Chị em thi nhau học cách làm nước uống thần kỳ giúp giảm cân cực nhanh chỉ trong 2 tuần

Được chế biến từ cam, chanh và mật ong, thức uống giảm cân này không chỉ giúp loại bỏ mỡ thừa tích tụ nhanh chóng mà còn có khả năng cải thiện làn da, tăng độ đàn hồi để da luôn căng bóng, khỏe mạnh từ bên trong.

Tình trạng thừa cân luôn là vấn đề khiến nhiều chị em bận tâm và lo lắng. Nếu bạn không thể luyện tập thể dục hay ăn kiêng nghiêm ngặt thì hãy thử sử dụng loại nước uống giảm cân cực thơm ngon với cách làm đơn giản dưới đây nhé!

Khi cơ thể hấp thụ chanh sẽ giúp đốt cháy mỡ thừa và giảm cân hiệu quả nhờ khả năng thúc đẩy quá trình tiêu hóa diễn ra nhanh hơn, giải phóng nhanh lượng chất béo theo đường bài tiết tự nhiên.

Cam và chanh đều là trái cây có múi, chứa hàm lượng lớn axit citric. Đây là một loại axit hữu cơ giúp thúc đẩy trao đổi chất trong cơ thể, đồng thời tham gia vào quá trình oxy hóa sinh lý các chất béo, protein và cacbohydrat.

Trong khi đó, mật ong lại chứa hàm lượng calo rất thấp, với 100g mật ong chúng ta chỉ thu nhận vào cơ thể 294 calo. Nếu mỗi ngày, bạn tiêu thụ khoảng 200g mật ong thì nhiệt lượng hấp thụ vào cơ thể cũng không quá 600 calo. Vì vậy, mật ong được xem là một trong những sản phẩm hỗ trợ giảm cân vô cùng hiệu quả.

Bên cạnh đó, những dưỡng chất trong mật ong khi kết hợp cùng cam và chanh sẽ giúp mỡ thừa được loại bỏ nhanh chóng, cân nặng từ đó mà giảm thiểu đáng kể.

Hỗn hợp cam, chanh và mật ong giúp thúc đẩy trao đổi chất, đốt cháy mỡ thừa nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm nước uống giảm cân

Nước uống giảm cân từ cam, chanh và mật ong rất dễ chế biến, chị em có thể bắt tay vào thực hiện ngay tại nhà.

Nguyên liệu:

- 2 - 3 quả cam vàng

- 8 quả chanh không hạt

- Mật ong

- 1 lít nước

Hướng dẫn thực hiện:

Cam và chanh rửa sạch rồi thái thành từng lát mỏng. Bắc nồi lên bếp, cho phần cam và chanh đã chuẩn bị vào đun sôi cùng với 1 lít nước khoảng 20 phút để phần tinh dầu cam và chanh ra hết. Khi nước sôi, bạn cho mật ong vào đun tiếp trong 10 phút với lửa nhỏ rồi tắt bếp.

Hỗn hợp sau khi đun, để nguội rồi đổ vào chai thủy tinh dùng dần. Có thể cho vào ngăn mát tủ lạnh nếu thích.

Cách làm nước cam, chanh và mật ong rất đơn giản phải không nào? - Ảnh minh họa: Internet

Cách dùng:

Dùng nước cam, chanh và mật ong uống mỗi ngày 3 lần, nên dùng trước bữa ăn khoảng 1 giờ. Đối với những người mắc bệnh dạ dày thì nên uống loại nước này sau bữa ăn. Kiên trì thực hiện trong 2 tuần, cân nặng sẽ giảm đáng kể.

Chúc bạn nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn với cách làm nước uống giảm cân này nhé!