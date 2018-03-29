Món chè củ năng thanh mát sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để cùng gia đình thưởng thức trong những ngày nắng nóng. Món chè không chỉ thơm ngon mà còn mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe .

Củ năng chứa hàm lượng lớn magiê, photpho, kali… cùng nhiều loại vitamin cần thiết cho cơ thể. Thường xuyên sử dụng thực phẩm này sẽ giúp thanh nhiệt, đào thải độc tố tích tụ, ngăn ngừa bệnh tim mạch, cải thiện hệ tiêu hóa...

Thay vì mua ngoài hàng, bạn có thể tự tay chế biến tại nhà với cách làm cực đơn giản dưới đây:

- 150g bột năng

- 300ml nước cốt dừa

- 100ml nước lạnh

- 150g đường

- 2 cây lá dứa

- Nước lá dứa

Một số nguyên liệu chế biến chè củ năng - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn thực hiện:

Lá dứa rửa sạch để ráo nước. Sau đó bắc nồi nước lên bếp, cho các nguyên liệu gồm đường, nước cốt dừa và lá dứa vào, đun sôi với lửa nhỏ. Dùng thìa khuấy đều đến khi đường tan hết là được. Lưu ý, bạn không nên nấu quá lâu sẽ làm mất mùi thơm của nước cốt dừa, thậm chí gây mùi hôi dầu.

Cho lá dứa vào đun sôi với nước cốt dừa - Ảnh minh họa: Internet

Củ năng tươi gọt bỏ lớp vỏ nâu bên ngoài, rửa sạch với nước rồi cắt thành hạt lựu vừa ăn. Bạn có thể mua củ năng đóng hộp để tiết kiệm thời gian chế biến.

Tiếp đến, bạn cho phần củ năng đã chuẩn bị vào tô lớn, cho hỗn hợp nước lá dứa vào ngâm khoảng hơn một tiếng để củ năng thấm màu đều. Sau đó đổ củ năng ra rổ để ráo nước.

Cho phần củ năng đã ráo nước vào tô, đổ bột năng vào trộn đều để bột bám xung quanh củ năng.

Cho củ năng vào tô lớn trộn đều với bột - Ảnh minh họa: Internet

Đun nước sôi trên bếp, đổ phần củ năng đã trộn bột vào nồi luộc. Khi đun, bạn để lửa vừa cho đến khi thấy củ năng nổi lên trên mặt nước, phần bột bám bên ngoài có màu trong veo là được.

Sau khi vớt, bạn cho ngay củ năng vào bát nước lạnh. Để món chè thêm phần hấp dẫn, bạn nên cho củ năng vào nước lá dứa, củ năng sẽ chuyển sang màu xanh trông rất đẹp mắt. Bạn có thể thay thế nước lá dứa bằng nước cà rốt, rau dền để tạo màu theo ý thích.

Bạn có thể ướp màu củ năng theo sở thích - Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng bạn múc củ năng ra bát nhỏ, đổ nước cốt dừa lên phía trên, thêm đá bào là có thể thưởng thức ngay.

Cách nấu chè củ năng thật đơn giản phải không nào? Hãy dành thời gian cuối tuần để làm ngay món ăn này và thưởng thức cùng gia đình nhé!

Chè củ năng là món ăn thơm ngon, lạ miệng lại giúp thanh nhiệt trong những ngày nắng nóng - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công với cách làm chè củ năng thơm ngon cực đơn giản này tại nhà nhé!