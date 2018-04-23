Cách làm xúc xích heo cực đơn giản tại nhà, ai ăn cũng gật đầu khen ngon

Nấu gì hôm nay 23/04/2018 22:46

Xúc xích vốn là món ăn vặt được nhiều người yêu thích. Thay vì mua ngoài hàng, bạn có thể tự chế biến xúc xích heo tại nhà với cách làm cực đơn giản, vừa an toàn vừa đảm bảo chất lượng.

Xúc xích là món ăn dễ chế biến và kết hợp với nhiều thực phẩm khác nhau như bánh mì, cơm… Không chỉ trẻ nhỏ mới yêu thích món ăn vặt này mà người lớn cũng vậy. Tuy nhiên, nhiều người còn e ngại về chất lượng của các loại xúc xích được bày bán ngoài thị trường.

Vậy tại sao bạn không tự tay chế biến xúc xích heo tại nhà? Cách làm món ăn này cũng rất đơn giản, bạn có thể thực hiện ngay để cả gia đình cùng thưởng thức. Đảm bảo món ăn vừa thơm ngon, bổ dưỡng lại hợp vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cách làm xúc xích heo cực đơn giản tại nhà, ai ăn cũng gật đầu khen ngon - Ảnh 1
Xúc xích là món ăn vặt được nhiều người yêu thích - Ảnh minh họa: Internet

Còn chần chừ gì nữa mà không bắt tay vào thực hiện ngay thôi nào!

Cách làm xúc xích heo đơn giản tại nhà

Nguyên liệu:

- 500g giò sống

- 150g lòng non

- Rượu trắng, đường, hạt tiêu, bột ngọt, nước mắm, muối hạt, bột năng, giấm, dầu điều

- Túi bắt kem, dây buộc

Hướng dẫn thực hiện:

Để làm sạch lòng non, bạn cho rượu trắng, muối hạt và giấm vào bên trong, ngâm khoảng 3 phút sau đó bóp cho lòng hết nhớt. Cuối cùng rửa lại dưới vòi nước vài lần để lòng sạch hoàn toàn.

Cắt bỏ hết phần mỡ dính vào lòng sau đó lộn bên trong ra, dùng dao cạo lòng theo chiều dọc cho đến khi chỉ còn một lớp màng mỏng. Đem lòng phơi nắng khoảng nửa tiếng để vỏ xúc xích được dai, khi hấp không bị nứt.

Cách làm xúc xích heo cực đơn giản tại nhà, ai ăn cũng gật đầu khen ngon - Ảnh 2
Lòng đem phơi nắng để dai hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cho giò vào tô lớn, trộn đều cùng các nguyên liệu gồm đường, muối, nước mắm, hạt tiêu, bột ngọt. Bạn có thể thêm vào giò sống 1 thìa cà phê rượu trắng để xúc xích thơm hơn. Tiếp đến, cho phần bột năng và dầu điều vào hỗn hợp nhân, trộn đều là được.

Cách làm xúc xích heo cực đơn giản tại nhà, ai ăn cũng gật đầu khen ngon - Ảnh 3
Trộn giò sống với gia vị - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng màng bọc thực phẩm bao kín tô đựng giò sống, cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 30 phút.

Bắt đầu công đoạn nhồi nhân vào vỏ xúc xích, bạn nên sử dụng túi bắt kem thường dùng khi làm bánh để nhồi, phần thịt sẽ đều và chắc hơn. Chú ý, bạn tránh nhồi nhân quá căng, khi hấp sẽ bị nứt vỏ.

Dùng dây buộc chặt từng khúc để ngăn thành từng cái xúc xích. Sau đó cắt xúc xích đã nhồi cho vào nồi hấp. Khi nước trong nồi hấp đã sôi, bạn nên để lửa vừa để tránh xúc xích bị nứt vỏ.

Cách làm xúc xích heo cực đơn giản tại nhà, ai ăn cũng gật đầu khen ngon - Ảnh 4
Nhồi nhân vào vỏ xúc xích - Ảnh minh họa: Internet

Hấp khoảng 10-15 phút, bạn dùng tăm chọc vào xúc xích để nước chảy bớt ra. Hấp thêm khoảng 15 phút nữa là được. Xúc xích đã chín, bạn cắt rời từng cái, có thể thưởng thức ngay hoặc bảo quản trong tủ lạnh dùng dần.

Cách làm xúc xích heo cực đơn giản tại nhà, ai ăn cũng gật đầu khen ngon - Ảnh 5
Sau khi hấp, bạn có thể dùng xúc xích ngay - Ảnh minh họa: Internet

Tương tự như cách làm xúc xích heo, bạn có thể làm xúc xích gà hay bò tùy theo sở thích.

Cách làm xúc xích heo cực đơn giản tại nhà, ai ăn cũng gật đầu khen ngon - Ảnh 6
Cách làm xúc xích heo rất đơn giản phải không nào! - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công với cách làm xúc xích heo cực đơn giản này tại nhà nhé!

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