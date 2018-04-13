Cách làm khô gà lá chanh không cần lò nướng ngon hơn ngoài hàng, ăn bao nhiêu cũng hết

Cách làm khô gà lá chanh rất đơn giản, chẳng cần dùng lò nướng bạn vẫn có thể chế biến món ăn vặt này tại nhà. Chỉ cần một chút khéo léo là bạn đã có món khô gà lá chanh thơm ngon đúng điệu rồi đấy!

Một chút cay cay, giòn giòn của khô gà lá chanh sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để nhâm nhi, trò chuyện cùng bạn bè trong những buổi họp mặt. Thay vì mua ngoài hàng, bạn có thể tự chế biến món ăn này ở nhà, vừa an toàn, vừa giúp tiết kiệm chi phí mà vẫn ngon như nhà hàng.

Dưới đây là bí quyết làm khô gà lá chanh cực đơn giản tại nhà để cùng nhâm nhi với bạn bè:

- 10 lá chanh, 1 nhánh gừng nhỏ, 4 củ sả, 3 củ hành khô, 1 củ tỏi, 2 quả ớt sừng

- Gia vị thông thường: đường nâu, nước mắm, bột ớt Hàn Quốc, ngũ vị hương, bột màu điều, dầu hào.

Một số nguyên liệu cần chuẩn bị - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn thực hiện:

Lá chanh rửa sạch rồi thái nhỏ. Tỏi và hành khô bóc vỏ, băm nhuyễn; sả rửa sạch thái lát; ớt sừng băm nhỏ.

Ức gà rửa sạch rồi cho vào nồi luộc cùng với 1 củ gừng và 2 củ hành khô đã đập dập. Luộc gà với lửa vừa, đến khi sôi thì để khoảng 5 phút rồi tắt bếp, sau đó để gà trong nồi khoảng 10 phút trước khi vớt. Bạn nên dùng muỗng hớt bọt thường xuyên khi luộc.

Sau khi luộc chín, vớt thịt gà ra để nguội rồi xé thành sợi vừa ăn, không xé quá nhỏ để tránh khô bị nát.

Thịt gà sau khi luộc đem xé nhỏ vừa ăn - Ảnh minh họa: Internet

Cho phần thịt gà đã xé vào tô lớn, ướp cùng 2 thìa đường nâu, 2 thìa nước mắm, 2 thìa bột ớt Hàn Quốc, 1 thìa ngũ vị hương, 2 thìa bột màu điều và 1 thìa dầu hào. Dùng đũa trộn đều để các nguyên liệu hòa quyện với nhau, sau đó ướp khoảng nửa tiếng để thịt gà ngấm gia vị.

Bắc chảo lên bếp, cho dầu hào, tỏi và ớt sừng vào phi thơm rồi thêm vào 1 thìa cà phê bột ngũ vị hương, một chút bột ớt Hàn Quốc đảo đều trong vài phút. Tiếp đến, bạn cho thịt gà đã ướp gia vị cùng với sả và lá chanh vào xào với lửa nhỏ. Đảo đều để thịt gà chín vàng đều, khi gà đã khô hẳn và săn lại thì xào thêm khoảng 5-7 phút rồi tắt bếp.

Cho thịt gà đã ướp gia vị vào chảo, đảo đều đến khi săn lại - Ảnh minh họa: Internet

Khô gà lá chanh sau khi hoàn thành cho vào lọ thủy tinh đậy kín nắp, bảo quản ở nơi khô thoáng hoặc trong tủ lạnh để dùng dần.

Khô gà lá chanh có vị ngọt tự nhiên của thịt, vị cay của ớt hòa quyện cùng lá chanh thơm lừng sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để làm mồi nhậu cho bữa tiệc cuối tuần cùng bạn bè và gia đình.

Hãy cùng gia đình và bạn bè nhâm nhi khô gà lá chanh ngay thôi nào! Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công với cách làm khô gà lá chanh không cần lò nướng cực đơn giản này nhé!