Mỡ thừa tự động giảm, dáng thon bất ngờ nhờ áp dụng những cách đơn giản này trong mỗi bữa ăn

Sống khỏe 02/04/2018 14:27

Tình trạng mỡ thừa tích tụ khiến vóc dáng kém thon gọn luôn là nỗi ám ảnh của không ít chị em. Thay vì luyện tập hay ăn kiêng vất vả, bạn chỉ cần áp dụng những cách đơn giản này trong mỗi bữa ăn để giảm cân nhanh chóng.

Thừa cân không chỉ khiến chị em tự ti về ngoại hình mà còn gây ra nhiều vấn đề sức khỏe như các bệnh về tim mạch, ung thư… Bạn muốn giảm cân nhưng lại không có thời gian luyện tập thể dục mỗi ngày. Đừng lo lắng, hãy thử áp dụng những cách đơn giản này trong mỗi bữa ăn để giảm mỡ thừa nhanh chóng.

Những cách giảm mỡ thừa nhanh chóng cực đơn giản

Thêm một chút gia vị cay vào món ăn

Những dưỡng chất đặc biệt trong các loại gia vị cay có khả năng kích thích hệ tiêu hoá hoạt động tốt hơn, thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Nhờ đó giúp cơ thể tiết nhiều mồ hôi và đốt cháy một lượng lớn calo. Bên cạnh đó, những loại gia vị này còn giúp tăng cường quá trình lưu thông máu, giúp loại bỏ mỡ thừa hiệu quả.

Chính vì vậy, bạn nên bổ sung gia vị cay vào các món ăn hàng ngày. Tuy nhiên, không nên ăn quá nhiều sẽ gây phản tác dụng, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

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Bạn có thể bổ sung một số gia vị cay vào các món ăn - Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung thêm bông cải xanh trong các bữa ăn

Hàm lượng lớn chất xơ, canxi, chất chống oxy hóa… cùng nhiều loại vitamin trong bông cải xanh có thể mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Đồng thời giúp tăng cường trao đổi chất, kích thích tiêu hoá và đốt cháy mỡ thừa hiệu quả.

Thường xuyên bổ sung bông cải xanh vào thực đơn hàng ngày còn giúp loại bỏ độc tố tích tụ trong cơ thể nhanh chóng.

Mỡ thừa tự động giảm, dáng thon bất ngờ nhờ áp dụng những cách đơn giản này trong mỗi bữa ăn - Ảnh 2
Thường xuyên dùng bông cải xanh sẽ giúp loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tráng miệng bằng táo, lê hoặc trái cây có múi

Những loại trái cây có múi hoặc táo và lê thường chứa rất nhiều nước, vitamin C giúp giảm mỡ thừa nhanh chóng. Đồng thời giúp tăng cảm giác no, giúp quá trình ăn kiêng của bạn trở nên dễ dàng hơn.

Sử dụng trà xanh nhiều hơn

Theo nhiều nghiên cứu, trà xanh có tác dụng hỗ trợ giảm cân vô cùng hiệu quả. Những dưỡng chất đặc biệt trong thực phẩm này có khả năng đốt cháy chất béo trong cơ thể bằng cách phá vỡ chất béo trong tế bào, đồng thời giúp tăng cường tốc độ trao đổi chất bên trong cơ thể và làm giảm lượng đường trong máu.

Việc sử dụng trà xanh trong bữa ăn còn giúp giảm lượng carbohydrate và tinh bột mà cơ thể hấp thụ. Thường xuyên sử dụng trà xanh và các món ăn từ trà xanh sẽ giúp giảm mỡ thừa và giữ dáng hiệu quả.

Mỡ thừa tự động giảm, dáng thon bất ngờ nhờ áp dụng những cách đơn giản này trong mỗi bữa ăn - Ảnh 3
Trà xanh không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp hỗ trợ giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Thay cà phê sữa bằng cà phê đen

Thay vì uống cà phê sữa, bạn hãy dùng cà phê đen để đạt hiệu quả đốt cháy mỡ cao hơn. Một số thành phần trong cà phê có tác dụng phân giải mỡ trong cơ thể, giúp loại bỏ mỡ thừa cực tốt.

Trên đây là những cách giúp giảm mỡ thừa hiệu quả chị em có thể áp dụng trong chế độ ăn uống hàng ngày để nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn.

Dành vài phút mỗi sáng thực hiện bài tập giảm mỡ thừa này, bạn sẽ bất ngờ khi thấy bụng phẳng lì nhanh chóng

Dành vài phút mỗi sáng thực hiện bài tập giảm mỡ thừa này, bạn sẽ bất ngờ khi thấy bụng phẳng lì nhanh chóng

Vòng eo “bánh mì” khiến nhiều chị em mất đi sự tự tin vốn có, ngại ngần khi diện những trang phục ôm sát. Đừng quá lo lắng, mỗi ngày bạn hãy dành vài phút thực hiện bài tập giảm mỡ bụng này để nhanh chóng sở hữu vòng 2 thon gọn nhé!

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