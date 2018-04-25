Những loại trái cây ngon mùa hè chứa nhiều vitamin và giúp giải nhiệt

Vậy thì mùa hè có quả gì ngon? Không chỉ là các loại quả họ cam, mùa hè cũng mang đến cho bạn rất nhiều lựa chọn trái cây như táo, dưa hấu, xoài dứa và hàng loạt quả ngon khác.

Hoa quả là nguồn bổ sung chất xơ và vitamin dồi dào cho cơ thể. Chúng cần thiết để duy trì hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, giúp bạn có làn da đẹp mịn màng và giữ tinh thần sảng khoái. Vào mùa hè, cơ thể mất nước, dễ bị mệt mỏi do nắng nóng và cần nhiều năng lượng để duy trì hoạt động nên lượng vitamin trong trái cây lại càng cần thiết.

Lượng kali trong dưa lê còn giúp phòng chống bệnh sỏi thận và tăng sức đề kháng với nhiều bệnh tật.

Dưa lê là loại trái cây quen thuộc vào mùa hè. Dưa lê có vị ngọt khi chín, có tác dụng giải nhiệt và nhiều lợi ích sức khỏe tuyệt vời. Cụ thể, dưa lê chứa lượng lớn vitamin A, B, C, magie, natri, chất xơ và không chứa cholesterol. Do vậy, ăn dưa lê sẽ giúp làm giảm triệu chứng táo bón, điều hòa huyết áp và ngăn ngừa đột quỵ.

2. Dứa (quả thơm)

Dứa (quả thơm). Ảnh minh họa: Internet.

Dứa là loại trái cây nhiệt đới rất được yêu thích. Bạn có thể làm nước ép dứa hoặc sinh tố dứa với mùi thơm rất tuyệt vời, không thể nào cưỡng nổi.

Dứa giàu vitamin C, ít calo, không chất béo và cholesterol xấu. Ngoài ra, ăn dứa cũng bổ sung canxi, kali, manganvitamin A và folate cho cơ thể. Nhờ vậy, ăn dứa sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch (nhờ có chứa nhiều vitamin C là chất chống oxy hóa cần thiết giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào), cải thiện sức khỏe xương, tăng thị lực và hỗ trợ tiêu hóa.

Tuy nhiên, những người có tiền sử cơ địa dị ứng và phụ nữ mang thai không nên ăn dứa để tránh những tác dụng phụ ngoài ý muốn.

3. Vải thiều

Vải thiều. Ảnh minh họa: Internet.

Vải thiều không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn có nhiều lợi ích làm đẹp. Vải thiều có hương vị giống quả nhãn, chôm chôm và sở hữu màu đỏ ở vỏ bên ngoài rất đẹp. Khi ăn, vải có vị ngọt thanh rất hấp dẫn.

Ngoài tác dụng tăng cường hệ tiêu hóa, sức khỏe xương, lưu thông máu và chống ung thư thì vải thiều còn có thể sử dụng để chăm sóc da và tóc. Lợi ích này xuất phát từ việc vải thiều có chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ, lý tưởng để ngăn chặn lão hóa và nếp nhăn. Thêm vào đó, vitamin E trong vải thiều cũng làm da mịn màng và giảm cháy nắng.

4. Thanh long

Thanh long. Ảnh minh họa: Internet.

Thanh long mùa nào cũng thấy bán nhưng mùa hè mới là đúng mùa. Trung bình, một trái thanh long chứa khoảng 60 đơn vị calo, 60mg natri, 8g đường, 2g chất béo không bão hòa và 2g protein. Thanh long cũng giàu vitamin và chất khoáng cần thiết cho cơ thể.

Về lợi ích sức khỏe, thanh long cực kỳ tốt cho tim mạch vì giúp giảm lượng cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt. Ăn thanh long cũng có tác dụng điều hòa hoạt động hệ tiêu hóa, chống ung thư, tiểu đường và phòng tránh xương khớp.

Nói chung, ăn trái cây với liều lượng hợp lý đều mang đến những tác dụng tuyệt vời với sức khỏe. Thế nên, mùa hè này hãy nhớ bổ sung thêm trái cây cho cơ thể nhé.