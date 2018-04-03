Hết sạch nồi cơm cùng món đậu phụ nhồi thịt thơm ngon với cách làm cực đơn giản

Cách làm món đậu phụ nhồi thịt không khó nhưng làm cách nào để món ăn ngon đúng điệu thì không phải ai cũng biết. Dưới đây là một vài bí quyết nho nhỏ giúp món ăn thêm phần hấp dẫn.

Đậu phụ nhồi thịt là món ăn quen thuộc trong bữa cơm hàng ngày của nhiều gia đình. Món ăn này là sự hòa quyện của đậu phụ mềm mại kết hợp cùng với thịt băm đậm đà, thơm ngon và chẳng hề gây ngán.

Dưới đây là cách làm món đậu phụ nhồi thịt ngon hơn ngoài hàng, ai ăn cũng phải gật gù khen ngon:

Cách làm món đậu phụ nhồi thịt ngon hơn ngoài hàng

Nguyên liệu:

- 5 miếng đậu phụ

- 100g thịt nạc băm

- Mộc nhĩ, nấm hương, hành lá, hành khô

- Gia vị thông thường: nước mắm, bột nêm, hạt tiêu…

Hướng dẫn thực hiện:

Đầu tiên, hành khô đem băm nhỏ, mộc nhĩ và nấm hương ngâm nước cho nở rồi thái hạt lựu. Cho thịt băm vào tô ướp cùng các nguyên liệu gồm hành khô, mộc nhĩ, nấm hương, 1 thìa cà phê nước mắm, ½ thìa cà phê hạt nêm và một chút hạt tiêu. Trộn đều để các nguyên liệu hòa quyện vào nhau, ướp khoảng nửa tiếng để thịt đậm đà hơn.

Ướp thịt ngon đậm đà chính là bí quyết để món ăn thêm hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Đậu phụ sau khi mua về rửa sạch, để ráo rồi dùng dao xẻ 1 đường ở giữa, nhẹ nhàng moi ruột đậu ra ngoài để nhồi phần thịt băm đã ướp gia vị vào bên trong. Chú ý không nên nhồi quá nhiều kẻo đậu vỡ nát, mất ngon.

Dùng chảo sâu lòng bắc lên bếp, cho dầu vào đun nóng, đến khi dầu sôi thì nhẹ nhàng thả đậu đã được nhồi thịt vào chảo. Chiên với lửa nhỏ để đậu chín vàng đều, không bị cháy. Khi đậu và nhân bên trong đều đã chín, bạn gắp ra đĩa có lót sẵn giấy thấm dầu để món ăn bớt ngấy.

Cho đậu phụ vào chiên với lửa nhỏ để nhân và vỏ chín đều - Ảnh minh họa: Internet

Để món ăn thêm phần hấp dẫn, bạn có thể thêm vào cà chua băm nhuyễn vào. Tiếp tục bắc chảo lên bếp, cho thêm dầu ăn rồi đổ cà chua vào sốt. Đợi đến khi cà chua chín, bạn nhẹ nhàng cho đậu phụ vào, nêm nếm thêm gia vị vừa ăn là được.

Cuối cùng, cho phần đậu phụ đã hoàn thành ra đĩa ăn cùng với cơm nóng. Món đậu phụ nhồi thịt này tuy đơn giản nhưng lại rất dễ ăn, giúp kích thích vị giác và khiến bữa ăn thơm ngon, hấp dẫn hơn. Đừng quên bổ sung món ăn tuyệt vời này vào bữa cơm gia đình ngay từ hôm nay nhé!

Chúc bạn thành công với cách làm món đậu phụ nhồi thịt cực đơn giản này tại nhà!