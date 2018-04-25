Nắng nóng thế này, chị em hãy làm ngay sữa chua hoa quả uống để giải nhiệt, giữ dáng và đẹp da

Nấu gì hôm nay 25/04/2018 15:29

Sữa chua hoa quả là món ăn vặt quen thuộc được nhiều người yêu thích, đặc biệt những dưỡng chất trong loại thực phẩm này có thể mang đến nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe, giúp giữ dáng và làm đẹp da.

Thường xuyên ăn quá nhiều thức ăn dầu mỡ, chiên xào dễ khiến hệ tiêu hóa gặp vấn đề. Để cân bằng và thúc đẩy quá trình trao đổi chất, bạn có thể dùng sữa chua trái cây mỗi ngày.

Với nhiều loại men, lợi khuẩn, sữa chua giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, ngăn ngừa nhiễm trùng, cải thiện hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó, bạn có thể thêm vào sữa chua các loại trái cây để thay đổi khẩu vị và tăng cường dưỡng chất.

Nắng nóng thế này, chị em hãy làm ngay sữa chua hoa quả uống để giải nhiệt, giữ dáng và đẹp da - Ảnh 1
Sữa chua trái cây vừa thom ngon vừa bổ dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm sữa chua hoa quả uống khá đơn giản, bạn có thể bắt tay vào thực hiện ngay tại nhà:

Cách làm sữa chua hoa quả uống cực đơn giản tại nhà

Nguyên liệu

- 1 lon sữa đặc

- 1 lít sữa tươi không đường

- 1 hộp sữa chua không đường làm men

- Đường

- Dâu tây, táo, kiwi hoặc trái cây tùy theo sở thích

Hướng dẫn thực hiện:

Bắc nồi lên bếp, cho phần sữa đặc và sữa tươi vào rồi khuấy đều để các nguyên liệu hòa quyện hoàn toàn vào nhau, đun sôi hỗn hợp khoảng 5 phút rồi tắt bếp. Bạn có thể cho thêm đường nếu thích ăn ngọt.

Đợi hỗn hợp nguội bớt thì cho sữa chua không đường đã chuẩn bị sẵn vào làm men, dùng thìa khuấy đều để hòa tan phần sữa chua.

Nắng nóng thế này, chị em hãy làm ngay sữa chua hoa quả uống để giải nhiệt, giữ dáng và đẹp da - Ảnh 2
Cho sữa chua không đường vào khuấy đều - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó bạn đổ hỗn hợp sữa chua vào các lọ thủy tinh làm sữa chua tại nhà.

Chia hỗn hợp vừa khuấy đều vào các lọ thủy tinh làm sữa chua tại nhà. Để ủ sữa chua, bạn chuẩn bị phần nước 6 nóng, 4 lạnh sao cho vừa đủ ngập 1/2 hũ sữa. Có thể ủ trong thùng đá, thùng xốp… Nếu nhà có lò vi sóng, bạn có thể dùng để ủ sữa chua sẽ giúp tiết kiệm thời gian hơn.

Nắng nóng thế này, chị em hãy làm ngay sữa chua hoa quả uống để giải nhiệt, giữ dáng và đẹp da - Ảnh 3
Ủ sữa chua trong thùng đá khoảng 8 tiếng để lên men - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian ủ sữa chua là khoảng 8 tiếng. Sau khi lên men, sữa chua sẽ đông đặc lại. Trái cây đã chuẩn bị đem rửa sạch và gọt vỏ, cắt hạt lựu vừa ăn rồi trộn chung với sữa chua. Cuối cùng cho toàn bộ sữa chua hoa quả vào tủ lạnh.

Nắng nóng thế này, chị em hãy làm ngay sữa chua hoa quả uống để giải nhiệt, giữ dáng và đẹp da - Ảnh 4
Cắt trái cây thành hạt lựu - Ảnh minh họa: Internet

Để sữa chua trái cây ngon hơn, bạn có thể cho trái cây đã cắt hạt lựu vào tô lớn ngâm đường khoảng 15 phút. Sau đó cho lên bếp đun cùng với 1 chút nước lọc, đun đến khi cạn nước, đường và trái cây sánh lại là được.

Sữa chua trái cây không chỉ tốt cho sức khỏe, cải thiện hệ tiêu hóa mà còn rất phù hợp để hỗ trợ giảm cân, cải thiện các vấn đề về da, giúp bạn sở hữu làn da mịn màng, trắng hồng không tì vết.

Nắng nóng thế này, chị em hãy làm ngay sữa chua hoa quả uống để giải nhiệt, giữ dáng và đẹp da - Ảnh 5
Cách làm sữa chua trái cây rất đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm sữa chua hoa quả uống rất đơn giản phải không nào, chúc bạn thành công nhé!

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