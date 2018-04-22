Cách làm chè khoai lang dẻo thơm đang được nhiều chị em yêu thích, đảm bảo ngon hơn ngoài hàng

Khoai lang chứa hàm lượng lớn protein, tinh bột, axit amin cùng nhiều loại vitamin như vitamin A, B, C, E… và nhiều nguyên tố vi lượng như canxi, sắt, kẽm giúp hỗ trợ giảm cân hiệu quả và cải thiện các vấn đề về da.

Chè khoai lang dẻo đang là món ăn vặt được rất nhiều chị em yêu thích, không chỉ vì lạ miệng mà còn là vì nó rất bổ dưỡng.

Dưới đây là bí quyết làm chè khoai lang dẻo ngon bổ dưỡng cực đơn giản, bạn có thể bắt tay vào thực hiện ngay:

Bên cạnh đó, khoai lang còn có khả năng kháng viêm, hỗ trợ điều trị tiểu đường, đồng thời ngăn ngừa lão hóa vô cùng hiệu quả. Chính vì vậy mà chị em đang thi nhau học cách làm món chè khoai dẻo này tại nhà.

Cách làm chè khoai lang dẻo ngon tại nhà cực đơn giản

Nguyên liệu:

- 150g khoai lang ruột tím

- 150g khoai lang ruột vàng

- 320g bột năng

- 120g đường

- 165ml nước cốt dừa

Hướng dẫn thực hiện:

Khoai lang rửa sạch, gọt vỏ rồi thái thành từng khoanh tròn vừa ăn. Sau đó cho vào nồi hấp chín đến khi khoai bở thì tắt bếp, đổ khoai lang tím và khoai lang vàng ra 2 tô riêng biệt.

Khoai lang sau khi luộc để riêng từng tô - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp đến, bạn dùng thìa nghiền mịn khoai tím, rây qua rây để loại bỏ xơ. Cho thêm vào 150g bột năng rồi trộn đều cho đến khi bột khoai mịn là được. Thực hiện tương tự với phần khoai lang ruột vàng.

Chia bột khoai thành từng phần, xoay bột thành hình trụ đều nhau sau đó cắt thành từng viên nhỏ.

Cắt khoai thành từng viên nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Bắc nồi lên bếp, đun sôi nước rồi thả khoai vào, bạn nên luộc từng loại khoai một để không bị lẫn màu. Sau khi luộc chín, cho phần khoai vào tô nước đá để khoai không bị dính.

Tiếp tục bắc nồi lên bếp, đổ nước cốt dừa cùng 1 lít nước vào nồi, cho đường vào khuấy đều. Khi nước sôi đổ phần bột năng còn lại vào, vừa đổ vừa khuấy đều để hỗn hợp nước cốt dừa sánh lại. Đợi nước cốt dừa sôi, cho phần khoai dẻo đã chuẩn bị vào, đun sôi trở lại rồi tắt bếp.

Cho khoai vào đun sôi với nước cốt dừa - Ảnh minh họa: Internet

Bạn để chè khoai lang dẻo nguội bớt là có thể thưởng thức ngay với đá bào. Miếng khoai lang bùi bùi dai dai kết hợp với nước cốt dừa béo ngậy sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để cùng gia đình và bạn bè thưởng thức trong những ngày nóng bức.

Cách làm món chè khoai dẻo rất đơn giản phải không nào! - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì mua ngoài hàng, bạn có thể tự chế biến tại nhà, vừa thơm ngon, tiết kiệm chi phí lại sạch sẽ và an toàn. Chúc bạn thành công với cách làm món chè khoai lang dẻo ngon cực đơn giản này nhé!