Cách làm măng muối tỏi ớt thơm ngon như ngoài hàng, ăn bao nhiêu cơm cũng hết

Nấu gì hôm nay 11/04/2018 10:39

Măng muối tỏi ớt không chỉ là món ăn kèm thơm ngon, giúp kích thích vị giác mà còn chứa rất nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Cách làm món ăn này cũng rất đơn giản, chị em có thể thực hiện ngay tại nhà.

Măng muối tỏi, ớt chua cay, mặn ngọt sẽ là món ăn kèm hấp dẫn giúp bữa cơm gia đình bạn trở nên thơm ngon hơn. Bên cạnh đó, măng còn chứa nhiều dưỡng chất như vitamin A, C, canxi, sắt và folate giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch, đồng thời tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Cách làm món măng muối tỏi ớt khá đơn giản, nguyên liệu cho món ăn này cũng rất dễ tìm và có giá thành rẻ.

Cách làm măng muối tỏi ớt thơm ngon như ngoài hàng, ăn bao nhiêu cơm cũng hết - Ảnh 1
Một chút chua cay của măng muối tỏi ớt sẽ giúp 'giải ngán' hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không bắt tay vào thực hiện ngay thôi nào!

Cách làm măng muối tỏi ớt đơn giản tại nhà

Nguyên liệu:

- 1kg măng tươi

- 100g ớt tươi

- 100g tỏi

- 300ml giấm gạo

- Rượu trắng

- Gia vị thông thường: đường, muối, tỏi…

Hướng dẫn thực hiện:

Một trong những bí quyết để món măng muối tỏi ớt thơm ngon đúng điệu chính là ở khâu lựa chọn măng. Bạn nên chọn những củ măng to nhưng ngắn, không cong, không có lá vàng, măng không héo, bề mặt không có đốm và vỏ mỏng. Nếu chọn những củ măng quá già thì khi muối măng sẽ bị xơ cứng, mất ngon.

Trước tiên, bạn cần bóc bỏ lớp vỏ bên ngoài của măng rồi thái sợi hoặc thái lát mỏng tùy theo sở thích.

Cách làm măng muối tỏi ớt thơm ngon như ngoài hàng, ăn bao nhiêu cơm cũng hết - Ảnh 2
Măng sau khi bóc lớp vỏ ngoài thì thái miếng vừa ăn - Ảnh minh họa: Internet

Cho phần măng đã thái vào tô lớn ngâm nước muối loãng để qua đêm. Bạn nên chú ý để phần măng ngập hoàn toàn trong nước muối để tránh làm măng bị thâm lại. Bạn cũng nên thay nước muối khi ngâm để măng ra hết chất nhựa.

Măng sau khi ngâm qua đêm vớt ra rửa sạch, để ráo nước rồi cho vào nồi luộc. Cách này sẽ giúp loại bỏ hoàn toàn phần chất độc của măng. Sau khi luộc xong, bạn chắt bỏ phần nước luộc đi, rửa măng thật sạch với nước lạnh và để măng ráo nước. Nếu măng không ráo nước hoàn toàn sẽ dễ bị đóng váng khi muối.

Trong thời gian đợi măng ráo nước, ớt bạn đem rửa sạch, thái thành từng lát mỏng, tỏi thì bóc sạch vỏ rồi để nguyên tép.

Cách làm măng muối tỏi ớt thơm ngon như ngoài hàng, ăn bao nhiêu cơm cũng hết - Ảnh 3
Ớt thái thành từng lát mỏng - Ảnh minh họa: Internet

Bước tiếp theo, bạn cần chuẩn bị nước ngâm măng. Bạn cho hỗn hợp gồm 1 thìa cà phê muối, 2 thìa đường, một chút giấm và 1 thìa cà phê rượu trắng vào tô lớn, sau đó trộn đều để các nguyên liệu hòa tan.

Cho măng đã ráo nước vào bình thủy tinh, cứ một lớp măng là một lớp tỏi ớt, lần lượt như vậy cho đến khi hết phần măng. Đổ phần nước ngâm măng chuẩn bị vào sao cho ngập măng là được. Lưu ý, bạn không nên cho nước sôi để nguội vào để tránh măng bị đóng váng.

Cách làm măng muối tỏi ớt thơm ngon như ngoài hàng, ăn bao nhiêu cơm cũng hết - Ảnh 4
Cho măng, ớt và tỏi vào bình rồi đổ nước ngâm vào - Ảnh minh họa: Internet

Măng ngâm tỏi ớt sau 3 ngày là có thể dùng. Bạn dùng măng ngâm tỏi ớt để ăn với cơm hoặc ăn cùng lẩu, bún, phở đều được. Vị chua cay, mặn ngọt của món ăn kèm này sẽ giúp bạn ăn ngon miệng hơn.

Cách làm măng muối tỏi ớt thơm ngon như ngoài hàng, ăn bao nhiêu cơm cũng hết - Ảnh 5
Chị em hãy làm ngay món măng chua ngọt để cả gia đình cùng thưởng thức nhé! - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công với cách làm măng muối tỏi ớt cực đơn giản này nhé!

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