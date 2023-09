Cách làm dưa leo chua ngọt ăn liền cực đơn giản, nhà hàng cũng phải học theo

- 1kg dưa leo (nên chọn loại dưa leo non còn gai, đặc ruột)

- Gia vị thông thường: nước mắm, đường...

Hướng dẫn thực hiện:

Trước khi sơ chế, bạn ngâm dưa leo trong nước muối loãng khoảng 5 phút rồi rửa sạch và để ráo.

Đối với những quả dưa leo nhỏ và non, bạn có thể cắt đôi. Với những quả to hơn thì bạn nên cắt thành lát mỏng hoặc khúc nhỏ vừa ăn. Nếu cắt quá to sẽ khiến thời gian muối kéo dài, bạn sẽ mất khoảng 1 tuần mới có thể ăn được. Chính vì vậy, nếu muốn ăn liền bạn nên cắt mỏng dưa để chúng thấm gia vị nhanh hơn.

Bạn nên cắt dưa leo thành những lát mỏng để muối ăn liền - Ảnh minh họa: Internet

Bí quyết để món dưa leo chua ngọt ngon đúng điệu chính là ở khâu pha nước muối ngâm. Để dưa leo có vị chua chua, ngọt thanh thì hãy pha nước muối ngâm theo công thức dưới đây.

Cho vào tô hỗn hợp gồm muối, giấm, đường, nước lọc và một chút bột nghệ để tạo màu cho đẹp mắt, đồng thời giúp dưa leo lên men nhanh hơn. Trộn đều hỗn hợp rồi cho vào nồi đun sôi đến khi các nguyên liệu hòa tan là được. Sau đó bạn nêm nếm gia vị sao cho chua ngọt vừa phải rồi tắt bếp, để hỗn hợp nguội bớt trước khi ngâm.

Đun hỗn hợp nước muối ngâm dưa leo - Ảnh minh họa: Internet

Cho dưa leo vào bình thủy tinh đã rửa sạch, sau đó đổ hỗn hợp nước ngâm đã đun vào ngập mặt dưa. Chèn dưa bằng đĩa sứ để dưa chìm hoàn toàn trong nước, tránh bị thâm. Bạn đậy kín nắp bình rồi để nơi khô ráo, sau khoảng 1-2 ngày là có thể dùng. Dưa leo lúc này có màu sắc bắt mắt, vị chua chua, ngọt ngọt vừa phải. Nếu để dưa leo muối lâu quá sẽ rất chua, không còn ngon và dưa sẽ bị mềm.

Nên ăn dưa leo muối sau 1-2 ngày để tránh dưa bị nẫu - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể ăn dưa leo chua ngọt với cơm hoặc thịt luộc, bún tươi đều được. Món ăn này sẽ kích thích vị giác tối đa, giúp bạn ăn ngon miệng hơn, giảm cảm giác chán ăn hiệu quả. Còn chần chừ gì nữa mà không bổ sung ngay món ăn lạ miệng này vào bữa cơm gia đình những ngày nắng nóng ngay thôi nào!

Món dưa leo chua ngọt sẽ giúp bữa cơm gia đình bạn trở nên ngon miệng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công với cách làm món dưa leo chua ngọt cực đơn giản này tại nhà nhé!