùa hè với nước mía
Giải nhiệt mùa hè với nước mía. Ảnh minh họa: Internet.

Nước mía ngăn ngừa đột quỵ do nhiệt vào mùa hè. Nó giúp chống lại các bệnh nhiễm trùng thông thường và cung cấp năng lượng ngay lập tức. Ngoài ra, nước mía cũng giàu chất chống oxy hóa, glucose, magiê, canxi và kali. Nếu bạn muốn đạt được hydrat hóa ngay lập tức thì hãy nghĩ ngay đến nước mía nhé.

6. Giải  nhiệt mùa hè với việt quất và chanh

Để làm đồ uống này, bạn sẽ cần một ít nước chanh, việt quất và siro rosemary. Bạn có thể cho các nguyên liệu này vào máy xay rồi xay thật nhuyễn. Cho thêm đá nếu muốn uống lạnh. Xay trong vài giây và thưởng thức.

Những ngày nắng nóng, cơ thể thiếu nước sẽ khiến bạn mệt mỏi, mất tập trung, thiếu năng lượng và người lúc nào cũng rã rời. Để ngăn chặn tình trạng này, hãy bổ sung nước cho cơ thể thường xuyên, đặc biệt là bằng cách sử dụng những loại đồ uống giải nhiệt ở trên nhé.

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