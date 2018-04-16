Chẳng cần đến nhà hàng, bạn vẫn có thể thưởng thức món kim chi Hàn Quốc ngon đúng chuẩn với cách làm này

Nấu gì hôm nay 16/04/2018 17:21

Kim chi Hàn Quốc là món ăn đặc trưng quen thuộc được nhiều người yêu thích. Giờ đây, bạn có thể tự chế biến tại nhà để cùng gia đình thưởng thức với cách làm cực đơn giản dưới đây.

Vị chua cay của món kim chi Hàn Quốc sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để thay đổi khẩu vị cho bữa cơm gia đình cuối tuần. Bên cạnh đó, món ăn này còn mang lại rất nhiều tác dụng cho sức khỏe nhờ chứa hàm lượng cao chất xơ và các hoạt chất hữu cơ giúp bảo vệ tim mạch.

Hàm lượng men vi sinh và lợi khuẩn trong loại thực phẩm này còn rất tốt cho hệ tiêu hóa, góp phần hỗ trợ cho hoạt động của đường ruột và dạ dày. Thay vì mua ngoài hàng, bạn có thể tự làm kim chi tại nhà để thưởng thức, vừa an toàn lại vừa tiết kiệm chi phí.

Chẳng cần đến nhà hàng, bạn vẫn có thể thưởng thức món kim chi Hàn Quốc ngon đúng chuẩn với cách làm này - Ảnh 1
Cách làm kim chi Hàn Quốc rất đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là cách làm kim chi Hàn Quốc ngon đúng chuẩn, ai ăn cũng tấm tắc khen ngon:

Cách làm kim chi chuẩn Hàn Quốc cực đơn giản tại nhà

Nguyên liệu:

- 2 cây cải thảo to (khoảng 3kg)

- 1 củ cải trắng to, 2 củ cà rốt

- 1 củ hành tây cỡ vừa, 1 nhánh gừng, 1 củ tỏi, hành lá

 - 100g bột nếp

- 150g bột ớt Hàn Quốc

- Đường, nước mắm, muối hạt to

Chẳng cần đến nhà hàng, bạn vẫn có thể thưởng thức món kim chi Hàn Quốc ngon đúng chuẩn với cách làm này - Ảnh 2
Nguyên liệu cần chuẩn bị - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn thực hiện:

Cải thảo bỏ phần cuống, rửa sạch rồi thái làm 4 phần, dùng muối hạt chà xát lên phần bẹ trắng rồi tiếp tục rải thêm muối vào bên trong bẹ cải. Lưu ý, bạn có thể nhúng cải thảo qua nước trước khi xát muối để muối bám vào chắc hơn.

Chẳng cần đến nhà hàng, bạn vẫn có thể thưởng thức món kim chi Hàn Quốc ngon đúng chuẩn với cách làm này - Ảnh 3
Cải thảo cắt làm đôi hoặc làm 4 đều được - Ảnh minh họa: Internet

Thực hiện chà xát muối như vậy cho đến khi hết phần cải thảo, nhớ trở mặt cải khoảng 20 – 30 phút một lần. Đến khi cải mềm dẻo, có thế gập vào mà không bị nứt gãy là được. Lúc này, bạn xả nước khoảng vài lần để cải thảo đỡ mặn, sau đó vớt ra để ráo nước. Bạn không nên vắt cải để nhanh ráo nước vì như vậy sẽ làm nát cải.

Cà rốt và củ cải gọt vỏ, rửa sạch rồi thái sợi. Hành tây thái nhỏ đem xay nhuyễn cùng gừng và tỏi, hành lá rửa sạch để ráo nước.

Chẳng cần đến nhà hàng, bạn vẫn có thể thưởng thức món kim chi Hàn Quốc ngon đúng chuẩn với cách làm này - Ảnh 4
Cà rố và củ cải thái sợi nhỏ để trộn sốt - Ảnh minh họa: Internet

Bí quyết để món ăn ngon đúng điệu là ở khâu làm sốt trộn kim chi. Bạn cho bột nếp vào tô lớn, hòa tan cùng 1 lít nước, khuấy đều rồi cho vào nồi đun sôi. Khi thấy bột sôi lăn tăn thì cho đường vào khuấy đều, đun sôi lại lần nữa rồi tắt bếp.

Đợi nguột bớt thì cho ớt bột vào khuấy đều khoảng 20 phút để sốt lên màu đẹp. Tiếp tục cho hỗn hợp hành gừng tỏi xay nhuyễn cùng một chút nước mắm vào khuấy đều.

Chẳng cần đến nhà hàng, bạn vẫn có thể thưởng thức món kim chi Hàn Quốc ngon đúng chuẩn với cách làm này - Ảnh 5
Khuấy đều nước sốt liên tục để lên màu đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Phần nước sốt sau khi hoàn thành đem trộn chung với cà rốt và củ cải đã bào sợi. Dùng bao tay thực phẩm phết sốt lên khắp phần bẹ trắng của cải thảo.

Cuối cùng, bạn cuộn tròn kim chi rồi xếp vào hộp thuỷ tinh để bảo quản. Tuyệt đối không nên nén kim chi quá chặt vì sau khi lên men, kim chi sẽ tiết ra nước, mất ngon và giòn.

Chẳng cần đến nhà hàng, bạn vẫn có thể thưởng thức món kim chi Hàn Quốc ngon đúng chuẩn với cách làm này - Ảnh 6
Phết nước sốt lên cải thảo rồi bảo quản trong hộp nhựa hoặc thủy tinh - Ảnh minh họa: Internet

Kim chi để ở môi trường nhiệt độ phòng sẽ lên men sau khoảng 3 ngày, lúc này bạn có thể cho vào tủ lạnh để dùng dần.

Chúc bạn thành công với cách làm kim chi chuẩn Hàn Quốc này nhé!

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