Hết sạch nồi cơm cùng món đậu phụ nhồi thịt thơm ngon với cách làm cực đơn giản

Nấu gì hôm nay 03/04/2018 16:24

Đậu phụ nhồi thịt chính là sự lựa chọn hoàn hảo để thay đổi khẩu vị cho cả gia đình ngày cuối tuần. Cách làm món ăn này rất đơn giản, bạn có thể bắt tay vào thực hiện ngay để gia đình thưởng thức.

Đậu phụ nhồi thịt là món ăn quen thuộc trong bữa cơm hàng ngày của nhiều gia đình. Món ăn này là sự hòa quyện của đậu phụ mềm mại kết hợp cùng với thịt băm đậm đà, thơm ngon và chẳng hề gây ngán.

Cách làm món đậu phụ nhồi thịt không khó nhưng làm cách nào để món ăn ngon đúng điệu thì không phải ai cũng biết. Dưới đây là một vài bí quyết nho nhỏ giúp món ăn thêm phần hấp dẫn.

Hết sạch nồi cơm cùng món đậu phụ nhồi thịt thơm ngon với cách làm cực đơn giản - Ảnh 1

Cách làm đậu phụ nhồi thịt cho bữa ăn hàng ngày vô cùng đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là cách làm món đậu phụ nhồi thịt ngon hơn ngoài hàng, ai ăn cũng phải gật gù khen ngon:

Cách làm món đậu phụ nhồi thịt ngon hơn ngoài hàng

Nguyên liệu:

- 5 miếng đậu phụ

- 100g thịt nạc băm

- Mộc nhĩ, nấm hương, hành lá, hành khô

- Gia vị thông thường: nước mắm, bột nêm, hạt tiêu…

Hướng dẫn thực hiện:

Đầu tiên, hành khô đem băm nhỏ, mộc nhĩ và nấm hương ngâm nước cho nở rồi thái hạt lựu. Cho thịt băm vào tô ướp cùng các nguyên liệu gồm hành khô, mộc nhĩ, nấm hương, 1 thìa cà phê nước mắm, ½ thìa cà phê hạt nêm và một chút hạt tiêu. Trộn đều để các nguyên liệu hòa quyện vào nhau, ướp khoảng nửa tiếng để thịt đậm đà hơn.

Hết sạch nồi cơm cùng món đậu phụ nhồi thịt thơm ngon với cách làm cực đơn giản - Ảnh 2
Ướp thịt ngon đậm đà chính là bí quyết để món ăn thêm hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Đậu phụ sau khi mua về rửa sạch, để ráo rồi dùng dao xẻ 1 đường ở giữa, nhẹ nhàng moi ruột đậu ra ngoài để nhồi phần thịt băm đã ướp gia vị vào bên trong. Chú ý không nên nhồi quá nhiều kẻo đậu vỡ nát, mất ngon.

Dùng chảo sâu lòng bắc lên bếp, cho dầu vào đun nóng, đến khi dầu sôi thì nhẹ nhàng thả đậu đã được nhồi thịt vào chảo. Chiên với lửa nhỏ để đậu chín vàng đều, không bị cháy. Khi đậu và nhân bên trong đều đã chín, bạn gắp ra đĩa có lót sẵn giấy thấm dầu để món ăn bớt ngấy.

Hết sạch nồi cơm cùng món đậu phụ nhồi thịt thơm ngon với cách làm cực đơn giản - Ảnh 3
Cho đậu phụ vào chiên với lửa nhỏ để nhân và vỏ chín đều - Ảnh minh họa: Internet

Để món ăn thêm phần hấp dẫn, bạn có thể thêm vào cà chua băm nhuyễn vào. Tiếp tục bắc chảo lên bếp, cho thêm dầu ăn rồi đổ cà chua vào sốt. Đợi đến khi cà chua chín, bạn nhẹ nhàng cho đậu phụ vào, nêm nếm thêm gia vị vừa ăn là được.

Cuối cùng, cho phần đậu phụ đã hoàn thành ra đĩa ăn cùng với cơm nóng. Món đậu phụ nhồi thịt này tuy đơn giản nhưng lại rất dễ ăn, giúp kích thích vị giác và khiến bữa ăn thơm ngon, hấp dẫn hơn. Đừng quên bổ sung món ăn tuyệt vời này vào bữa cơm gia đình ngay từ hôm nay nhé!

Chúc bạn thành công với cách làm món đậu phụ nhồi thịt cực đơn giản này tại nhà! 

1 bó rau muống – 3 món ngon chữa bệnh với cách làm cực đơn giản tại nhà

1 bó rau muống – 3 món ngon chữa bệnh với cách làm cực đơn giản tại nhà

Mặc dù là món ăn dân dã nhưng rau muống lại mang đến nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Bạn có thể chế biến rau muống thành nhiều món ăn ngon để chữa trị nhiều loại bệnh.

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm đậu phụ nhồi thịt món đậu phụ nhồi thịt cách làm đậu hũ nhồi thịt chiên

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 35 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 46 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 51 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 28 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày