1 bó rau muống – 3 món ngon chữa bệnh với cách làm cực đơn giản tại nhà

Nấu gì hôm nay 02/04/2018 18:07

Mặc dù là món ăn dân dã nhưng rau muống lại mang đến nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Bạn có thể chế biến rau muống thành nhiều món ăn ngon để chữa trị nhiều loại bệnh.

Theo Đông y, rau muống có vị ngọt nhạt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, thông đại tiện, chữa táo bón...

Rau muống chứa hàm lượng dồi dào các khoáng chất như carotene, vitamin B1, vitamin PP, vitamin B2… tốt cho hệ tiêu hóa, giúp phòng và trị nhiều loại bệnh. Bên cạnh đó, rau muống còn chứa một chất có cấu tạo tương tự như insulin, có tác dụng tích cực đối với những người mắc bệnh đái tháo đường.

Rau muống chữa bệnh gì?

Trị táo bón: Nhờ chứa nhiều chất xơ nên rau muống có tác dụng nhuận tràng tự nhiên, giúp phòng và trị táo bón hiệu quả.

Hạ huyết áp: Không phải ai cũng biết rau muống là thực phẩm chứa hàm lượng canxi vô cùng dồi dào. Khi lượng dưỡng chất này được cơ thể hấp thụ sẽ giúp duy trì áp lực thẩm thấu của thành mạch, từ đó giữ cho huyết áp luôn ở mức ổn định.

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Những người gặp các vấn đề về đường huyết nên thường xuyên ăn rau muống - Ảnh minh họa: Internet

Giảm lượng cholesterol: Bên cạnh khả năng hỗ trợ giảm cân thì rau muống còn giúp giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể.

Giảm lượng đường trong máu: Những dưỡng chất trong rau muống có khả năng giúp cơ thể tăng tiết insulin, từ đó giúp giảm lượng đường trong máu và hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến đường huyết.

Bảo vệ thị lực: Hàm lượng chất carotenoid, vitamin A và lutein trong rau muống có khả năng bảo vệ mắt, tăng cường thị lực và giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt.

1 bó rau muống – 3 món ngon chữa bệnh với cách làm cực đơn giản tại nhà - Ảnh 2
Rau muống giúp phòng và trị nhiều loại bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm 3 món ăn chữa bệnh từ rau muống

Rau muống với trứng gà hạ huyết áp

Rau muống rửa sạch với nước muối loãng rồi cắt khúc vừa ăn. Đập trứng gà ra bát, thêm vào gia vị rồi đánh nhuyễn. Bắc chảo lên bếp, đun nóng dầu rồi cho trứng vào xào vừa chín thì cho rau muống vào xào cùng. Dùng đũa đảo đều đến khi rau chín thì nêm nếm thêm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp.

Rau muống và thịt gà giúp giảm hấp thụ cholesterol

Thịt gà rửa sạch, cắt miếng vừa ăn. Rau muốn nhặt bỏ lá héo, rửa với nước muối loãng, sau đó cắt thành từng khúc nhỏ. Cho hành tỏi băm nhỏ vào chảo phi thơm, sau đó cho phần thịt gà vào xào với lửa vừa. Khi thịt gà gần chín thì thêm gia vị rồi cho rau muống vào xào cùng. Dùng đũa đảo đều khoảng vài phút rồi nêm nếm lại là được.

1 bó rau muống – 3 món ngon chữa bệnh với cách làm cực đơn giản tại nhà - Ảnh 3
Cách chế biến món ăn từ rau muống rất đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Rau muống với râu ngô giảm lượng đường trong máu

Rau muống tươi nhặt bỏ bớt lá, lấy phần thân đun sôi với 30g râu ngô. Dùng nước này uống trong ngày sẽ giúp tăng tiết insulin, giảm lượng đường trong máu hiệu quả.

Trên đây là những tác dụng tuyệt vời mà rau muống có thể mang lại cho sức khỏe, bạn hãy chế biến thực phẩm này thành nhiều món ăn bài thuốc chữa bệnh để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình nhé!

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