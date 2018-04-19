Cách làm mầm đậu nành cực đơn giản tại nhà, chỉ sau 3 ngày là đã có ăn

Mầm đậu nành chứa hàm lượng lớn isoflavone - một loại estrogen thảo dược có cơ chế hoạt động như estrogen nội sinh giúp bổ sung lượng estrogen còn thiếu cho cơ thể, giúp phụ nữ cân bằng nội tiết tố.

Dưới đây là cách làm mầm đậu nành đơn giản tại nhà, chỉ sau vài ngày là đã có ăn:

Thường xuyên dùng mầm đậu nành sẽ hạn chế tình trạng da bị nám, tàn nhang, da khô và chảy xệ. Đồng thời giúp đào thải lượng mỡ thừa trong cơ thể, nhờ đó mà chị em nhanh chóng sở hữu vóc dáng cân đối và vòng eo thon gọn.

Cách làm mầm đậu nành đơn giản tại nhà

Nguyên liệu:

- Đậu nành: 200g đến 300g

- Rổ để đựng

- Nước sạch

- Khăn bông sạch

Hướng dẫn thực hiện:

Đậu nành vo sạch, nhặt bỏ hết những hạt lép và xấu. Sau đó ngâm đậu nành với nước ấm khoảng 12 tiếng (bạn có thể ngâm qua đêm để tiết kiệm thời gian) cho đậu nở ra. Khi đậu đã nhú mầm, bạn đổ đậu ra rổ rồi dội qua với nước lạnh.

Ngâm đậu nành với nước qua đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp đến, bạn lót một lớp khăn vải xô mỏng dưới đáy rổ, nên chọn loại rổ nhựa có đế cao khoảng 2cm, sau đó trải đều đậu nành lên trên. Dùng khăn bông sạch đã được làm ướt trùm lên phía trên.

Để đảm bảo độ ẩm, mỗi ngày bạn nên xả nước lạnh vào rổ đậu nành đã phủ khăn khoảng vài lần. Sau khi xả xong thì để đậu nành ở nơi khô thoáng, tránh ánh nắng để đậu dễ nảy mầm.

Sau khoảng 3 ngày là bạn đã có thể dùng giá đậu nành để chế biến thành nhiều món ăn khác nhau.

Cách làm mầm đậu nành khá đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Cách chế biến mầm đậu nành

Nguyên liệu:

- 200g mầm đậu nành

- 50g đường trắng

Hướng dẫn thực hiện:

Mầm đậu nành rửa sạch rồi cho vào máy xay xay nhuyễn với 1 lít nước. Sau đó dùng rây hoặc vải xô lọc lấy phần nước, bỏ bã. Cho nước mầm đậu nành đã lọc vào nồi đun sôi khoảng 3 phút. Khi nước sôi, cho đường vào khuấy đều là có thể dùng được.

Bạn có thể chế biến mầm đậu nành thành sữa - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm mầm đậu nành rất đơn giản phải không nào? Bạn có thể tự làm tại nhà để sử dụng, vừa an toàn lại vừa tiết kiệm chi phí. Thường xuyên dùng mầm đậu nành không chỉ mang lại những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe mà còn mang đến cho bạn làn da khỏe đẹp và vóc dáng cân đối.

Chúc bạn thành công với cách làm và chế biến mầm đậu nành cực đơn giản này nhé!