Những loại trái cây ngon mùa hè chứa nhiều vitamin và giúp giải nhiệt

Vào bếp 25/04/2018 21:57

Mùa hè được ăn những loại quả vừa giàu vitamin, khoáng chất lại giúp giải nhiệt thì còn gì tuyệt vời hơn nữa? Thế nên, nhanh chân tìm hiểu danh sách trái ngon mùa hè để mua về sẵn trong nhà nhé.

Hoa quả là nguồn bổ sung chất xơ và vitamin dồi dào cho cơ thể. Chúng cần thiết để duy trì hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, giúp bạn có làn da đẹp mịn màng và giữ tinh thần sảng khoái. Vào mùa hè, cơ thể mất nước, dễ bị mệt mỏi do nắng nóng và cần nhiều năng lượng để duy trì hoạt động nên lượng vitamin trong trái cây lại càng cần thiết.

Vậy thì mùa hè có quả gì ngon? Không chỉ là các loại quả họ cam, mùa hè cũng mang đến cho bạn rất nhiều lựa chọn trái cây như táo, dưa hấu, xoài dứa và hàng loạt quả ngon khác.

1. Dưa lê

Dưa lê
Dưa lê. Ảnh minh họa: Internet.

Dưa lê là loại trái cây quen thuộc vào mùa hè. Dưa lê có vị ngọt khi chín, có tác dụng giải nhiệt và nhiều lợi ích sức khỏe tuyệt vời. Cụ thể, dưa lê chứa lượng lớn vitamin A, B, C, magie, natri, chất xơ và không chứa cholesterol. Do vậy, ăn dưa lê sẽ giúp làm giảm triệu chứng táo bón, điều hòa huyết áp và ngăn ngừa đột quỵ.

Lượng kali trong dưa lê còn giúp phòng chống bệnh sỏi thận và tăng sức đề kháng với nhiều bệnh tật.

2. Dứa (quả thơm)

Dứa (quả thơm)
Dứa (quả thơm). Ảnh minh họa: Internet.

Dứa là loại trái cây nhiệt đới rất được yêu thích. Bạn có thể làm nước ép dứa hoặc sinh tố dứa với mùi thơm rất tuyệt vời, không thể nào cưỡng nổi.

Dứa giàu vitamin C, ít calo, không chất béo và cholesterol xấu. Ngoài ra, ăn dứa cũng bổ sung canxi, kali, manganvitamin A và folate cho cơ thể. Nhờ vậy, ăn dứa sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch (nhờ có chứa nhiều vitamin C là chất chống oxy hóa cần thiết giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào), cải thiện sức khỏe xương, tăng thị lực và hỗ trợ tiêu hóa.

Tuy nhiên, những người có tiền sử cơ địa dị ứng và phụ nữ mang thai không nên ăn dứa để tránh những tác dụng phụ ngoài ý muốn.

3. Vải thiều

Vải thiều
Vải thiều. Ảnh minh họa: Internet.

Vải thiều không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn có nhiều lợi ích làm đẹp. Vải thiều có hương vị giống quả nhãn, chôm chôm và sở hữu màu đỏ ở vỏ bên ngoài rất đẹp. Khi ăn, vải có vị ngọt thanh rất hấp dẫn.

Ngoài tác dụng tăng cường hệ tiêu hóa, sức khỏe xương, lưu thông máu và chống ung thư thì vải thiều còn có thể sử dụng để chăm sóc da và tóc. Lợi ích này xuất phát từ việc vải thiều có chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ, lý tưởng để ngăn chặn lão hóa và nếp nhăn. Thêm vào đó, vitamin E trong vải thiều cũng làm da mịn màng và giảm cháy nắng.

4. Thanh long

Thanh long
Thanh long. Ảnh minh họa: Internet.

Thanh long mùa nào cũng thấy bán nhưng mùa hè mới là đúng mùa. Trung bình, một trái thanh long chứa khoảng 60 đơn vị calo, 60mg natri, 8g đường, 2g chất béo không bão hòa và 2g protein. Thanh long cũng giàu vitamin và chất khoáng cần thiết cho cơ thể.

Về lợi ích sức khỏe, thanh long cực kỳ tốt cho tim mạch vì giúp giảm lượng cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt. Ăn thanh long cũng có tác dụng điều hòa hoạt động hệ tiêu hóa, chống ung thư, tiểu đường và phòng tránh xương khớp.

Nói chung, ăn trái cây với liều lượng hợp lý đều mang đến những tác dụng tuyệt vời với sức khỏe. Thế nên, mùa hè này hãy nhớ bổ sung thêm trái cây cho cơ thể nhé.

5 cách bày hoa quả tráng miệng vô cùng bắt mắt

5 cách bày hoa quả tráng miệng vô cùng bắt mắt

Chỉ với vài loại trái cây quen thuộc và biết cách bày hoa quả tráng miệng, chị em có thể có những đĩa trái cây đẹp mắt như thế này mời cả nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   trái cây mùa hè trái cây ngon mùa hè Trái cây nào tốt cho sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 3 giờ 10 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 4 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày